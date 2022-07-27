الرئيسيةرياضةموكيلي ثالث صفقات باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي (صور)
رياضة

موكيلي ثالث صفقات باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي (صور)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
باريس سان جيرمان يوقع مع الفرنسي موكيلي watanserb.com
باريس سان جيرمان يوقع مع الفرنسي موكيلي
- Advertisement -

وطن – وقع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ثالث صفقاته في سوق الانتقالات الصيفية الحالية (الميركاتو)، بعد نجاحه في ضم الفرنسي نوردي موكيلي حتى صيف 2027.

وقال نادي باريس سان جيرمان في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، جاء فيه: ” يسر النادي الإعلان عن التعاقد مع نوردي موكيلي، لاعب الظهير الأيمن القادم من لايبزيغ”

توقيع باريس سان جيرمان مع نوردي موكيلي

كما وأردف البيان، ” اللاعب موكيلي وقع على عقد لمدة 5 مواسم قادمة، أي حتى ال30 من يونيو 2027″.

من جهته، قال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، في تغريده نشرها عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قائلاً: ” نوردي موكيلي وقع مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2027″.

اقرأ أيضاً: 

ثالث صفقات باريس سان جيرمان

كما وأضاف رومانو في تغريدته، ” باريس سان جيرمان أتم صفقة المدافع موكيلي ب16 مليون يورو، بالإضافة إلى رسوم إضافية. وهو التوقيع الثالث هذا الصيف مع لويس كامبوس (المدير الرياضي)، بعد التعاقد مع فيتنها وإيكيتيكي”.

وكان باريس سان جيرمان قد وقع ثالث صفقاته في سوق انتقالات (الميركاتو) الصيفي، فقد ضم البرتغالي فيتنها القادم من نادي بورتو، والفرنسي هوغو إيكيتيكي من ستاد ريمس، إلى جانب تفعيل بند شراء اللاعب البرتغالي نونو مينديز من نادي سبورتينغ لشبونة.

اقرأ أيضاً: 

من هو نوردي موكيلي؟!

وهو نوردي موكيلي صاحب ال24 عاماً، فرنسي الجنسية، من مواليد شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1997، يلعب في مركز خط الدفاع. وكذلك يجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن.

وبدأ مشواره الكروي مع نادي باريس عام 2004، لينتقل بعدها إلى ستاد لافالوا الفرنسي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، كما وبعدها انضم إلى صفوف نادي مونبلييه عام 2017. ثم إلى الدوري الألماني الممتاز من بوابة نادي لايبزيغ عام 2018. ليوقع مؤخراً مع النادي الباريسي.

الدوري الفرنسي 

كما وشارك خلال مشواره مع نادي لايبزيغ الألماني في 146 مباراة. في مختلف البطولات، استطاع من خلالها موكيلي تسجيل 10 أهداف وصناعة 11 تمريرة حاسمة. بالإضافة إلى التتويج بكأس ألمانيا مع النادي.

ويستعد باريس سان جيرمان للمواجهة الأولى أمام نظيره كلير مونت، السبت، في افتتاح منافسات الموسم الجديد للدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

قد يهمك أيضاً: 

المصدروطن + فابريزيو رومانو + باريس سان جيرمان
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

تشافي يحسم مسألة عودة ميسي إلى برشلونة

رياضة

بسبب كابوس ريال مدريد .. باريس سان جيرمان يستعين بطبيب نفسي

رياضة

لابورتا يُلمح من جديد بشأن عودة ميسي .. ماذا قال هذه المرة؟!

رياضة

نيمار يحسم أمر مستقبله الغامض مع باريس سان جيرمان

رياضة

بعد الاستغناء عن خدمات فينالدوم .. روما يريد شرائه بهذا المبلغ

رياضة

أول ظهور للمصري مصطفى محمد بعد الانتقال إلى نانت الفرنسي (فيديو)

رياضة

لاعب بالمنتخب القطري يوجه انتقادات لاذعة لـ يوسف بلايلي: أسوأ لاعب في تاريخ نادي قطر

رياضة

إصابة مصطفى محمد خلال التدريبات مع غلطة سراي

رياضة

نيمار من جديد يُربك حسابات باريس سان جيرمان .. ماذا حصل معه؟!

رياضة

قطر تقترب من الاستحواذ على أحد الأندية في الدوري الإسباني

رياضة

نادٍ فرنسي يقدم عرضاً إلى غلطة سراي لشراء مصطفى محمد

رياضة

رونالدو عرض خدماته على باريس سان جيرمان وتلقى هذا الرد الصادم!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا