موكيلي ثالث صفقات باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي (صور)

وطن – وقع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ثالث صفقاته في سوق الانتقالات الصيفية الحالية (الميركاتو)، بعد نجاحه في ضم الفرنسي نوردي موكيلي حتى صيف 2027.

وقال نادي باريس سان جيرمان في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، جاء فيه: ” يسر النادي الإعلان عن التعاقد مع نوردي موكيلي، لاعب الظهير الأيمن القادم من لايبزيغ”

كما وأردف البيان، ” اللاعب موكيلي وقع على عقد لمدة 5 مواسم قادمة، أي حتى ال30 من يونيو 2027″.

من جهته، قال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، في تغريده نشرها عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قائلاً: ” نوردي موكيلي وقع مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2027″.

كما وأضاف رومانو في تغريدته، ” باريس سان جيرمان أتم صفقة المدافع موكيلي ب16 مليون يورو، بالإضافة إلى رسوم إضافية. وهو التوقيع الثالث هذا الصيف مع لويس كامبوس (المدير الرياضي)، بعد التعاقد مع فيتنها وإيكيتيكي”.

Official and here we go confirmed. Nordi Mukiele signs as new Paris Saint-Germain until June 2027, full agreement now signed for €16m fee add-ons included. 🚨🔵🔴 #PSG

Third signing of the summer for Luís Campos after Vitinha and Ekitike. pic.twitter.com/w7awd1J0m3

