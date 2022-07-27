فيديو فتاة جدة التي تعرضت لفعل الفاحشة يقلب السعودية وهذا مصير الجاني

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وطن- تضج مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية منذ عدة أيام، بقصة فتاة تم احتجازها داخل مركز شرطة بجدة رغم تعرضها للاغتصاب بدعوى أن عليها قضايا محظورة.

فتاة جدة تعرضت لفعل الفاحشة

وأظهر فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي الفتاة التي لم تعرف جنسيتها، وهي تقول إنها محتجزة داخل مركز الشرطة بجدة، وتؤكد أنها تعرضت لفعل الفاحشة دون القبض على الجاني.

📌بشأن فيديو فتاة تفيد بأنها محتجزة في مركز شرطة بجدة، وتعرضها لفعل الفاحشة دون القبض على الجاني

🚨مصادر: الفتاة مقيمة ابنة مواطنة، وإيقافها بالشرطة تنفيذًا لأمر قبض من المحكمة وعليها قضايا منظورة، والمتهم بقضية الحمل قُبض عليه خلال 24 ساعة من بلاغها

🚨سيتخذ اللازم حيال ادعاءاتها pic.twitter.com/PGH3vhnJZA — عبدالله البرقاوي (@albargawy) July 25, 2022

وبحسب ما كشفه الصحفي السعودي عبدالله البرقاوي، نائب رئيس تحرير صحيفة “سبق”، فإن الفتاة مقيمة ابنة مواطنة.

وأوضح “البرقاوي” في تغريدته أنه تم إيقافها من جانب الشرطة تنفيذًا لأمر قبض من المحكمة وعليها قضايا منظورة.

فيما لم يوضح الصحفي السعودي طبيعة هذه القضايا التي يعتقد أنها مخالفة أنظمة الإقامة.

وأكد الصحفي “عبد الله البرقاوي “أن شرطة جدة ألقت القبض على المتهم في فعل الفاحشة مع الفتاة، خلال 24 ساعة من البلاغ المقدم ضده ولكن لم يكشف عن اسمه أو هويته.

غضب واسع على مواقع التواصل

ولاقى خبر الفتاة المتظلمة ردود أفعال وتعليقات متباينة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” في المملكة.

فمنهم من حمل الدولة مسؤولية التساهل حيال زواج السعوديين بأجنبيات أو العكس، ومنهم من انتقد الفتاة التي تداولت الصفحات صورة غير واضحة لها دون الإشارة إلى الجاني بكلمة.

وعلق “حسين السهيمي أن المجتمع لم يدمره إلا المخلطين حسب تعييره”، وطالب يمنع زواج الأجنبي من سعودية أو سعودي من أجنبية ومن يرغب يذهب خارج البلاد كما قال.

مادمر المجتمع والبلد الا ذا المخلطين اتمنا منع الزواج اجنبي من سعوديه او سعودي من اجنبيه من يرغب يذهب خارج البلد — Hassen ALsuhimi (@HAlsuhime) July 25, 2022

وعلقت “نجلاء ناني”:” ياما راح نشوف والقادم اشد وأمر وادهي، وأضافت: “ترك الحبل على الغارب واختلط الحابل بالنابل”.

بينما طالبت مغردة أخرى بتحميل المسؤولية للأجانب، وأضافت أن مثل هذه الفصص تحدث للسعوديات أيضاً وغيرهن “فليس هناك من هو معصم عن الخطأ.”

واستدركت: “روحوا شوفوا الشغلات اللي تجي بالمستشفيات قولوا الله لايبلانا بس.”

اللي يحطوا الموضوع بالأجانب ترى مثل هالقصص تصير للسعوديات وغيرهم محد طاهر ومعصوم من الخطأ وروحوا شوفوا الشغلات اللي تجي بالمستشفيات قولوا الله لايبلانا بس — toomi..🌸 (@tomi1990_m) July 25, 2022

وبحسب إحصاءات رسمية فقد بلغ عدد قضايا الاغتصاب خلال العام الحالي 2022 في السعودية، 77 قضية تنظرها المحاكم في المملكة.

في حين بلغت قضايا الاغتصاب خلال العام الماضي، 111 قضية نظرتها المحاكم العامة.

في الوقت الذي بلغت فيه قضايا فاحشة الزنا 1495 قضية.

واحتلت الرياض الصدارة بمعدل 881 قضية، تلتها مكة المكرمة بمعدل 321 قضية، ثم المنطقة الشرقية بـ 95 قضية، وأحيل 745 سعودياً و 750 أجنبياً للمحاكم في هذه القضايا.

مخالفو نظام الإقامة في السعودية

وكان المتحدث الرسمي لحرس الحدود قد صرح للقناة السعودية الأولى في ٢٣ يوليو أنه خلال الأسبوع الماضي، أنه تم ضبط أكثر من 10 آلاف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. وتم ترحيل 9800 شخصاً مخالفاً.