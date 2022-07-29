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رياضة

بدر بانون يتنازل عن حقوقه من أجل عيون الأهلي المصري

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
بدر بانون يتنازل عن مستحاقاته مع الأهلي المصري watanserb.com
انتقال بدر بانون إلى نادي قطر القطري
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وطن – تنازل النجم المغربي بدر بانون 28 عاماً، عن كافة مستحقاته المالية مع الأهلي المصري، تقديراً لجهود النادي في دعمه والوقوف بجانبه في الفترة الأخيرة، قبل الانتقال هذا الصيف إلى نادي قطر القطري.

مستحقات بدر بانون

وبينت تقارير صحفية مصرية، بأن المغربي بانون أخبر إدارة نادي الأهلي المصري، بنيته التنازل عن باقي مستحقاته مع المارد الأحمر، بعد وقوف الأخير بجانبه خلال فترة مرضه، حتى السماح له بالمغادرة والانتقال إلى الدوري القطري من بوابة نادي قطر.

وأوضحت تلك التقارير، بأن قيمة مستحقاته المالية مع الأهلي المصري تبلغ 400 ألف دولار. أي ما يعادل 7 مليون جنيه مصري تقريباً.

توقيع بانون مع نادي قطر

من جانبه، ذكر موقع (بطولات) المصري، بأن المغربي بدر بانون وصل إلى دولة قطر بشكل رسمي، من أجل الانضمام إلى صفوف نادي قطر. قادماً من النادي الأهلي المصري.

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كما وأردف الموقع، ” الأهلي حصل على 2.5 مليون دولار، لإتمام صفقة التعاقد مع المغربي بانون، والسماح له بالرحيل هذا الصيف وفق رغبة الأخير. إلى جانب الحصول على نسبة 15% من إعادة بيع اللاعب لأي نادي في المستقبل”.

وانضم بانون إلى صفوف الأهلي (المارد الأحمر) في صيف 2020، قادماً من نادي الرجاء البيضاوي، بعد انتهاء فترة إعارته مع العديد من الأندية المغربية. التي كان من أبرزها الوداد الفاسي ونهضة بركان.

كما وحقق العديد من الألقاب المحلية والقارية الأفريقية مع الأهلي المصري منذ قدومه، وهي دوري أبطال أفريقيا 2020-2021، وكأس السوبر الأفريقي مرتين، وكأس مصر، وبرونزية كأس العالم للأندية.

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مرض بدر بانون

وغاب المغربي بدر بانون خلال الفترة الأخير عن صفوف تشكيلة الأهلي المصري، بسبب مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا على قلبه. إلا أنه حظي على الدعم والمساندة من قبل إدارة المارد الأحمر ومسؤوليه.

من جهته، علق المدرب بيتسو موسمياني المدير الفني السابق لفريق الأهلي بعد رحيل بدر بانون عن الأهلي خلال الميركاتو الصيفي، في تغريده له عبر حسابه على موقع ( تويتر)، ” إنه أعلى جودة في مركز الدفاع، كما وأثبت نفسه في جميع المراحل على مستوى كأس العالم للأندية وأبطال أفريقيا”.

يشار إلى أن المغربي بدر بانون أول الراحلين عن صفوف الأهلي المصري في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، في انتظار أسماء آخرى مرشحة للمغادرة وهم أليو ديانج ولويس ميكيسوني.وفق ما ذكره الإعلامي ونجم الأهلي السابق أحمد شوبير.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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