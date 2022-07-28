الخميس, يوليو 28, 2022
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منها الخوف من النساء الجميلات…تعرف على أغرب أنواع الفوبيا

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
watanserb.com
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وطن- في عالمنا، هناك العديد من أنواع الفوبيا (الرهاب)، وعلى الرغم من أنها يمكن أن تكون شائعة، إلا أن بعض أنواعها تعتبر غريبة ونادرة جدًا لدرجة أنك ربما لم تسمع بها من قبل.

غالبًا ما يدرك الأشخاص المصابون بالرهاب أن خوفهم غير منطقي، لكنهم لا يستطيعون فعل أي شيء حيال ذلك، حيث يمكن لخوفهم هذا أن يتداخل في حياتهم وعلاقاتهم الشخصية.

وفيما يلي نقدم إليكم أنواع نادرة وغريبة من فوبيا نادرًا ما نسمع عنها، وفقا لما أورده موقع viva.co.id.

Somniphobia- الخوف من النوم

هذه الحالة تسمى ايضاً سومنيفوبيا وهي الخوف المفرط من النوم.

يؤثر الخوف من النوم على العديد من الأشخاص وقد يخشى البعض إضاعة الوقت أثناء النوم.

ولأن النوم مهم جدًا للإنسان وله العديد من الفوائد الصحية، فإن قلة النوم تزيد من خطر الإصابة بنزلات البرد وأمراض القلب والسمنة ومرض السكري.

Caligynephobia – الخوف من النساء الجميلات

“كاليجينيفوبيا” هي حالة يخاف فيها الشخص من النساء الجميلات وأولئك الذين يعانون من هذه الحالة يشعرون بتنميل في الأطراف، ويشعرون بألم في الصدر عندما يكونون أمام نساء جميلات.

كاثيسوفوبيا – الخوف من الجلوس

كاثيسوفوبيا هو رهاب مرتبط بالخوف من الجلوس. عادة ما يعاني الشخص الذين يعاني من هذا الرهاب من الخوف والقلق الشديد وأي شيء متعلق بالهلع مثل التعرق المفرط والتنفس السريع والغثيان وعدم انتظام ضربات القلب وجفاف الفم والارتعاش وعدم القدرة على نطق الكلمات والجمل

جيليوفوبيا- الخوف من الضحك

هي حالة يخاف فيها الشخص من الضحك، كما يكره فيها صوت ضحك الآخرين.
والأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة يشعر البعض منهم بعدم الارتياح إلى حد ما، بينما يبدأ البعض الآخر في التنفس بصعوبة مجرد سماعهم صوت الضحك.

بلوتوفوبيا- الخوف من المال

الشخص الذي يعاني من رهاب البلوتوفوبيا، غالبًا ما يخاف من كسب المزيد من المال، أو يخاف من أن يصبح ثريا.

أغرب أنواع الفوبيا - موقع معلومات

وقد ينبع هذا الرهاب من الخوف من الضغط والمسؤولية المصاحبة للثروة أو الخوف من التعرض للسرقة.

  ديكستروفوبيا-  الخوف من وجود أشياء على يمينك

غالبًا ما ينشأ هذا الرهاب من صدمة سابقة حدثت في الطفولة. لا يستطيع الأشخاص المصابون برهاب ديكستروفوبيا تحمل وجود أشياء على الجانب الأيمن من أجسامهم.

 

Siderophobia- الخوف من النجوم

هي حالة لا يستمتع فيها الشخص بالنظر إلى النجوم في الليل، وهؤلاء الأشخاص لديهم خوف من النجوم التي يمكن أن تؤدي إلى الإغماء، والشعور بالغثيان، وفقدان السيطرة على أفكارهم، وزيادة معدل ضربات القلب، والمعاناة من نوبات الهلع.

Ablutophobia – الخوف من الاستحمام أو التنظيف

هذا هو أحد أغرب أنواع الرهاب الأكثر شيوعًا عند الأطفال ويمكن أن يحدث بين البالغين.

قد ينتج رهاب الإستحمام عن حدث صادم مر به الشخص يشمل الماء، مما جعله يخشى التبلل

 Arachibutyrophobia- الخوف من التصاق زبدة الفول السوداني بسقف فمك

لدى بعض الناس رهاب ينطوي على الخوف من التصاق زبدة الفول السوداني بسقف الفم.

ومن الواضح أن الشخص الذي يعاني من هذا الرهاب سيتجنب المنتجات التي تحتوي على زبدة الفول السوداني.

Hylophobia – الخوف من الأشجار

هي حالة يخاف فيها الشخص من الأشجار أو الخشب أو الغابات. وقد يسبب التواجد أو السير في أجواء خلابة القلق.

– Optophobiaالخوف من العيون المفتوحة

هي حالة يخشى فيها الشخص من فتح عينيه وهو ما يجعله يفضل البقاء في الداخل أو في غرفة مضاءة بشكل خافت.

ترتبط هذه الحالة باضطراب القلق العام وفي أغلب الأحيان تعود لتجربة سيئة ومؤلمة قد شاهدوها.

Phagophobia- الخوف من البلع

غالبًا ما يكون رهاب البلعمة ناتجًا عن تجربة سلبية أثناء تناول الطعام ويشعر الأشخاص الذين يعانون من هذا الرخاب بالقلق والتوتر الذي يتسبب في انقباض عضلات الحلق.

Nomophobia: الخوف من عدم امتلاك هاتف محمول

Nomophobia هي حالة يعاني فيها الشخص من قلق مفرط عندما ينفصل عن هاتفه المحمول.
الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة يقومون دائمًا بفحص هواتفهم المحمولة ويعانون من القلق الشديد إذا لم يتمكنوا من استخدام هواتفهم.
 
المصدرموقع "VIVA.co.id". ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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