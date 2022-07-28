أميرة الناصر تثير الجدل في أول ظهور بعد الإفراج عنها (فيديو)

- Advertisement -

وطن – ظهرت مشهورة السوشيال ميديا السعودية “أميرة الناصر“، في أول فيديو مع زوجها مشعل الخالدي بعد إثبات براءتها من التهم التي وجهت لها.

أميرة الناصر في أول ظهور بعد البراءة

وأعلن وكيل أعمال مشهورة ”سناب شات“ أميرة الناصر براءتها بمنشور شاركه عبر حسابها الخاص، مُشيدًا بالقضاء السعودي الذي وصفه بالعادل وبجهود محاميها.

وشارك وكيل أعمال أميرة “مشعل العنزي”، منشورًا كتب فيه: ”الحمد لله والمنة لله تم الحكم اليوم بالبراءة لأميرة الناصر بالاتهام الموجه لها“.وأضاف مُشيدًا بالقضاء السعودي: ”الشكر لله ثم لقضائنا العادل والمحامي رضا الشمري“.

أسباب اعتقالها وسجنها

وألقت السلطات السعودية القبض على أميـرة الـناصر، بعد توجيه عدة اتهامات ضدها تشكك بهويتها ونسب أطفالها، وصرح المحامي الخاص بطليقها أن أصل أمـيرة هو سوري. وأن اسمها مستعار والاسم الحقيقي هو “خديجة الداعور”، الأمر الذي دفع بالسلطات السعودية إلى استدعائها وسجنها.

إغاظة الحسودين والحاقدين

وكشفت الناصر في الفيديو المذكور أنها متجهة لتوقيع عقد من أجل إغاظة الحسودين والحاقدين، وتطرقت للحديث عن أولئك الذي يحاولون تدمير حياتها، في إشارة إلى رهف القحطاني، قائلة: “المشكلة يقولون يا متابعيني أنا الصح، وهم كل اللي بداخلهم سواد وغل وحسد”.

وتابعت: ”مثل الجمل اللي يخزن، خليهم يقولون في إنجازات صايرة، في جديد صاير، أنا كيف أحطم أطلع أتكلم عليك“.

كما ألمحت أمـيرة وزوجها إلى إساءة مشهورة سناب شات، رهف القحطاني، حيث اتهماها بأنها السبب الرئيسي في القبض على الناصر.

ولفتت أميرة إلى أن المشهورات لم يكنّ يتحدثن عنها، إلَّا حين تم توثيق حسابها.

ليجيبها زوجها: ”وقت أنت وثقتي الحساب كترت العداوات، إحنا وثقنا بطلوع الروح، الحمد لله ربي سبحانه وتعالى وفقنا“.

وشاركت الناصر بسلسلة فيديوهات جمعتها بزوجها مشعل الخالدي؛ إذ ظهرا معاً وهما يتحدثان عن المشاهير الذين وقفوا ضدهما، وكانوا سببًا في سجن أميـرة، بسبب حقدهم وحسدهم بعد توثيق حسابها الخاص، بحسب تصريح الثنائي.