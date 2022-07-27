موكيلي ثالث صفقات باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي (صور)

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وطن – وقع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ثالث صفقاته في سوق الانتقالات الصيفية الحالية (الميركاتو)، بعد نجاحه في ضم الفرنسي نوردي موكيلي حتى صيف 2027.

وقال نادي باريس سان جيرمان في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، جاء فيه: ” يسر النادي الإعلان عن التعاقد مع نوردي موكيلي، لاعب الظهير الأيمن القادم من لايبزيغ”

🗣️ "اللعب لباريس مصدر فخر كبير بالنسبة لي". استمتعوا بهذا الحوار مع لاعبنا الجديد، @NordiMukiele ! ❤️💙

pic.twitter.com/OyIv1qLUcn — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) July 26, 2022

توقيع باريس سان جيرمان مع نوردي موكيلي

كما وأردف البيان، ” اللاعب موكيلي وقع على عقد لمدة 5 مواسم قادمة، أي حتى ال30 من يونيو 2027″.

Très fier de rejoindre le @PSG_inside aujourd'hui 🔴🔵 Merci aux dirigeants de la confiance qui m'est accordée, et merci beaucoup à tous les supporters pour les messages de bienvenue que je reçois depuis looongtemps déjà 👀❤️ À très vite sur les terrains 🔥🃏 pic.twitter.com/MZUCCRJ1Y7 — N O R D I (@NordiMukiele) July 26, 2022

من جهته، قال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، في تغريده نشرها عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قائلاً: ” نوردي موكيلي وقع مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2027″.

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ثالث صفقات باريس سان جيرمان

كما وأضاف رومانو في تغريدته، ” باريس سان جيرمان أتم صفقة المدافع موكيلي ب16 مليون يورو، بالإضافة إلى رسوم إضافية. وهو التوقيع الثالث هذا الصيف مع لويس كامبوس (المدير الرياضي)، بعد التعاقد مع فيتنها وإيكيتيكي”.

Official and here we go confirmed. Nordi Mukiele signs as new Paris Saint-Germain until June 2027, full agreement now signed for €16m fee add-ons included. 🚨🔵🔴 #PSG Third signing of the summer for Luís Campos after Vitinha and Ekitike. pic.twitter.com/w7awd1J0m3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2022

وكان باريس سان جيرمان قد وقع ثالث صفقاته في سوق انتقالات (الميركاتو) الصيفي، فقد ضم البرتغالي فيتنها القادم من نادي بورتو، والفرنسي هوغو إيكيتيكي من ستاد ريمس، إلى جانب تفعيل بند شراء اللاعب البرتغالي نونو مينديز من نادي سبورتينغ لشبونة.

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من هو نوردي موكيلي؟!

وهو نوردي موكيلي صاحب ال24 عاماً، فرنسي الجنسية، من مواليد شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1997، يلعب في مركز خط الدفاع. وكذلك يجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن.

🆕✍️ #WelcomeNordi@PSG_arab يسره أن يعلن عن توقيع نوردي موكيلي لمدة خمسة مواسم قادمة. المدافع الفرنسي مرتبط الآن بنادي العاصمة حتى 30 يونيو 2027. ❤️💙 pic.twitter.com/2Y2gTRDiDe — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) July 26, 2022

وبدأ مشواره الكروي مع نادي باريس عام 2004، لينتقل بعدها إلى ستاد لافالوا الفرنسي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، كما وبعدها انضم إلى صفوف نادي مونبلييه عام 2017. ثم إلى الدوري الألماني الممتاز من بوابة نادي لايبزيغ عام 2018. ليوقع مؤخراً مع النادي الباريسي.

الدوري الفرنسي

كما وشارك خلال مشواره مع نادي لايبزيغ الألماني في 146 مباراة. في مختلف البطولات، استطاع من خلالها موكيلي تسجيل 10 أهداف وصناعة 11 تمريرة حاسمة. بالإضافة إلى التتويج بكأس ألمانيا مع النادي.

ويستعد باريس سان جيرمان للمواجهة الأولى أمام نظيره كلير مونت، السبت، في افتتاح منافسات الموسم الجديد للدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

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