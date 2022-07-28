تصوير جوي بالفجيرة كشف حجم الكارثة.. سيارات تسبح ومنازل اختفت (شاهد)

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وطن – وثقت عملية تصوير جوي لآثار الفيضانات والسيول التي اجتاحت إمارة الفجيرة، في الإمارات العربية المتحدة، حجم الكارثة التي شهدتها الإمارة الخليجية، جراء المنخفض الجوي النادر الذي يضرب الخليج في موعد غير معتاد بهذا العام من فصل الصيف.

الفجيرة تغرق

وبحسب مقاطع بثها ناشطون على مواقع التواصل في الإمارات، فقد ظهرت الشوارع في الفجيرة وقد تحولت إلى ما يشبه البحر.

كارثة كبيرة…

تصوير جوي للفيضانات والسيول التي اجتاحت إمارة #الفجيرة الإماراتية يعد هطولات مطرية غزيرة

نسأل الله السلامة للجميع pic.twitter.com/S0DuV6Zwbg — عربي بوست (@arabic_post) July 28, 2022

حيث ظهرت السيارات وهي تسبح في الشوارع غارقة، بالإضافة إلى اختفاء بعض المبان المنخفضة التي غمرتها مياه السيول.

ووثق تصوير جوي وضع الفجيرة من الأعلى، ليتضح حجم الكارثة حيث كشف التصوير عن أضرار مادية كارثية وغرق الإمارة بالكامل.

وأمس، دوت صافرات الإنذار في إمارة الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة، بعد تعرضها للسيول الجارفة التي طمست معالمها.

وعبر ناشطون عن غضبهم من عدم استعداد البنية التحتية لمثل هذه الطوارئ.

وفي هذا السياق كتب ناصر محمد اليماحي، الإعلامي الرياضي وعضو المجلس الوطني الاتحادي، في تغريدة عبر حسابه بتويتر، مخاطبا المركز الوطني للأرصاد في الإمارات:”لا نحتاج قراءة كميات الامطار التي تهطل، نحتاج توقعات معقولة وتحذيرات مسبقة.”

#المركز_الوطني_للأرصاد لا نحتاج قراءة كميات الامطار التي تهطل ، نحتاج توقعات معقوله وتحذيرات مسبقة ،كل المؤشرات العالمية تقول أنه سوف تتعرض الدوله خاصة #الفجيرة لامطار وسيول جارفه ، لكن لم نشاهد طلب رفع حالة الاستعداد والجاهزية ، هذه دروس علينا الاستفادة منها . — ناصر محمد اليماحي (@nasseryamahi) July 27, 2022

وتابع موضحا: “كل المؤشرات العالمية تقول أنه سوف تتعرض الدولة خاصة الفجيرة لأمطار وسيول جارفة، لكن لم نشاهد طلب رفع حالة الاستعداد والجاهزية.. هذه دروس علينا الاستفادة منها .”

وكشف الدكتور عبدالله المسند، أن الأمطار التي هطلت على إمارة الفجيرة، في غضون بضع ساعات، تعادل ما يهطل في الرياض بالسعودية في سنتين، حتى باتت الفجيرة بحاراً من السيول الفيضانية، حسب وصفه.

نائب رئيس #الإمارات يوجه بتحريك فرق الطوارئ والإنقاذ لدعم عمليات الإنقاذ في إمارة #الفجيرة والمناطق الشرقية بالدولة والتي تشهد أمطار شديدة اليوم.pic.twitter.com/nH11mLxolz — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@US_World1) July 28, 2022

وفي ذات السياق كشف مركز “طقس العرب”، أن إمارة الفجيرة تسجل كميات أمطار تاريخية خلال 48 ساعة فقط. وتعادل ما يهطل على بعض مناطق الأردن في 4 سنوات.

السيول تقتحم مستشفى الفجيرة

وكانت منطقة “مسافي” من ضمن المناطق المتصدرة في أعلى كميات هطول مطري على الإمارات، بواقع 208.7ملم من الأمطار، تلاها مطار الفجيرة بواقع 187.9ملم من الأمطار.

ومن المشاهد التي دلت على حجم الفيضانات الهائلة بالإمارة الخليجية، وصول مياه الفيضانات إلى غرف وممرات مستشفى إمارة الفجيرة بالإمارات.

مشاهد تدل على حجم الفيضانات الهائلة..#شاهد.. وصول مياه الفيضانات إلى غرف وممرات مستشفى إمارة #الفجيرة بالإمارات pic.twitter.com/QBHkhOvosZ — عربي بوست (@arabic_post) July 28, 2022

وأظهرت مقاطع أخرى ارتفاع منسوب المياه بشكل كبير جدا في شارع الغرفة ، بعد الامطار الغزيرة التي شهدتها إمارة الفجيرة.

من جانبه شدد هيثم الجهوري، على أن التغير المناخي في المنطقة من المهم أن يقابله توجه موحد من دول مجلس التعاون.

التغير المناخي في المنطقة من المهم أن يقابله توجه من #دول_مجلس_التعاون في إنشاء منظومة موحدة من المتخصصين في المخاطر والكوارث وفرق الإنقاذ والتدخل السريع! تكون جاهزة بقوة بشرية ضخمة ومعدات ضخمة!#منخفض_السيل_الخصب #الفجيرة — هـيثـم الجهــوري | Haitham Al-Jahwari (@Hai4am_jahwari) July 27, 2022

وأوضح أن ذلك يأتي بإنشاء منظومة موحدة من المتخصصين في المخاطر والكوارث وفرق الإنقاذ والتدخل السريع “تكون جاهزة بقوة بشرية ضخمة ومعدات ضخمة” حسب قوله.

وكان نائب رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي، قد وجه بتحريك فرق الطوارئ والإنقاذ لدعم عمليات الإنقاذ في إمارة الفجيرة والمناطق الشرقية بالدولة والتي تشهد أمطارا غزيرة وسيول.

وكانت الإمارة إحدى المناطق التي شهدت أمطارا غزيرة أدت إلى سيول وفيضانات غطت الشوارع ودخلت بعض البيوت.

وزارة الداخلية في الإمارات تستنفر

وفي إطار مواجهة تداعيات الأحوال الجوية في الإمارات، قالت وزارة الداخلية الإماراتية إن سلامة الأشخاص والممتلكات “على رأس الأولويات”.

"جناح الجو " ينقل كوادر طبية من الفجيرة لمستشفى كلباء Air Wing transfers medical cadres from Fujairah to Kalba Hospital#الامارات_أمن_وأمان#uae_safe pic.twitter.com/HK6AgvW3Rh — وزارة الداخلية (@moiuae) July 28, 2022

موضحة أنها تعمل مع الفرق الشرطية المختصة وأجهزة الدفاع المدني بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، للاستجابة لأي طارئ نتيجة السيول والأمطار التي تشهدها عدد من المناطق في الدولة.

وكشفت الوزارة في بيان لها عن قيام إدارة جناح الجو بالإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية، بنقل كوادر طبية من أطباء ومسعفين من كافة التخصصات الطبية من إمارة الفجيرة إلى مستشفى “كلباء” بإمارة الشارقة. تعزيزاً للجهود المبذولة في حماية المجتمع وتقديم المساعدات إلى المتضررين.