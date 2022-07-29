الرئيسيةالهدهد"سبّاك" زار شقة الشقيقتين السعوديتين "إسراء وآمال السهلي" يكشف "شيئا مريبا" قد...
الهدهد

“سبّاك” زار شقة الشقيقتين السعوديتين “إسراء وآمال السهلي” يكشف “شيئا مريبا” قد وقع

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
الشقيقتين السعوديتين إسراء وآمال عبد الله السهلي watanserb.com
إسراء عبدالله السهلي وشقيقتها آمال
- Advertisement -

وطن – في الوقت الذي لا يزال فيه لغز وفاة الشقيقتين السعوديتين إسراء وآمال عبد الله السهلي، يحيّر الأجهزة الأمنية الأسترالية، قالت صحيفة “سيدني مورنينغ هيرالد“، ثمة مؤشرات على أن شيئا ما خطأ قد وقع.

إسراء عبدالله السهلي
إسراء عبدالله السهلي

ونوهت الصحيفة إلى أن الشقيقتين كانتا قد أبلغتا مدير العقار حيث كانتا تسكنان فيه أن شخصا ما يعبث بطلبيات الطعام التي ترِد إليهما.

آمال عبدالله السهلي
آمال عبدالله السهلي

وقال سبّاك كان قد زار الشقة التي كانت الضحيتان تسكنان فيها إن “شيئا مريبا” قد وقع. وإنه قد تم استدعاء الشرطة في الماضي إثر تخوّفات من قبل الشقيقتين.

فتحت غرفتا نوم الشقيقتين تطل على طريق كانتربري الرئيسي
فتحت غرفتا نوم الشقيقتين تطل على طريق كانتربري الرئيسي

وجددت يوم الأربعاء شرطة نيو ساوث ويلز مناشدتها “لكل مَن لديه معلومات” أيًا كانت عن المرأتين بأن يتقدم بها إلى الشرطة فقد تقود إلى حل لغز الحادثة.

المبنى الذي كانت تقطن فيه الشقيقتان إسراء وآمال عبدالله السهلي
المبنى الذي كانت تقطن فيه الشقيقتان إسراء وآمال عبدالله السهلي

ونوهت الشرطة إلى أن أعضاء الحي السكني الذي شهد وقوع الحادثة متقاربون جدا من بعضهم البعض.

لينا الهذلول تعلّق

ومن منظمة القسط السعودية لحقوق الإنسان، تقول لينا الهذلول إن “هذه ليست الحالة الأولى” التي تُقتل فيها امرأة سعودية في الخارج بعد الفرار من العنف الأسري في الوطن.

ونوهت الهذلول إلى أنه “لا توجد تدابير حمائية للنساء من ضحايا العنف الأسري في السعودية. ومن ثمّ فإنهن يهربن إلى خارج المملكة”.

وفي السابع من يونيو/حزيران، تم العثور على جثة إسراء وشقيقتها آمال، وذلك على سريرين منفصلين داخل شقة تقع بضاحية كانتربري.

أثناء التحقيق الأولي، قالت الشرطة إنه مضى وقت على جثتي الشقيقتين السعوديتين في الشقة، ولم تظهر عليها علامات إصابة واضحة.

وأشارت صحيفة “ديلي ميل أستراليا” أن الشقيقتين إسراء وآمال فرّتا من المملكة العربية السعودية في عام 2017 عندما كانتا تبلغان من العمر 18 و 19 عامًا.

لم تكن الشقيقتان على اتصال منتظم بأقاربهما في المملكة، حسبما ذكرت مصادر سابقًا لصحيفة ديلي ميل أستراليا.

في عام 2019، وجد تقرير أن حوالي 80 امرأة سعودية حاولن طلب اللجوء في أستراليا في السنوات الأخيرة.

المصدرسيدني مورنينغ هيرالد -ديلي ميل أستراليا - وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
تقارير

أول صور لشقيقتين سعوديتين عثر على جثتيهما متحللتين في سيدني مع تعمق لغز الوفاة

حياتنا

جريمة لا تُصدّق .. زوجة تقتل زوجها مع عشيقها ويمارسان الجنس بجانب الجثة!

حياتنا

قتلها بمنشار كهربائي ونقل جثتها بحاوية قمامة لدفنها وفيديو فضحه! (شاهد)

حياتنا

جريمة بشعة تهز العراق.. يقتل زوجته ويعتدي بوحشية على ابنته ثم يحرق المنزل

حياتنا

الرمثا: أردني يقتل طفلتيه “واحدة دفنها والثانية رماها في بئر” .. مشاهد للحظة القبض عليه

حياتنا

جريمة دموية بفندق ريتز كارلتون .. مدربة يوغا مقتولة بـ30 طعنة سكين! (صور)

حياتنا

جريمة تهز مصر.. زوج يقطع أذن زوجته ويطعنها 20 طعنة بسبب مصروف البيت

حياتنا

أم تقتل أطفالها الـ3 بطريقة بشعة لاعتقادها أنهم ممسوسين من الشيطان! (صور)

حياتنا

مقتل شقيقة فنان سوري على يد زوجها في ألمانيا بسبب “الغيرة”! (صور)

حياتنا

إيراني قتل زوجته وترك ابنه ليجدها في “بركة دماء” بسبب خيانتها له! (صور)

حياتنا

نجل الفنانة المصرية سحر كامل يرتكب جريمة ويقتل حماه! (صور)

حياتنا

جريمة قتل بحق لاجىء سوري في تركيا بغرض سرقة جوّاله! (صور)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا