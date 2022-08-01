الرئيسيةاقتصادسعر الدولار في السودان اليوم الإثنين 1 أغسطس 2020
اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الإثنين 1 أغسطس 2020

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
سعر الدولار watanserb.com
سعر الدولار في السودان اليوم
- Advertisement -

وطن – شهد سعر الدولار في السودان اليوم الإثنين 1 أغسطس 2022 استقرار في تعاملات البنوك بع الارتفاع الذي شهده أمس الاحد.

سعر الدولار في السودان اليوم

سجل سعر الدولار في السودان اليوم 568 جنيها للشراء، و572.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم

سجل سعر اليورو اليوم الإثنين في السودان 580.60 جنيه للشراء و584.96 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

سجل سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم الاثنين 691.48 جنيه للشراء و696.66 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم 149.51 جنيه للشراء و150.63 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية 154.67 جنيه للشراء و155.83 جنيها للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في السودان

كما سجل سعر الريال القطري اليوم في السودان لدى البنوك نحو 155.27 جنيه للشراء و156.44 جنيها للبيع.

سعر الريال العماني في السودان اليوم

بلغ سعر الريال العماني في السودان اليوم 1475.75 جنيه للشراء و1486.77 جنيها للبيع

سعر الدينار الكويتي اليوم في السودان

سجل سعر الدينار الكويتي في السودان اليوم في السوق الرسمية سعر 1830.55 جنيه للشراء و1846.61 جنيها للبيع.

وانعكس انهيار الوضع الاقتصادي في السودان، بسبب توقف المساعدات الخارجية بمليارات الدولارات في أعقاب إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حال الطوارئ في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على العملة المحلية التي تشهد هذه الأيام تراجعاً كبيراً أمام الدولار الأمريكي.

وقبل أيام، رفعت السلطات السودانية أسعار المحروقات للمرة ال الرابعة خلال ثلاثة أشهر، إذ أعلنت زيادة تقارب 15% في الأسعار مما أثار مخاوف من انعكاس ذلك على أسعار جميع السلع الاساسية.

ووفقا للزيادة الجديدة، فقد أصبح لتر البنزين يوزع للمستهلك بواقع 760 جنيها؛ أي نحو 1.4 دولار مقابل 748 جنيها للتر الجازولين.

سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
اقتصاد

الدولار أصابه الجنون.. سعر جميع العملات في السوق السوداء بالسودان

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 31 يوليو 2022.. ارتفاع مفاجئ

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم السبت 30 يوليو 2022.. انخفاض للأخضر وارتفاع لليورو والإسترليني

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 29 يوليو 2022

اقتصاد

تغير جديد بسعر الدولار.. سعر جميع العملات في السوق السوداء بالسودان

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 28 يوليو 2022.. ارتفاع العملات مع قرار الفيدرالي الأمريكي

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 27 يوليو 2022

اقتصاد

بعد ارتفاع أمس المفاجئ.. سعر الدولار ينهار في السوق السوداء بالسودان

اقتصاد

ارتفاع الدولار وجميع العملات في السودان في تعاملات منتصف اليوم

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2022.. انخفاض ملحوظ

اقتصاد

الدولار أصابه الجنون وارتفاع كبير.. سعر العملات بالسوق السوداء في السودان

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الإثنين 25 يوليو 2022.. ارتفاع جميع العملات

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا