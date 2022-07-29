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الهدهد

الحرب تنتقل للكنيسة.. شاهد: كاهن روسي يهاجم زميله الأوكراني ويضربه بالصليب

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
كاهن روسي يهاجم زميله الأوكراني watanserb.com
كاهن روسي يهاجم زميله الأوكراني
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وطن- انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق مهاجمة كاهن من الكنيسة الأورثوذكسية الروسية كاهنا من الكنيسة الأورثوذكسية الأوكرانية، بسبب اتهام الأخير للكنيسة الروسية بمساعدة “المحتلين” الروس في غزوهم لأوكرانيا.

وقالت وكالة “نكستا” التي نشرت الفيديو في حسابها على موقع لتدوين المصغر “تويتر” ورصدته “وطن”، إن الحادثة وقعت في “فينيتسا” غرب أوكرانيا.

وقالت الوكالة تعليقا على الفيديو: “قام أحد مؤيدي بوتين (الكاهن غوندياييف) بضرب زميله بصليب لأن ممثل الكنيسة الأورثوذكسية الأوكرانية اتهم الكنيسة الأورثوذكسية الروسية بمساعدة المحتلين”.

يشار إلى أنه في 16 يونيو/حزيران الماضي، فرضت بريطانيا عقوبات على البطريرك كيريل رئيس الكنيسة الأورثوذكسية الروسية في إطار سلسلة جديدة من الإجراءات ردا على غزو أوكرانيا.

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الكنيسة تستنكر العقوبات على رئيسها وتصفها بالسخيفة

من جانبها، قالت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، إنّ العقوبات التي فرضتها بريطانيا على رئيسها البطريرك كيريل لدعمه العملية العسكرية الروسية أوكرانيا “سخيفة ولا معنى لها”.

وأوضح الناطق باسم الكنيسة الأرثوذكسية الروسية فلاديمير ليغويدا في بيان على تلغرام إن “محاولات ترهيب بطريرك الكنيسة الروسية أو إجباره على التخلي عن آرائه، سخيفة ولا معنى لها وغير مجدية”.

وأضاف: “الكنيسة، خصوصاً الآن، هي الجسر الأخير، وسيلة تواصل يحاولون تدميرها”، مندداً بـ”قوى سياسية جعلت تصعيد النزاع والابتعاد عن السلام هدفها الأساسي”.

وبحسب قوله، تهدف العقوبات إلى “قطع التواصل المتضرر بالأساس بشكل خطير بين المجتمع الأوروبي وروسيا”.

بريطانيا تقرر فرض عقوبات على رئيس الكنيسة الأرثوذكسية

وقررت الحكومة البريطانية، يوم 16 حزيران/يونيو الماضي فرض عقوبات على رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، البطريرك كيريل، وآخرين بسبب دعمهم العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقالت الحكومة البريطانية، في بيان على موقعها الإلكتروني: إنها أصدرت موجة أخرى من العقوبات على روسيا شملت “معاقبة البطريرك كيريل، رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، لدعمه البارز العدوان العسكري الروسي على أوكرانيا”.

وأضافت في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: أنّ كيريل، البالغ من العمر 75 عاماً، الذي حذف الاتحاد الأوروبي اسمه أخيراً من لائحته السوداء، يُعاقب لدعمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية: إنّ العقوبات تشمل أيضاً مفوضة حقوق الطفل الروسية، ماريا لفوفا بيلوفا، بزعم “تورطها في النقل القسري لأطفال أوكرانيين وتبنيهم، إضافة إلى المعاملة الهمجية للأطفال في أوكرانيا”.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس: “اليوم نحن نستهدف الداعمين والجناة في حرب بوتين ،الذين تسببوا بمعاناة لا توصف لأوكرانيا، بما في ذلك النقل القسري للأطفال وتبنيهم”.

وكان ممثلو دول الاتحاد الأوروبي الـ27، قد اتفقوا في يونيو/حظيران الماضي، على حزمة عقوبات سادسة بحق موسكو تشمل حظرا نفطيا مع استثناءات، لكنهم تراجعوا عن إدراج اسم رئيس الكنيسة الأورثوذكسية الروسية على القائمة السوداء.

واقترحت المفوضية الأوروبية إدراج إسم البطريرك كيريل على القائمة السوداء للأشخاص الخاضعين لعقوبات تجميد أصول ومنع من دخول الاتحاد الأوروبي، لكن المجر عارضت ذلك

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المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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