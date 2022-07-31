وفاة الأميرة مي بنت بندر آل سعود.. من هي وكم عمرها وسبب الوفاة؟

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وطن- أعلن الديوان الملكي السعودي، الأحد، في بيان له وفاة الأميرة مي بنت بندر بن محمد آل سعود، وكشف موعد الصلاة عليها.

وفاة الأميرة مي بنت بندر آل سعود

وكالة الأنباء السعودية الرسمية نقلت بيان الديوان الملكي والذي جاء فيه:”وفاة صاحبة السمو الأميرة مي بنت بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود.”

#الديوان_الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة مي بنت بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – اليوم الأحد الموافق 2 / 1 / 1444هـ، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة. #واس pic.twitter.com/r0sWFfBrre — واس الأخبار الملكية (@spagov) July 31, 2022

موضحا أنه “سيصلى عليها – إن شاء الله – اليوم الأحد الموافق 2 / 1 / 1444هـ، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة.”

من هي الأميرة مي بنت بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود؟

ويشار إلى أن الأميرة مي، هي ابنة الأمير الراحل بندر بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود، الذي توفي في يناير من العام 2020.

والأمير بندر، هو الابن التاسع للأمير محمد شقيق الملك عبد العزيز آل سعود.

وولد الأمير بندر عام 1924 في الرياض، وكان من أبرز الشخصيات في السعودية، ويحتل أبناؤه مناصب مرموقة في المملكة، وتوفي عن عمر يناهز 96 عامًا.

بينما والدة الأميرة مي هي الأميرة البندري بنت عبد العزيز آل سعود، ابنة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، أحد أهم مؤسسي المملكة.

وتزوج الأمير الراحل بندر والد الأميرة مي، من الأميرة البندري بنت عبد العزيز آل سعود، وتزوج مرة أخرى مامية الشاذلي الحنين التي تحمل الجنسية التونسية.

وللأميرة مي بنت بندر آل سعود، العديد من الإخوة والأخوات، من بينهم فهدة، وموضي الأولى، والامير محمد، والامير فهد.

بالإضافة لتركي وسلطان وسلمان، والأميرات: جهير ونورا، وموضي الثانية. والأمير متعب، والأميرة نوف، والأمير سعود.

سبب وفاة الأميرة مي بنت بندر وعمرها

وكان للأميرة مي بنت بندر، نصيبا كبيرا من الأعمال الخيرية داخل المملكة، وتعتبر صاحبة اليد البيضاء في الأعمال الخيرية للفقراء في السعودية.

وبينما لم يذكر الديوان الملكي السعودي أي معلومات عن عمر الأميرة مي أو تاريخ ميلادها، فقد ولدت الأميرة مي وترعرعت في المملكة بين عائلتها في الأسرة الحاكمة.

ويبدو أنها كانت تتوسط أشقائها سنا، ومعظهم تخطوا سن الـ60 عاما، وتوفي منهم 7.

ويرجح أن الأميرة مي بنت بندر، توفيت نتيجة مرضها مؤخرًا، بحسب رواية ناشطون، قالوا إنها ظلت بالمستشفى عدة أيام قبل وفاتها اليوم.

وفاة الأمير عبدالرحمن بن ناصر آل سعود ابن أخ الملك سلمان

ويشار إلى أنه الأسبوع الماضي، أعلن محمد بن عبدالرحمن آل سعود، وفاة والده الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، ولاقى خبر الوفاة تفاعلا كبيرا في الأوساط السعودية.

إنا لله وإنا إليه راجعون بقلب مؤمن وراضي بقضاء الله وقدره انعى فقيدي الغالي ابي و قطعة من قلبي الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز الذي انتقل الي رحمه الله تعالى صباح اليوم اسأل الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته ويجعل ما اصابه تكفير ورفعه في الدرجات وأن يسكنه فسيح جناته — محمد بن عبدالرحمن آل سعود (@mohammedalsaud) July 27, 2022

وفي تغريدة له بتويتر عبر حسابه الرسمي، كتب الأمير محمد بن عبدالرحمن:”إنا لله وإنا إليه راجعون بقلب مؤمن وراضي بقضاء الله وقدره، أنعس فقيدي الغالي أبي وقطعة من قلبي الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز.”

وتابع:”الذي انتقل إلى رحمه الله تعالى صباح اليوم.. اسأل الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته ويجعل ما أصابه تكفير ورفعه في الدرجات وأن يسكنه فسيح جناته.”

كما نعى وفاة الأمير عبدالرحمن بن ناصر، عدد كبير من أمراء أسرة آل سعود بينهم أولاد أخيه، عبدالله بن سلطان بن ناصر آل سعود، ومحمد بن سلطان بن ناصر آل سعود.