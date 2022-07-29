الإعلان عن أول حالة وفاة بسبب جدري القردة في هذا البلد

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وطن- أكدت وزارة الصحة الإسبانية عن أول حالة وفاة بفيروس جدري القرود وذلك في تقرير عن الحالة تم نشره بعد ظهر اليوم الجمعة.

ووفقا لصحيفة “ABC” الإسبانية فإن هذه هي أول حالة وفاة من هذه العدوى معروفة في أوروبا ولم تقدم الصحة مزيدًا من التفاصيل حول ملابساتها ، ولا حتى مكان إقامة الشخص المتوفى

وقالت الصحيفة أن هذه الوفاة أصبحت معروفة بعد وقت قصير من تأكيد البرازيل ، اليوم الجمعة أيضًا ، أن هذا المرض نفسه وضع حدًا لحياة “رجل” من مدينة أوبرلانديا كان يعاني من “ضعف مناعته”.

وتضاف هاتان الوفيتان الجديدتان إلى الوفيات الخمس التي تم تسجيلها بالفعل في البلدان الأفريقية نتيجة للوباء الحالي.

وفي المجموع، بلغ عدد الحالات المؤكدة في إسبانيا حتى الآن 4298 ، وفقًا لبيانات شبكة المراقبة الوبائية الوطنية (RENAVE).

وبالمثل ، أفادت الصحة أن 120 مريضًا قد تم إدخالهم إلى المستشفى وأن ما يصل إلى 135 قد تعرضوا لمضاعفات أثناء الإصابة ، وهي “العدوى البكتيرية الثانوية الأكثر شيوعًا المتمثلة بتقرحات الفم”.