ضعف قوة قبضة اليد تنذر بمشاكل خطيرة، خبراء يحذرون

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وطن– يحذر الخبراء منذ فترة طويلة من أن صعوبة المهام التي تتطلب قوة اليد قد تكون مرتبطة بمرض السكري وأمراض القلب والسرطان ومرض الزهايمر.

في دراستهم الأخيرة، طور الباحثون جهاز يعتمد على نقاط فاصلة تنطبق على عامة السكان، مع الأخذ في الاعتبار أيضا العلاقة بين قوة قبضة اليد والجنس وطول الجسم والشيخوخة.

وقد طلب العلماء من المشاركين الضغط على هذا الجهاز الذي يسمى مقياس الدينامومتر مرتين في كل يد – وهي طريقة قياسية لقياس قوة قبضة اليد، وفقا لما أوردته صحيفة ذا صن البريطانية.



وقال الدكتور سيرجي شيربوف، كبير الباحثين: “كانت مهمتنا هي العثور على العتبة المتعلقة بقوة قبضة اليد، والتي من شأنها أن تشير إلى الخبير الصحي لإجراء مزيد من الفحوصات إذا كانت قوة قبضة المريض أقل من هذا الحد”.

وأشار شيربوف إلى أن أداة قياس قوة قبضة اليد تعمل في ما يشبه قياس ضغط الدم، حيث أنه عندما يكون مستوى ضغط الدم خارج نطاق معين، يمكن للطبيب إما أن يقرر وصف دواء معين أو إرسال المريض إلى أخصائي لإجراء مزيد من الفحص”.

هل قبضة يدك ضعيفة؟

تعتمد قوة قبضة اليد على الجنس والعمر وطول الشخص.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن قوة القبضة الأقل بقليل من المتوسط ​​بالنسبة للسكان المشابهين (بالنظر إلى جنس الشخص وعمره وطوله)، يمكن أن تشير إلى الظروف الصحية التي تؤدي إلى الوفاة المبكرة.

وهذا يعني أنك إذا قارنت قبضة يدك بمجموعة كبيرة من الأشخاص من نفس العمر والجنس والوزن مثلك، وكانت درجاتك أقل، فقد يشير ذلك إلى وجود مشكلة.

ويمكن للجهاز الذي أصبح متاحا للبيع عبر الإنترنت، أن يقدم للشخص قراءة لقوة قبضة اليد وتقييم حالتها، إما ضعيفة أو عادية أو قوية وفقا لعمر الشخص وجنسه.

وفقًا لمقال نُشر في The Conversation، يتمتع الأشخاص في العشرينات من العمر بمتوسط ​​قوة قبضة تبلغ 46 كجم للرجال و 29 كجم للنساء.

وقال البروفيسور آدم تيلور، من جامعة لانكستر، إن هذا ينخفض ​​إلى 39 كغ و23.5 كغ بحلول الوقت الذي يبلغ فيه الشخص 60-69 عاما.

كيف تعتبر قوة قبضة اليد مؤشرًا على المرض ؟

أضاف البروفيسور تايلور “أظهر الأبحاث أن وجود قوة قبضة أقل من المتوسط ​​مقارنة بالأشخاص من نفس الجنس والمدى العمري كان مرتبطا بخطر الإصابة بفشل القلب، حيث تشير القوة المنخفضة إلى تغيرات ضارة في بنية القلب ووظيفته.”

وأضاف “وبالمثل، أظهرت الأبحاث أن ضعف قوة القبضة هو مؤشر قوي على الموت القلبي، والوفاة من أي سبب، ودخول المستشفى بسبب قصور القلب.”

إن تشخيص سرطان القولون والمستقيم أو البروستات أو الرئة لدى الرجال وسرطان الثدي والرئة لدى النساء يرتبط جميعها بانخفاض قوة القبضة بمقدار 5 كغ لدى من تتراوح أعمارهم بين 60 و69 عاما.

وهذا الانخفاض في قوة القبضة كان مرتبطا أيضا بارتفاع احتمالية الوفاة من سرطان القولون والمستقيم لدى الرجال وسرطان الثدي لدى النساء.

أظهر الأشخاص المصابون بالسمنة ومرض السكري من النوع 2 أيضًا ضعف قبضة اليد.

وأوضح البروفيسور تايلور أنه مع أمراض مثل السكري والسرطان وأمراض القلب، تقل قدرة العضلات على العمل لعدد من الأسباب. في مرض السكري، على سبيل المثال، تؤدي الدهون الزائدة في العضلات إلى إضعافها.

دراسة أخرى

في وقت سابق من هذا العام، أظهر باحثون بقيادة جامعة بريستول أن أولئك الذين لديهم قيم أعلى لقوة قبضة اليد، لديهم مخاطر أقل للإصابة بالخرف (27 في المائة) ومرض الزهايمر (32 في المائة).

وشرح باحثو بريستول عدة أسباب محتملة لهذه النتائج في ورقتهم. واقترحوا أن فقدان العضلات الهيكلية مرتبط بالالتهاب، والذي قد يكون سببا أساسيا للخرف.

وكشفت الدكتورة سونيا سبيتزر، باحثة ما بعد الدكتوراه في جامعة فيينا، إنه من المهم الإشارة إلى أن الفريق لا يشير إلى أن الناس بحاجة إلى تقوية أيديهم لتقليل خطر الموت.

وقالت: “إذا قام شخص ما بتحسين قوة قبضته من خلال التمارين، فلن يكون هناك تأثير ضئيل على صحته العامة”.

وأضافت “لا يزال أسلوب الحياة الصحي وممارسة الرياضة هي أفضل الأساليب للحفاظ على صحة جيدة.”