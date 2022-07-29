بدر بانون يتنازل عن حقوقه من أجل عيون الأهلي المصري

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وطن – تنازل النجم المغربي بدر بانون 28 عاماً، عن كافة مستحقاته المالية مع الأهلي المصري، تقديراً لجهود النادي في دعمه والوقوف بجانبه في الفترة الأخيرة، قبل الانتقال هذا الصيف إلى نادي قطر القطري.

مستحقات بدر بانون

وبينت تقارير صحفية مصرية، بأن المغربي بانون أخبر إدارة نادي الأهلي المصري، بنيته التنازل عن باقي مستحقاته مع المارد الأحمر، بعد وقوف الأخير بجانبه خلال فترة مرضه، حتى السماح له بالمغادرة والانتقال إلى الدوري القطري من بوابة نادي قطر.

خاص لـ بطولات: الأهلي يحصل على 2.5 مليون دولار قيمة انتقال بدر بانون الي نادي قطر القطري، بالإضافة إلى 15% نسبة من إعادة بيع اللاعب مستقبلا🔴 pic.twitter.com/MM0EkPMjzy — Btolat.com (@Btolat) July 28, 2022

وأوضحت تلك التقارير، بأن قيمة مستحقاته المالية مع الأهلي المصري تبلغ 400 ألف دولار. أي ما يعادل 7 مليون جنيه مصري تقريباً.

توقيع بانون مع نادي قطر

من جانبه، ذكر موقع (بطولات) المصري، بأن المغربي بدر بانون وصل إلى دولة قطر بشكل رسمي، من أجل الانضمام إلى صفوف نادي قطر. قادماً من النادي الأهلي المصري.

خاص جول. 🚨 بدر بانون في الدوحة للتوقيع على عقود نادي قطر القطري.✍️ pic.twitter.com/QRCvjHA2W7 — جول مصر – GOAL (@goaleg) July 28, 2022

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كما وأردف الموقع، ” الأهلي حصل على 2.5 مليون دولار، لإتمام صفقة التعاقد مع المغربي بانون، والسماح له بالرحيل هذا الصيف وفق رغبة الأخير. إلى جانب الحصول على نسبة 15% من إعادة بيع اللاعب لأي نادي في المستقبل”.

وانضم بانون إلى صفوف الأهلي (المارد الأحمر) في صيف 2020، قادماً من نادي الرجاء البيضاوي، بعد انتهاء فترة إعارته مع العديد من الأندية المغربية. التي كان من أبرزها الوداد الفاسي ونهضة بركان.

🔴♦️ وصل العاصمة القطرية الدوحة منذ قليل بدر بانون تمهيدًا لإتمام انتقاله إلى نادي قطر القطري قادمًا من القلعة الحمراء

واتفق النادي الأهلي مع نظيره قطر القطري على كافة تفاصيل الانتقال لصفوفه لمدة 3 مواسم

ومن المقرر أن يوقع بدر بانون على عقود انتقاله بعد اجتيازه للفحص الطبي pic.twitter.com/KA8Ygxhmkn — AL Ahly Stadium 🏟 ستاد الأهلي (@ALAhlyStadium74) July 28, 2022

كما وحقق العديد من الألقاب المحلية والقارية الأفريقية مع الأهلي المصري منذ قدومه، وهي دوري أبطال أفريقيا 2020-2021، وكأس السوبر الأفريقي مرتين، وكأس مصر، وبرونزية كأس العالم للأندية.

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مرض بدر بانون

وغاب المغربي بدر بانون خلال الفترة الأخير عن صفوف تشكيلة الأهلي المصري، بسبب مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا على قلبه. إلا أنه حظي على الدعم والمساندة من قبل إدارة المارد الأحمر ومسؤوليه.

من جهته، علق المدرب بيتسو موسمياني المدير الفني السابق لفريق الأهلي بعد رحيل بدر بانون عن الأهلي خلال الميركاتو الصيفي، في تغريده له عبر حسابه على موقع ( تويتر)، ” إنه أعلى جودة في مركز الدفاع، كما وأثبت نفسه في جميع المراحل على مستوى كأس العالم للأندية وأبطال أفريقيا”.

This is top quality centre back. Proved himself at FIFA Club World Cup and CAF Champions League stages. https://t.co/LOAf8HGPgM — Pitso Mosimane (@TheRealPitso) July 28, 2022

يشار إلى أن المغربي بدر بانون أول الراحلين عن صفوف الأهلي المصري في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، في انتظار أسماء آخرى مرشحة للمغادرة وهم أليو ديانج ولويس ميكيسوني.وفق ما ذكره الإعلامي ونجم الأهلي السابق أحمد شوبير.

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