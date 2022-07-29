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الهدهد

الإعلان عن أول حالة وفاة بسبب جدري القردة في هذا البلد

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
جدري القردة watanserb.com
جدري القردة
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وطن- أكدت وزارة الصحة الإسبانية عن أول حالة وفاة بفيروس جدري القرود وذلك في تقرير عن الحالة تم نشره بعد ظهر اليوم الجمعة.

ووفقا لصحيفة “ABC” الإسبانية فإن هذه هي أول حالة وفاة من هذه العدوى معروفة في أوروبا ولم تقدم الصحة مزيدًا من التفاصيل حول ملابساتها ، ولا حتى مكان إقامة الشخص المتوفى

وقالت الصحيفة أن هذه الوفاة أصبحت معروفة بعد وقت قصير من تأكيد البرازيل ، اليوم الجمعة أيضًا ، أن هذا المرض نفسه وضع حدًا لحياة “رجل” من مدينة أوبرلانديا كان يعاني من “ضعف مناعته”.

وتضاف هاتان الوفيتان الجديدتان إلى الوفيات الخمس التي تم تسجيلها بالفعل في البلدان الأفريقية نتيجة للوباء الحالي.

وفي المجموع، بلغ عدد الحالات المؤكدة في إسبانيا حتى الآن 4298 ، وفقًا لبيانات شبكة المراقبة الوبائية الوطنية (RENAVE).
وبالمثل ، أفادت الصحة أن 120 مريضًا قد تم إدخالهم إلى المستشفى وأن ما يصل إلى 135 قد تعرضوا لمضاعفات أثناء الإصابة ، وهي “العدوى البكتيرية الثانوية الأكثر شيوعًا المتمثلة بتقرحات الفم”.

جدري القرود.. رعب جديد يخيم على العالم بعد بيان “الصحة العالمية”

المصدرصحيفة "ABC" الإسبانية، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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