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الهدهد

هل تعمدت السعودية تعريض الرئيس الأمريكي “بايدن” لفيروس كورونا للخلاص منه؟ (شاهد)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
السعودية وإصابة بايدن بكورونا watanserb.com
السعودية وإصابة بايدن بكورونا
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وطن- رد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، على المزاعم المتداولة حول تعمد السعودية تعريض الرئيس الأمريكي جو بايدن لفيروس كورونا للخلاص منه، واصفا الامر بالسخيف.

وفي مؤتمر صحفي عقده “كيربي” في البيت الأبيض، توجه له أحد الصحفيين بالسؤال: “ربما بدأت تظهر الأعراض (كورونا) على الرئيس بايدن بعد 4 أيام من عودته من السعودية، هل استبعدت الحكومة الأمريكية احتمالية أن تكون الحكومة السعودية قد عرضت بايدن عمدا للفيروس؟”.

وقال “كيربي” في رده: “أعتقد أن علي أن أعود إلى كارين (المتحدثة باسم البيت الأبيض) في هذا السؤال، فالحديث عن الشؤون الصحية للرئيس خارج صلاحياتي”.

وتابع كيربي: “لكنني لا أعلم من أين أتت هذه الفكرة، لا أعلم، ما الذي دفعك لطرح هذا السؤال على أي حال، لكن فكرة أن تقوم دولة أجنبية عمدا بالتسبب بعدوى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بفيروس، سخيفة، الفكرة سخيفة حقا”.

وأردف قائلا: “لا يوجد شيء كهذا ويجب التعامل معها كفكرة سخيفة فحسب”، على حد قوله.

إصابة “بايدن” بفيروس كورونا

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أصيب بفيروس كورونا بعد عودته من زيارة إلى السعودية، قادما من دولة الاحتلال في 15 تموز/ يوليو الجاري، حيث أجرى لقاءات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وعدد من القادة العرب في “قمة جدة“.
وتلقى بايدن أول جرعتين من لقاح “فايزر” ضد فيروس كورونا في كانون الثاني/ يناير 2021، وأول جرعة معززة له في أيلول/ سبتمبر الماضي، وثاني جرعة معززة في 30 آذار/ مارس الماضي.

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تعافي “بايدن” من كورونا

وكان طبيب الرئيس الأميركي جو بايدن قد كشف في مذكرة الاثنين، إن أعراض كوفيد-19 “اختفت بالكامل تقريباً” منذ أن ثبتت إصابته الأسبوع الماضي.

وقال كيفن أوكونور طبيب بايدن في مذكرة أصدرها البيت الأبيض “عند سؤاله، يلاحظ فقط في هذه المرحلة بعض الاحتقان في الأنف وبحة بسيطة في الصوت”.
وفي بداية الأسبوع الحالي، قال الطبيب إن أعراض السعال وآلام الجسم التي عانى منها بايدن تراجعت وإنه لا يعاني من أي ضيق في التنفس.
وكرر الطبيب الاثنين أن رئتي بايدن بخير وأنه كان يستجيب بشكل جيد للعلاج.

هذا ما قاله بايدن بأول ظهور له بعد إصابته بكورونا (فيديو)

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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