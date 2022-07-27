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حياتنا

هيفاء وهبي بفيديو رقص مثير في تونس يشعل ضجة واسعة! (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
هيفاء وهبي في تونس watanserb.com
هيفاء وهبي
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وطن – أثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الجدل، على مواقع التواصل الاجتماعيّ، بفيديو رقص خلال حفلها بمنطقة الحمامات السياحية بتونس.

وبدت هيفا بإطلالة مذهلة، متألقة بفستان طويل برتقالي اللون أظهر أنوثتها وسحرها ومفاتنها، من تصميم المصمم العالمي رامي سلمون.

وقدّمت هيفاء عدداً من الأغاني أشعلت حماس الجمهور الذي تفاعل معها هتافاً ورقصاً حتى ساعات الفجر الأولى.

ورغم الاجواء التي أضفتها الفنانة اللبنانية على الحفل، إلا أنّ التونسيين أبدوا تذمرهم من بسبب غلاء أسعار تذاكر الحفل .

وانتقد نشطاء، أسعار تذاكر حفل الفنانة اللبنانية، إذ بلغ حجز الطاولة الواحدة 10 آلاف دينار تونسي ( أكثر من 3 آلاف دولار)، وبلغ المبلغ الذي تحصّلت عليه هيفاء وهبي مقابل هذا الحفل 1,2مليون دينار تونسي ( أكثر من 400 ألف دولار).

ورغم غلاء أسعار الطاولات في الحفل إلا أن الحضور كان كثيفا جدا.

ونشرت هيفاء على حسابها في انستغرام، صوراً من إطلالتها في تونس، متألقةً بالفستان البرتقاليّ.

 

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وطرحت هيفاء مؤخراً، فيديو كليب “تيجي”، وقد بلغت عدد مشاهداته على يوتيوب حتى اللحظة أكثر من 14 مليون مشاهدة.

المصدروطن - انستغرام
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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