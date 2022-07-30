في إيه يا مالك؟”..علاء مبارك يهاجم إبراهيم عيسى دفاعا عن الصحابي خالد بن الوليد

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وطن– شن علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك هجوما عنيفا على الإعلامي المصري المثير للجدل والمقرب من الأجهزة السيادية إبراهيم عيسى بسبب تشكيكه في سيرة الصحابي خالد بن الوليد.

وقال علاء مبارك في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” في إيه يا أ ابراهيم مالك ! كفى تشكيك فى الثوابت الإسلامية و تشويه الرموز “.

وأضاف متسائلا:” ما الهدف من خلق حالة من الجدل والتناقض فيما يخص الأمور المتعلقة بالعقيدة و الرموز الإسلامية ؟”.

وأردف قائلا:” ما صدقنا خلصنا من موضوع الصيدلي و رحلة المعراج فجأة كده قررت تدخل على خالد بن الوليد ! أستاذ ابراهيم انت عايز ايه؟“.

في إيه يا أ ابراهيم مالك ! كفى تشكيك فى الثوابت الإسلامية و تشويه الرموز ، ما الهدف من خلق حالة من الجدل والتناقض فيما يخص الأمور المتعلقة بالعقيدة و الرموز الإسلامية ؟ ما صدقنا خلصنا من موضوع الصيدلي و رحلة المعراج فجأة كده قررت تدخل على خالد بن الوليد ! أ ابراهيم انت عايز ايه؟ pic.twitter.com/klrwSpWOsF — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) July 29, 2022

تشكيك إبراهيم عيسى بشجاعة خالد بن الوليد

وكان الإعلامي المصري إبراهيم عيسى، تناول في حلقة من برنامجه المذاع على قناة الحرة الأمريكية، شخصية الصحابي الجليل خالد بن الوليد، والتي طرحت سؤالا مفاده “ خالد بن الوليد قائد أم سفاح“.

وزعم إبراهيم عيسى في حديثه عن خالد بن الوليد إلى أن الرسول سماه سيف الله المسلول لأنه انسحب بالجيش في غزوة تبوك، مضيفا أن أهل المدينة اتهموه بالجبن وأسماهم بالفرارين، لكن النبي أنصفه وقال سيف الله المسلول لرد الاعتبار، والرفع من قيمة فكرة أن الانسحاب في لحظة هو الفوز والنصر وليس القتال من الاستشهاد وفناء الجيش.

تنظيم القاعدة يهدد إبراهيم عيسى

وعقب حديثه عن خالد بن الوليد، أصدر تنظيم القاعدة نشرة بعنوان “إلجام لئام الإعلام”، هدد فيه الإعلامي المصري إبراهيم عيسى بالويل والثبور وعظائم الأمور.

النشرة كان عنوانها: “وفاء وذبا عن سيف الله المسلول خالد بن الوليد”، رد فيها التنظيم على تصريحات عيسى في البرنامج، لتفنيدها من خلال محررها الشيخ “أواب الحسني” الذي قال ما نصه: “إن عيسى سعى للتشكيك في مصداقية إسلام خالد أبن الوليد والطعن في إخلاصه وصحبته للرسول والاستعانة بضيوف كفروا خالد بن الوليد والترويج إلى أن خالد تظاهر بالإسلام دهاء ومكرا”.

وأرفق التنظيم في النشرة رسالة تهديد واضحة للكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، وهي عبارة عن صورة تتجه فيها رصاصة لقلبه وعليها عبارة “من لي بهذا الخبيث؟”.

رد إبراهيم عيسى على التهديد

ورد الإعلامي المصري على تهديد تنظيم داعش، بتغريدة أورد بها الآية القرآنية ”قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا“.

قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا — ابراهيم عيسى (@Ibrahim_3eissa) July 19, 2022

ودرج الإعلامي المصري إبراهيم عيسى على طرح أفكار دينية مثيرة للجدل، كان من بينها انتقاده استخدام مكبرات الصوت في صلاة التراويح بمساجد مصر، معتبرا أن ذلك ”طقس سلفي طرأ على مصر حديثا“.