“فيديو” صادم ومروع لإخصاء جندي أوكراني أسير على يد جنود بوتين

وطن- تداولت وسائل إعلام أجنبية مقطعا صادما يوثق ما قالت إنه عملية “إخصاء” لجندي أوكراني أسير، على يد عدد من الجنود الروس الذي يغزون أوكرانيا.

صحيفة “الغارديان” البريطانية ذكرت أنه انتشر على مواقع التواصل في روسيا وخاصة على تطبيق “تليجرام”، مقطع فيديو مروع يظهر على ما يبدو جنديًا روسيًا يخصي أسيرا أوكرانيًا، وذكرت تقارير أخرى أنه قُتل لاحقا.

تم نشر اللقطات، التي راجعتها “الغارديان”، في الأصل على قنوات Telegram الموالية لروسيا.

ويظهر جندي روسي، يرتدي قبعة سوداء مميزة واسعة الحواف، وهو يقترب من الأسير المقيد، وهو مستلقي على وجهه ليقوم بقطع بنطاله من الخلف.

وكان الأسير الملقى على الأرض يرتدي رقع زرقاء وصفراء تدل على أنه أوكراني.

الجندي الروسي الذي يرتدي القبعة وقفازات جراحية زرقاء في يده، ظهر يحمل سكينًا ذات مقبض أخضر، ويمد يده إلى الجزء السفلي والمناطق الحساسة لتشويه السجين، بينما يسيء جنود آخرون إليه.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه بينما لا يُعرف الكثير عن مصدر وتاريخ ومكان تسجيل اللقطات. إلا أن هناك مزاعم تقول أن الجندي الروسي قد تم تصويره سابقًا بالقرب من الأعمال القتالية التي شهدها مصنع “آزوت” للمواد الكيميائية في “سيفيرودونتسك” شرق أوكرانيا. وأنه كان يخدم في تشكيل شيشاني معروف باسم “كتيبة أخات”.

A horrifying video of this Russian soldier castrating a Ukrainian PoW is genuine, Bellingcat’s @AricToler has said. The same soldier appeared on a Russian TV clip (with same hat and bracelet) and there was no evidence the video had been manipulated, he told me. #Ukraine #Russia pic.twitter.com/vWkIa6Vnru

— Maxim Tucker (@MaxRTucker) July 28, 2022