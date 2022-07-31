تهديدات بالقتل لمدير فورمولا وان السابق بسبب سباق أبوظبي.. تفاصيل مثيرة

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وطن– كشف المدير السابق لسباقات الفورمولا واحد الأسترالي، مايكل ماسي، أنه تعرض لإهانات “دنيئة” وتهديدات بالقتل على خلفية سوء إدارته لجائزة أبوظبي الكبرى، الجولة الأخيرة من موسم 2021.

وانتهت هذه المسابقة، بفوز سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، بالسباق واللقب العالمي، وحرمان سائق مرسيدس البريطاني، لويس هاميلتون، من تتويجه الثامن.

وتمت تنحية ماسي عن منصبه في فبراير الماضي بسبب الانتقادات التي طالته بعدما قرر خلال جائزة أبوظبي استئناف السباق في لفته الأخيرة، فيما كانت السيارات تسير خلف سيارة الأمان، ما منح الفوز لفيرستابن عقب تجاوزه لهاميلتون.

ندد هاميلتون الذي لم يعمد إلى تبديل إطارات سيارته خلال وجود سيارة الأمان على الحلبة، خلافا لفيرستابن، بقرار ماسي معتبراً انه “تم التلاعب” بنتيجة السباق، وفق شبكة “الحرة” الأمريكية.

واتهم فريق مرسيدس ماسي (44 عاماً) بعدم تنفيذ القانون بحذافيره، لكنه قرر عدم استئناف القرار مطالباً بـ “اتخاذ إجراءات قبل بداية الموسم”.

سباق جائزة #أبوظبي الكبرى 2022 سيخلد وداع أسطورة أخرى من بطولة الفورمولا1! 😔 أعلن سيباستيان فيتيل أنه سيتقاعد من في نهاية موسم فورمولا1 2022. تشمل إنجازاته حتى الآن أربع بطولات عالمية ، و53 انتصارًا، و57 مركز انطلاق أول، و122 منصة تتويج. انه أحد عظماء اللعبة! 💪#F1 @F1 pic.twitter.com/Psqb3gYky8 — Yas Marina Circuit (@ymcofficial) July 28, 2022

وكشف ماسي في إحدى مقابلاته الصحفية، أنه خشي على حياته، وقال: “كانت هناك بعض الأيام المظلمة. بالطبع، شعرت أني كنت أكثر رجل مكروهٍ في العالم”.

وأضاف ماسي: ” تلقيت تهديدات بالقتل. قال أناس إنهم سيستهدفوني وعائلتي”.

وتابع: “ما زلت أتذكر أنه خلال سيري في شوارع في لندن بعد يوم أو يومين (مما حصل)، اعتقدت أني بخير حتى بدأت أنظر خلفي. كنت أنظر إلى الناس متسائلاً عما إذا كانوا سيهاجمونني”.

زوارق فريق أبوظبي تسجل بداية قوية في المرحلة الأولى لبطولة العالم لزوارق الفورمولا 2 في بولندا ومنافسات تصفيات سباق أفضل زمن حيث حقق زورق "أبوظبي 1" بقيادة راشد القمزي المركز الأول pic.twitter.com/ExjOe2cPGt — الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) July 23, 2022

وكان الاتحاد الدولي للسيارات قد أجرى تحليلا تفصيليا وتوضيحيا للأحداث المثيرة للجدل.

وقرّر الاتحاد، تغيير طريقة إدارة السباقات في البطولة، مع حظر الاتصال بين مدير السباق ومديري الفرق خلال السباقات وتم إنشاء غرفة تحكم افتراضي بالسباق، شبيهة بحكم الفيديو المساعد (في أيه آر) في كرة القدم.

كما قرر منع نشر الاتصالات اللاسلكية المباشرة أثناء السباق والتي تبثها جميع التلفزيونات على الهواء مباشرة، من أجل حماية مدير السباق من أي ضغوط وتمكينه من اتخاذ قراراته بسلام.

ويتولى الآن نيلز ويتيتش وإدواردو فريتاس منصب مدير السباقات بالتناوب، بمساعدة هيربي بلاش كمستشار أوّل دائم.

هو بعد سباق ابوظبي 🏃🏻‍♂️

pic.twitter.com/NZiVyWdvYb — 𝑺𝒂𝒎𝒆𝒓 | #DankeSeb ❤️ (@SamerBMG) July 19, 2022

وذكرت صحيفة “دايلي تلغراف” الأسترالية أنه لا يمكن لماسي التحدث عن القرار الذي اتخذه في أبوظبي بسبب اتفاقيات التكتم مع الاتحاد الدولي للسيارات، لكنه قال إن الأشهر التي تلت الحادثة كانت جحيماً.

وقال: “لقد وجدت نفسي في مواجهة مئات الرسائل. وكانت صادمة. عنصرية، مسيئة، دنيئة. شتمت بكل الشتائم الممكنة. وكانت هناك تهديدات بالقتل واستمرت (الرسائل) بالوصول. ليس فقط عبر حسابي على فيسبوك، بل أيضاً على لينكدان الذي من المفترض أن يكون منصة احترافية للأعمال”.

وأفاد الأسترالي إنه حاول تجاهل هذه الرسائل، لكنها أثرت على صحته الذهنية، مضيفاً: “لم أذهب للتحدث مع أحد الأخصائيين (في العلاج النفسي)… ربما كان يتوجب عليّ فعل ذلك”.

وكشف أن الاتحاد الدولي للسيارات كان على دراية بالإساءات التي يتعرض لها “لكني أعتقد أني قللت من شأن كل ذلك أمام الجميع بمن فيهم هم (الاتحاد الدولي)”.

وقبل أسبوعين، قرر ماسي قبل الاتحاد الدولي للسيارات نهائياً عقب ثلاثة أعوام كمدير لسباقات الفورمولا واحد ومندوب السلامة، علماً أنه استلم المهمة بعد الوفاة المفاجئة لتشارلي وايتنغ عام 2019.

وقال عن تداعيات سباق أبوظبي إن “الأمر استغرق مني بعض الوقت لمعالجة كل شيء. لكن في نهاية اليوم اعتقدت أنه من الأفضل لي العودة إلى وطني وأن أكون قريباً من شبكة مساندتي (عائلته)”.