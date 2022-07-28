منها الخوف من النساء الجميلات…تعرف على أغرب أنواع الفوبيا

وطن- في عالمنا، هناك العديد من أنواع الفوبيا (الرهاب)، وعلى الرغم من أنها يمكن أن تكون شائعة، إلا أن بعض أنواعها تعتبر غريبة ونادرة جدًا لدرجة أنك ربما لم تسمع بها من قبل.
غالبًا ما يدرك الأشخاص المصابون بالرهاب أن خوفهم غير منطقي، لكنهم لا يستطيعون فعل أي شيء حيال ذلك، حيث يمكن لخوفهم هذا أن يتداخل في حياتهم وعلاقاتهم الشخصية.
وفيما يلي نقدم إليكم أنواع نادرة وغريبة من فوبيا نادرًا ما نسمع عنها، وفقا لما أورده موقع viva.co.id.
Somniphobia- الخوف من النوم
هذه الحالة تسمى ايضاً سومنيفوبيا وهي الخوف المفرط من النوم.
يؤثر الخوف من النوم على العديد من الأشخاص وقد يخشى البعض إضاعة الوقت أثناء النوم.
ولأن النوم مهم جدًا للإنسان وله العديد من الفوائد الصحية، فإن قلة النوم تزيد من خطر الإصابة بنزلات البرد وأمراض القلب والسمنة ومرض السكري.
Caligynephobia – الخوف من النساء الجميلات
“كاليجينيفوبيا” هي حالة يخاف فيها الشخص من النساء الجميلات وأولئك الذين يعانون من هذه الحالة يشعرون بتنميل في الأطراف، ويشعرون بألم في الصدر عندما يكونون أمام نساء جميلات.
كاثيسوفوبيا – الخوف من الجلوس
جيليوفوبيا- الخوف من الضحك
بلوتوفوبيا- الخوف من المال
وقد ينبع هذا الرهاب من الخوف من الضغط والمسؤولية المصاحبة للثروة أو الخوف من التعرض للسرقة.
ديكستروفوبيا- الخوف من وجود أشياء على يمينك
Siderophobia- الخوف من النجوم
هي حالة لا يستمتع فيها الشخص بالنظر إلى النجوم في الليل، وهؤلاء الأشخاص لديهم خوف من النجوم التي يمكن أن تؤدي إلى الإغماء، والشعور بالغثيان، وفقدان السيطرة على أفكارهم، وزيادة معدل ضربات القلب، والمعاناة من نوبات الهلع.
Ablutophobia – الخوف من الاستحمام أو التنظيف
هذا هو أحد أغرب أنواع الرهاب الأكثر شيوعًا عند الأطفال ويمكن أن يحدث بين البالغين.
قد ينتج رهاب الإستحمام عن حدث صادم مر به الشخص يشمل الماء، مما جعله يخشى التبلل
Arachibutyrophobia- الخوف من التصاق زبدة الفول السوداني بسقف فمك
لدى بعض الناس رهاب ينطوي على الخوف من التصاق زبدة الفول السوداني بسقف الفم.
ومن الواضح أن الشخص الذي يعاني من هذا الرهاب سيتجنب المنتجات التي تحتوي على زبدة الفول السوداني.
Hylophobia – الخوف من الأشجار
هي حالة يخاف فيها الشخص من الأشجار أو الخشب أو الغابات. وقد يسبب التواجد أو السير في أجواء خلابة القلق.
– Optophobiaالخوف من العيون المفتوحة
هي حالة يخشى فيها الشخص من فتح عينيه وهو ما يجعله يفضل البقاء في الداخل أو في غرفة مضاءة بشكل خافت.
ترتبط هذه الحالة باضطراب القلق العام وفي أغلب الأحيان تعود لتجربة سيئة ومؤلمة قد شاهدوها.
Phagophobia- الخوف من البلع
غالبًا ما يكون رهاب البلعمة ناتجًا عن تجربة سلبية أثناء تناول الطعام ويشعر الأشخاص الذين يعانون من هذا الرخاب بالقلق والتوتر الذي يتسبب في انقباض عضلات الحلق.