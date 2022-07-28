الخميس, يوليو 28, 2022
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حياتنا

أميرة الناصر تثير الجدل في أول ظهور بعد الإفراج عنها (فيديو)

باسل النجار
كتب باسل النجار
أميرة الناصر watanserb.com
أميرة الناصر وزوجها مشعل الخالدي
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وطن – ظهرت مشهورة السوشيال ميديا السعودية “أميرة الناصر“، في أول فيديو مع زوجها مشعل الخالدي بعد إثبات براءتها من التهم التي وجهت لها.

أميرة الناصر في أول ظهور بعد البراءة

وأعلن وكيل أعمال مشهورة ”سناب شات“ أميرة الناصر براءتها بمنشور شاركه عبر حسابها الخاص، مُشيدًا بالقضاء السعودي الذي وصفه بالعادل وبجهود محاميها.

وشارك وكيل أعمال أميرة “مشعل العنزي”، منشورًا كتب فيه: ”الحمد لله والمنة لله تم الحكم اليوم بالبراءة لأميرة الناصر بالاتهام الموجه لها“.وأضاف مُشيدًا بالقضاء السعودي: ”الشكر لله ثم لقضائنا العادل والمحامي رضا الشمري“.

أسباب اعتقالها وسجنها

وألقت السلطات السعودية القبض على أميـرة الـناصر، بعد توجيه عدة اتهامات ضدها تشكك بهويتها ونسب أطفالها، وصرح المحامي الخاص بطليقها أن أصل أمـيرة هو سوري. وأن اسمها مستعار والاسم الحقيقي هو “خديجة الداعور”، الأمر الذي دفع بالسلطات السعودية إلى استدعائها وسجنها.

إغاظة الحسودين والحاقدين

وكشفت الناصر في الفيديو المذكور أنها متجهة لتوقيع عقد من أجل إغاظة الحسودين والحاقدين، وتطرقت للحديث عن أولئك الذي يحاولون تدمير حياتها، في إشارة إلى رهف القحطاني، قائلة: “المشكلة يقولون يا متابعيني أنا الصح، وهم كل اللي بداخلهم سواد وغل وحسد”.

وتابعت: ”مثل الجمل اللي يخزن، خليهم يقولون في إنجازات صايرة، في جديد صاير، أنا كيف أحطم أطلع أتكلم عليك“.

كما ألمحت أمـيرة وزوجها إلى إساءة مشهورة سناب شات، رهف القحطاني، حيث اتهماها بأنها السبب الرئيسي في القبض على الناصر.

ولفتت أميرة إلى أن المشهورات لم يكنّ يتحدثن عنها، إلَّا حين تم توثيق حسابها.

ليجيبها زوجها: ”وقت أنت وثقتي الحساب كترت العداوات، إحنا وثقنا بطلوع الروح، الحمد لله ربي سبحانه وتعالى وفقنا“.

وشاركت الناصر بسلسلة فيديوهات جمعتها بزوجها مشعل الخالدي؛ إذ ظهرا معاً وهما يتحدثان عن المشاهير الذين وقفوا ضدهما، وكانوا سببًا في سجن أميـرة، بسبب حقدهم وحسدهم بعد توثيق حسابها الخاص، بحسب تصريح الثنائي.

المصدريوتيوب
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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