كوندي خامس صفقات برشلونة.. تعرف على هويته ومهاراته

وطن – أعلن نادي برشلونة التوصل إلى اتفاق للتعاقد مع الموهبة الفرنسية الشابة جول كوندي 23 عاماً، خامس صفقات النادي الكتالوني في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي.

وقال برشلونة في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر)، جاء فيه: ” توصل ناديا برشلونة وإشبيلية إلى اتفاق بشأن انتقال جول أوليفييه كوندي إلى البرسا، كما وينتظر اجتياز الفحص الطبي للاعب وتوقيع العقود”.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية، بأن نادي برشلونة (البلوغرانا) وقع مع الفرنسي الشاب جول كوندي، عقداً لمدة 5 مواسم كاملة. مقابل الحصول على 50 مليون يورو، كما بالإضافة إلى مكافأت مالية تصل إلى 5 ملايين دولار”.

كما وبانضمام الفرنسي كوندي، ينجح نادي برشلونة وبمساعدة المدرب تشافي صاحب البصمات على تلك الصفقات، في إتمام خامس صفقات البرسا حتى الآن، وهم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، فرانك كيسي، رافينيا دياز، أندريه كريستنسن، وآخرهم جول كوندي.

وهو اللاعب جيوليس كوندي، موهبة فرنسية شابة، من مواليد ال12 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1998.

كان بداية مشواره الاحترافي في عالم الكرة المستديرة مع فريق بودرو الفرنسي عام 2013، ليقرر بعدها الانتقال إلى الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم من بوابة نادي إشبيلية (البلانكوس). بصفقة بلغت قيمتها ب25 مليون يورو في صيف 2019.

Jules Koundé to Barcelona, here we go! Verbal agreement now in place with Sevilla after the long saga and further negotiations today, waiting to get it signed soon. 🚨🔵🔴 #FCB

Jules Koundé agreed personal terms with Barça last weekend, contract ready. Xavi, key factor again. pic.twitter.com/eX2jeVPheF

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2022