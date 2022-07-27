هيفاء وهبي بفيديو رقص مثير في تونس يشعل ضجة واسعة! (شاهد)

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وطن – أثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الجدل، على مواقع التواصل الاجتماعيّ، بفيديو رقص خلال حفلها بمنطقة الحمامات السياحية بتونس.

وبدت هيفا بإطلالة مذهلة، متألقة بفستان طويل برتقالي اللون أظهر أنوثتها وسحرها ومفاتنها، من تصميم المصمم العالمي رامي سلمون.

وقدّمت هيفاء عدداً من الأغاني أشعلت حماس الجمهور الذي تفاعل معها هتافاً ورقصاً حتى ساعات الفجر الأولى.

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ورغم الاجواء التي أضفتها الفنانة اللبنانية على الحفل، إلا أنّ التونسيين أبدوا تذمرهم من بسبب غلاء أسعار تذاكر الحفل .

وانتقد نشطاء، أسعار تذاكر حفل الفنانة اللبنانية، إذ بلغ حجز الطاولة الواحدة 10 آلاف دينار تونسي ( أكثر من 3 آلاف دولار)، وبلغ المبلغ الذي تحصّلت عليه هيفاء وهبي مقابل هذا الحفل 1,2مليون دينار تونسي ( أكثر من 400 ألف دولار).

ورغم غلاء أسعار الطاولات في الحفل إلا أن الحضور كان كثيفا جدا.

ونشرت هيفاء على حسابها في انستغرام، صوراً من إطلالتها في تونس، متألقةً بالفستان البرتقاليّ.

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وطرحت هيفاء مؤخراً، فيديو كليب “تيجي”، وقد بلغت عدد مشاهداته على يوتيوب حتى اللحظة أكثر من 14 مليون مشاهدة.