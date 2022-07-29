كوندي خامس صفقات برشلونة.. تعرف على هويته ومهاراته

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وطن – أعلن نادي برشلونة التوصل إلى اتفاق للتعاقد مع الموهبة الفرنسية الشابة جول كوندي 23 عاماً، خامس صفقات النادي الكتالوني في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي.

وقال برشلونة في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر)، جاء فيه: ” توصل ناديا برشلونة وإشبيلية إلى اتفاق بشأن انتقال جول أوليفييه كوندي إلى البرسا، كما وينتظر اجتياز الفحص الطبي للاعب وتوقيع العقود”.

انتقال كوندي إلى برشلونة

وذكرت تقارير صحفية إسبانية، بأن نادي برشلونة (البلوغرانا) وقع مع الفرنسي الشاب جول كوندي، عقداً لمدة 5 مواسم كاملة. مقابل الحصول على 50 مليون يورو، كما بالإضافة إلى مكافأت مالية تصل إلى 5 ملايين دولار”.

اتفاق مبدئي بشأن انضمام جول كوندي إلى نادي #برشلونة قادماً من إشبيلية، في انتظار توقيع العقد واجتياز الفحوصات الطبية pic.twitter.com/SQQXIDNYtW — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) July 28, 2022

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كما وبانضمام الفرنسي كوندي، ينجح نادي برشلونة وبمساعدة المدرب تشافي صاحب البصمات على تلك الصفقات، في إتمام خامس صفقات البرسا حتى الآن، وهم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، فرانك كيسي، رافينيا دياز، أندريه كريستنسن، وآخرهم جول كوندي.

من هو جول كوندي لاعب برشلونة الجديد؟!

وهو اللاعب جيوليس كوندي، موهبة فرنسية شابة، من مواليد ال12 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1998.

كان بداية مشواره الاحترافي في عالم الكرة المستديرة مع فريق بودرو الفرنسي عام 2013، ليقرر بعدها الانتقال إلى الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم من بوابة نادي إشبيلية (البلانكوس). بصفقة بلغت قيمتها ب25 مليون يورو في صيف 2019.

Jules Koundé to Barcelona, here we go! Verbal agreement now in place with Sevilla after the long saga and further negotiations today, waiting to get it signed soon. 🚨🔵🔴 #FCB Jules Koundé agreed personal terms with Barça last weekend, contract ready. Xavi, key factor again. pic.twitter.com/eX2jeVPheF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2022

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كما وشارك الفرنسي كوندي مع فريق إشبيلية في 133 مباراة في كافة البطولات المختلفة، استطاع من خلالها تسجيل 9 أهداف وصناعة 3 أهداف آخرى. محققاً معه التتويج ببطولة الدوري الأوروبي قبل عامين من الآن.

Koundé first words as new Barcelona player: “I’m really proud, grateful. I can’t wait to join the team and start this Barcelona story”. 🔵🔴 #FCB “I say thanks to Sevilla, but of course Barça is a top step in my career – so here I wanna win all competitions”. pic.twitter.com/m7WWWuB5vc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2022

ويمتاز جول كوندي بسرعته العالية دوره في تأمين مركزه (الدفاع)، حيث من المتوقع أن يشترك مع رونالد أراخو ليكون أفضل ثنائي في هذا الدور وفق رؤية وعقلية تشافي الموسم المقبل، إلى جانب الإسباني إريك غارسيا.

Official, confirmed. Jules Koundé has joined Barcelona on permanent deal from Sevilla. 🚨🔵🔴 #FCB “Barcelona and Sevilla have reached an agreement for the transfer of Jules Olivier Kounde, awaiting the player passing a medical and the signing of contracts”, both club confirm. pic.twitter.com/1xZgpSwgUf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2022

كما ومن المقرر أن يبدأ الموسم الجديد لمسابقة الدوري الإسباني 2022-2023، في ال12 من شهر أغسطس/ آب القادم. وسط منافسات قوية ومرتقبة للصراع على اللقب.

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