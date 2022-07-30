“فيديو” صادم ومروع لإخصاء جندي أوكراني أسير على يد جنود بوتين

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وطن- تداولت وسائل إعلام أجنبية مقطعا صادما يوثق ما قالت إنه عملية “إخصاء” لجندي أوكراني أسير، على يد عدد من الجنود الروس الذي يغزون أوكرانيا.

إخصاء جندي أوكراني على يد جنود بالجيش الروسي

صحيفة “الغارديان” البريطانية ذكرت أنه انتشر على مواقع التواصل في روسيا وخاصة على تطبيق “تليجرام”، مقطع فيديو مروع يظهر على ما يبدو جنديًا روسيًا يخصي أسيرا أوكرانيًا، وذكرت تقارير أخرى أنه قُتل لاحقا.

تم نشر اللقطات، التي راجعتها “الغارديان”، في الأصل على قنوات Telegram الموالية لروسيا.

ويظهر جندي روسي، يرتدي قبعة سوداء مميزة واسعة الحواف، وهو يقترب من الأسير المقيد، وهو مستلقي على وجهه ليقوم بقطع بنطاله من الخلف.

وكان الأسير الملقى على الأرض يرتدي رقع زرقاء وصفراء تدل على أنه أوكراني.

الجندي الروسي الذي يرتدي القبعة وقفازات جراحية زرقاء في يده، ظهر يحمل سكينًا ذات مقبض أخضر، ويمد يده إلى الجزء السفلي والمناطق الحساسة لتشويه السجين، بينما يسيء جنود آخرون إليه.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه بينما لا يُعرف الكثير عن مصدر وتاريخ ومكان تسجيل اللقطات. إلا أن هناك مزاعم تقول أن الجندي الروسي قد تم تصويره سابقًا بالقرب من الأعمال القتالية التي شهدها مصنع “آزوت” للمواد الكيميائية في “سيفيرودونتسك” شرق أوكرانيا. وأنه كان يخدم في تشكيل شيشاني معروف باسم “كتيبة أخات”.

A horrifying video of this Russian soldier castrating a Ukrainian PoW is genuine, Bellingcat’s @AricToler has said. The same soldier appeared on a Russian TV clip (with same hat and bracelet) and there was no evidence the video had been manipulated, he told me. #Ukraine #Russia pic.twitter.com/vWkIa6Vnru — Maxim Tucker (@MaxRTucker) July 28, 2022

وبينما لم تتمكن صحيفة The Guardian من التحقق بشكل مستقل من صحة هذا الفيديو المتداول، فقد تم نشره على نطاق واسع على مواقع وسائل الإعلام الموالية لروسيا. وكذلك على وسائل التواصل الاجتماعي الأوكرانية.

حيث نشر بعض المستخدمين الروس صورًا تسخر من الجندي الأسير المشوه.

مقطع إخصاء الجندي الأوكراني فجر موجة غضب

ومن بين الذين علقوا على الفيديو محللون أوكرانيون وغربيون أعربوا عن رعبهم من هذا المشهد.

وفي هذا السياق غرد الجنرال الأسترالي السابق والمحلل العسكري ميك رايان: “انتشر شريط فيديو يظهر جنود روس يقومون بعمل شنيع ومثير للاشمئزاز ضد أسير حرب أوكراني أعزل.”

وأضاف موضحا:”أولاً ، من المستوى الإنساني البحت ، لقد سئمت أن يقوم إنسان بفعل ذلك بآخر. إنه عمل فاسد وغير إنساني – لا يوجد ما يبرره.”

واستطدر:”ثانيًا ، كجندي ، يحطم قلبي أن أرى زميلًا جنديًا – وهو الآن غير مقاتل – يُعامل بهذه الطريقة. لا يوجد جندي يستحق مثل هذه المعاملة المثيرة للاشمئزاز “.

فيما رأى “أريك تولر”، رئيس قسم الأبحاث والتدريب في المنفذ الاستقصائي Bellingcat ، أن الفيديو بدا أصليًا وأن جنديًا روسيًا يرتدي نفس القبعة السوداء المميزة وسوار المعصم، ظهر في فيديو سابق بثته قناة RT الروسية.

وقالت ماري ستروثرز، مديرة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية، إن اللقطات “كانت مثالاً واضحاً آخر على التجاهل التام لحياة الإنسان وكرامته في أوكرانيا على يد القوات الروسية.

وشددت على أنه “يجب التحقيق مع جميع المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية عن هذا الأمر، وإذا كانت هناك أدلة كافية مقبولة ، يجب مقاضاتهم في محاكمات عادلة أمام محاكم مدنية عادية ودون اللجوء إلى عقوبة الإعدام”.

وأثار الفيديو اشمئزاز ورعب على نطاق واسع في أوكرانيا ، وتعهد المسؤولون في كييف بمعاقبة الجناة.

ومن جانبه غرد مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك: “كل العالم بحاجة إلى أن يفهم إلى أن روسيا هي بلد آكلي لحوم البشر الذين يستمتعون بالتعذيب والقتل. لن يفلت أحد من العقاب وسيحاسب جميع المجرمين.”