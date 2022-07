هل تعمدت السعودية تعريض الرئيس الأمريكي “بايدن” لفيروس كورونا للخلاص منه؟ (شاهد)

وطن- رد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، على المزاعم المتداولة حول تعمد السعودية تعريض الرئيس الأمريكي جو بايدن لفيروس كورونا للخلاص منه، واصفا الامر بالسخيف.

وفي مؤتمر صحفي عقده “كيربي” في البيت الأبيض، توجه له أحد الصحفيين بالسؤال: “ربما بدأت تظهر الأعراض (كورونا) على الرئيس بايدن بعد 4 أيام من عودته من السعودية، هل استبعدت الحكومة الأمريكية احتمالية أن تكون الحكومة السعودية قد عرضت بايدن عمدا للفيروس؟”.

وقال “كيربي” في رده: “أعتقد أن علي أن أعود إلى كارين (المتحدثة باسم البيت الأبيض) في هذا السؤال، فالحديث عن الشؤون الصحية للرئيس خارج صلاحياتي”.

وتابع كيربي: “لكنني لا أعلم من أين أتت هذه الفكرة، لا أعلم، ما الذي دفعك لطرح هذا السؤال على أي حال، لكن فكرة أن تقوم دولة أجنبية عمدا بالتسبب بعدوى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بفيروس، سخيفة، الفكرة سخيفة حقا”.

وأردف قائلا: “لا يوجد شيء كهذا ويجب التعامل معها كفكرة سخيفة فحسب”، على حد قوله.

John Kirby is asked if the government has ruled out the possibility that the Saudi government deliberately exposed Biden to COVID:

"The idea that a foreign nation state would deliberately try to infect the President of the United States with a virus is ludicrous." pic.twitter.com/FSbn62Qafn

— The Post Millennial (@TPostMillennial) July 27, 2022