الأربعاء, يوليو 27, 2022
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ما تراه أولاََ في هذه الصورة يحدد ما تسعى إليه في علاقة عاطفية

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
ما تراه أولا في هذه الصورة يحدد ما تسعى إليه في علاقة عاطفية watanserb.com
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وطن- ما يجعل الأوهام البصرية مذهلة وشائعة للغاية هي أن البعض قد يلاحظ عنصرًا معينًا في صورة ما و البعض الآخر سيرى عنصرًا آخر.

وفي هذا السياق، نشر موقع indiatimes صورة تحمل وهما بصريا يوجد فيها طفل، شخص يقرأ، شخصان يرتديان عباءة بيضاء وشخص يحمل عصا.

الحيلة في هذا الوهم البصري هي أن العنصر الذي يراه الشخص للوهلة الأولى سيحدد ما يبحث عنه في علاقة رومانسية.

1. وجه إنسان

إذا رأيت وجه إنسان أولاً، فهذا يعني أنك لا تميز بين الأشياء وتراها في مجملها وهي الطريقة التي تتعامل بها مع الحياة أيضًا.

تظهر الصورة وجه إنسان لديه تعبير حزين ويشكل الشخصان اللذان يرتديان عباءة بيضاء عيون وخدين، والشخص الذي يقرأ الكتاب يرتدي قبعة طويلة يشكل الأنف، كما تشكل الكتب التي يقرأها الشخص شفاه الوجه أما الطفل يشكل ذقنًا مميزًا في الوجه.

وإذا رأيت الوجه أولا، فهذا يعني أنك تحاول دائما أن تكون مع الجميع بغض النظر عن السبب. في علاقة عاطفية، تبحث عن كل ما حلمت به.عندما تفقد أشياء معينة، تشعر بخيبة أمل.

2. طفل

في الجزء السفلي من الصورة، يرقد طفل ملفوف بقطعة قماش بيضاء ويبدو هادئًا ويحدق في الشخص الذي يقرأ مما يعني على الأرجح أن هذا الأخير مرتبط مباشرة بالطفل أو أن الطفل ببساطة مفتون بالقراءة.

إذا كنت من الأشخاص الذين يلاحظون الطفل أولاً، فإنك تحب أن يكون شريكك قدوة في التواضع.

3. شخصان يرتديان عباءات بيضاء

يوجد في وسط الصورة شخصان يرتديان عباءات بيضاء وكلاهما يحدقان إلى الطاولة، لكن من الصعب تأكيد ما إذا كانا يحدقان في الطفل أو في الشخص الذي يقرأ الكتاب.

إذا رأيت هؤلاء الأفراد للوهلة الأولى، فهذا يكشف أنك تؤمن بكل ما تراه فقط. تسعى للانفتاح من شريكك. أنت لا تميل إلى البحث عن ما هو مخفي في الداخل.

4. رجل يحمل عصا

في أسفل يمين  الصورة، يقف رجل يمسك بعصا يرتدي على ما يبدو أنه معطف رمادي مزرق وينظر أيضًا إلى الطاولة.

ما تكشفه الصورة هو تركيز الرجل بالكامل على الشخص الذي يقرأ الكتاب. إذا لاحظت هذا الرجل الواقف للوهلة الأولى، فقد يكون ذلك مؤشرًا على أن لديك تركيزًا قويًا على شريكك حتى لو كان هناك أفراد أفضل في الحشد. كما يعني أنك تتمسك بالعلاقة مهما حدث.

المصدرموقع indiatimes، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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