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بايدن يصاب بكورونا مرة ثانية وطبيبه يكشف وضعه الصحي

باسل النجار
كتب باسل النجار
إصابة جو بايدن بكورونا watanserb.com
إصابة جو بايدن بكورونا
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وطن- أعلن البيت الأبيض، مساء السبت، عن إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بفيروس كورونا للمرة الثانية.

طبيب البيت الأبيض، كيفين أوكونور، أعلن أن اختبار جديد لبايدن أثبت إصابة الرئيس الأميركي مجددا بفيروس كورونا المستجد.

وقال ” أوكونور”: “فحص جديد للرئيس جو بايدن يظهر إصابته مجددا بفيروس كورونا”.

وكشف طبيب بايدن عن تفاصيل وضع الصحي الحالي وقال: “الرئيس في حالة جيدة ولا يشعر بأي أعراض من جراء إصابته بفيروس كورونا، لكنه سيخضع للحجر الصحي”.

ويشار إلى أن هذه الإصابة الثانية تأتي بعد 3 أيام فقط من تعافي بايدن من الفيروس نفسه، حيث جاءت نتيجة فحصين خضع لهما، ليلة الثلاثاء وصباح الأربعاء، سلبية.

وقضى بايدن البالغ من العمر 79 عاما 5 أيام في الحجر الصحي، قبل أن ينهي إجراءات العزل الصارمة.

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ظهور بايدن الأخير أثار الجدل

ويشار إلى أن حالة من الجدل، ثات بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قبل يومين، بعد الظهور العلني الأول للرئيس الأمريكي جو بايدن بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا.

وكان بايدن قد سجل رسالة فيديو، تضمنت انتقادات لسلوك سلفه دونالد ترامب خلال أعمال الشغب في مبنى الكابيتول.

إلا أن الكثيرين ركزوا على نظرة بايدن التي وصفت بـ”الجامدة”، حيث لم ترمش عيناه إلا مرتين خلال 94 ثانية من الفيديو.

وافترض البعض أن الرئيس ربما يتعاطى مواد غريبة، فيما جزم آخرون أن بايدن لا شك أن له شبيها، وهناك من رأى أن الولايات المتحدة يحكمها “روبوت”.

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المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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