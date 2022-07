الحرب تنتقل للكنيسة.. شاهد: كاهن روسي يهاجم زميله الأوكراني ويضربه بالصليب

وطن- انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق مهاجمة كاهن من الكنيسة الأورثوذكسية الروسية كاهنا من الكنيسة الأورثوذكسية الأوكرانية، بسبب اتهام الأخير للكنيسة الروسية بمساعدة “المحتلين” الروس في غزوهم لأوكرانيا.

وقالت وكالة “نكستا” التي نشرت الفيديو في حسابها على موقع لتدوين المصغر “تويتر” ورصدته “وطن”، إن الحادثة وقعت في “فينيتسا” غرب أوكرانيا.

In the Vinnytsia region, a priest of the Russian Orthodox Church (ROC) attacked a priest of the Ukrainian Orthodox Church (UOC)

A supporter of Putin's priest Gundyaev hit his "colleague" with a cross because the representative of the UOC accused the ROC of helping the occupiers. pic.twitter.com/FJwBdknysY

— NEXTA (@nexta_tv) July 28, 2022