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رياضة

كوندي خامس صفقات برشلونة.. تعرف على هويته ومهاراته

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
برشلونة يتعاقد مع كوندي القادم من صفوف إشبيلية watanserb.com
برشلونة يتعاقد مع كوندي القادم من صفوف إشبيلية
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وطن – أعلن نادي برشلونة التوصل إلى اتفاق للتعاقد مع الموهبة الفرنسية الشابة جول كوندي 23 عاماً، خامس صفقات النادي الكتالوني في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي.

وقال برشلونة في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر)، جاء فيه: ” توصل ناديا برشلونة وإشبيلية إلى اتفاق بشأن انتقال جول أوليفييه كوندي إلى البرسا، كما وينتظر اجتياز الفحص الطبي للاعب وتوقيع العقود”.

انتقال كوندي إلى برشلونة

وذكرت تقارير صحفية إسبانية، بأن نادي برشلونة (البلوغرانا) وقع مع الفرنسي الشاب جول كوندي، عقداً لمدة 5 مواسم كاملة. مقابل الحصول على 50 مليون يورو، كما بالإضافة إلى مكافأت مالية تصل إلى 5 ملايين دولار”.

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كما وبانضمام الفرنسي كوندي، ينجح نادي برشلونة وبمساعدة المدرب تشافي صاحب البصمات على تلك الصفقات، في إتمام خامس صفقات البرسا حتى الآن، وهم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، فرانك كيسي، رافينيا دياز، أندريه كريستنسن، وآخرهم جول كوندي.

من هو جول كوندي لاعب برشلونة الجديد؟!

وهو اللاعب جيوليس كوندي، موهبة فرنسية شابة، من مواليد ال12 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1998.

كان بداية مشواره الاحترافي في عالم الكرة المستديرة مع فريق بودرو الفرنسي عام 2013، ليقرر بعدها الانتقال إلى الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم من بوابة نادي إشبيلية (البلانكوس). بصفقة بلغت قيمتها ب25 مليون يورو في صيف 2019.

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كما وشارك الفرنسي كوندي مع فريق إشبيلية في 133 مباراة في كافة البطولات المختلفة، استطاع من خلالها تسجيل 9 أهداف وصناعة 3 أهداف آخرى. محققاً معه التتويج ببطولة الدوري الأوروبي قبل عامين من الآن.

ويمتاز جول كوندي بسرعته العالية دوره في تأمين مركزه (الدفاع)، حيث من المتوقع أن يشترك مع رونالد أراخو ليكون أفضل ثنائي في هذا الدور وفق رؤية وعقلية تشافي الموسم المقبل، إلى جانب الإسباني إريك غارسيا.

كما ومن المقرر أن يبدأ الموسم الجديد لمسابقة الدوري الإسباني 2022-2023، في ال12 من شهر أغسطس/ آب القادم. وسط منافسات قوية ومرتقبة للصراع على اللقب.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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