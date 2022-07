بايدن يصاب بكورونا مرة ثانية وطبيبه يكشف وضعه الصحي

وطن- أعلن البيت الأبيض، مساء السبت، عن إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بفيروس كورونا للمرة الثانية.

طبيب البيت الأبيض، كيفين أوكونور، أعلن أن اختبار جديد لبايدن أثبت إصابة الرئيس الأميركي مجددا بفيروس كورونا المستجد.

An update from Dr. Kevin O’Connor, Physician to the President. pic.twitter.com/40oqYOYTQN

— The White House (@WhiteHouse) July 30, 2022