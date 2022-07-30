السبت, يوليو 30, 2022
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صور راقصة “الهيب هوب” التي ستمثل سلطنة عمان في بطولة العالم

باسل النجار
كتب باسل النجار
راقصة الهيب هوب watanserb.com
راقصة الهيب هوب
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وطن- قال موقع “daijiworld” إنه سيمثل تسعة راقصين من سلطنة عمان في بطولة العالم للرقص الهيب هوب – قسم فارسيتي – في “فينيكس” بولاية أريزونا جنوب غرب الولايات المتحدة في الفترة من 6 إلى 13 أغسطس.

راقصون من الجالية الهندية يمثلون سلطنة عمان

ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 4000 من أفضل الراقصين في العالم في رقصة “الهيب هوب” العالمية ببطولة 2022.

ولفت الموقع إلى ممثلي السلطنة في هذه البطولة هم من الجالية الهندية هناك.

وسلط التقرير الضوء على أبرز أعضاء الفريق الذي سيمثل السلطنة، وهي “رينسا أجيث والدر.”

وبطولة “هيب هوب” من أكثر مسابقات الرقص شهرة والأصعب في العالم ، وتسمى أيضًا “أولمبياد الرقص” أو Mangalurean Renessa Walder.

وأحد المشاركات تدعى “رينسا” وهي الابنة الكبرى لأجيث ونينا والدر، تدرس حاليًا في الصف العاشر في المدرسة الهندية بالوادي الكبير في مسقط.

وأجيث والدر هو شخصية مجتمعية معروفة، والرئيس السابق لـ MCCP، ونشأ في لوريتو بانتوال.

والراقصون الثمانية الآخرون في المجموعة هم ريشاب غوبتا، وشريكا شاجي، وديفيت كاشياب، وسنيها بوذا.

بالإضافة إلى وريزوين جوردي، وليندو راينر، وأنايدا شكريخودا، وفايديهي راستوجي، ونيا بيلواد.

والفريق يسمى “المراهقين العرب”. وسيقوم براسانث شيندي بتصميم أداء الفريق في المسابقة، في حين أن شيف جوبتا ونديم البلوشي هما مديرا المجموعة.

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من جانبه قال تيجاس أوداني جوبتا، رئيس فريق “المراهقين العرب”، إن فريقهم هو الفريق الوحيد من الخليج الذي يحضر هذا الحدث المرموق لمدة دقيقتين.

ولفت الموقع إلى أن براعة المشاركة “رينيسا” في الرقص جعل لها مكانًا في بطولة العالم للرقص “الهيب هوب”.

وظهرت موهبتها الفطرية الكبيرة في سن 6 سنوات وجوائزها المختلفة تتحدث عن نفسها.

ومنها جائزة Renessa المرموقة “طالب العام 2020″، من أكاديمية RADA للرقص في مومباي.

لقد تم اعتمادها من قبل جميع الذين ألقوا لمحة عن موهبتها المذهلة ، باعتبارها الشخص الذي يمكن أن يقتحم صناعة الرقص.

جدل على مواقع التواصل بالسلطنة

وتسبب هذا الخبر في موجة جدل واسعة بين العمانيين على تويتر، وكتب أحد النشطاء:”بغض النظر عن المسابقة وأهدافها.. بصفتهم ويش يمثلوا عمان؟”

وتابع متسائلا:”يعني لا يوجد جنسية أخرى في عمان للتجنيس والتمثيل خارجيا إلا الهنود ليش الهنود بالذات؟!”

وتساءل آخر:”السؤال هو لازم نشارك في مثل هذه المسابقات؟.. وليش الاجانب يمثلون عمان.”

وكتبت مغردة عمانية مستنكرة:”ليش يعني هنود يمثلو بلدنا؟.. معقولة مافيه ولا عماني يتقن هذا الفن؟”

فيما دونت سلمى:”وأصلاً على أي أساس السلطنهة تشارك في بطولة العالم للرقص هيب هوب، المفروض يعتذروا من توجهت لهم الدعوة.”

رقص الهيب هوب

ويشار إلى أن “رقص الهيب هوب” هو نوع من الرقص الاندماجي الذي يشتمل على عناصر من الباليه، ورقص النقر وغيرها من الأساليب، وعادة ما يتم تأديته لموسيقى الهيب هوب، والفانك، والموسيقى الإلكترونية أو موسيقى البوب.

ويستخدم هذا المصطلح أيضا باعتبارها اسم أجنبي و مصطلح لمختلف الرقص في الشوارع.

ويتضمن مجموعة واسعة من الأساليب التي تم إنشاؤها في السبعينيات وأصبحت مشهورة بواسطة فرق الرقص في الولايات المتحدة.

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المصدرتويتر، موقع "daijiworld، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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