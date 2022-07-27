الأربعاء, يوليو 27, 2022
الرئيسيةحياتناضعف قوة قبضة اليد تنذر بمشاكل خطيرة، خبراء يحذرون
حياتنا

ضعف قوة قبضة اليد تنذر بمشاكل خطيرة، خبراء يحذرون

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
ضعف قوة قبضة اليد تنذر بمشاكل خطيرة، خبراء يحذرون watanserb.com
تعتمد قوة قبضة اليد على الجنس والعمر وطول الشخص.
- Advertisement -

وطنيحذر الخبراء منذ فترة طويلة من أن صعوبة المهام التي تتطلب قوة اليد قد تكون مرتبطة بمرض السكري وأمراض القلب والسرطان ومرض الزهايمر.

في دراستهم الأخيرة، طور الباحثون جهاز يعتمد على نقاط فاصلة تنطبق على عامة السكان، مع الأخذ في الاعتبار أيضا العلاقة بين قوة قبضة اليد والجنس وطول الجسم والشيخوخة.

وقد طلب العلماء من المشاركين الضغط على هذا الجهاز الذي يسمى مقياس الدينامومتر مرتين في كل يد – وهي طريقة قياسية لقياس قوة قبضة اليد، وفقا لما أوردته صحيفة ذا صن البريطانية.

وقال الدكتور سيرجي شيربوف، كبير الباحثين: “كانت مهمتنا هي العثور على العتبة المتعلقة بقوة قبضة اليد، والتي من شأنها أن تشير إلى الخبير الصحي لإجراء مزيد من الفحوصات إذا كانت قوة قبضة المريض أقل من هذا الحد”.

وأشار شيربوف إلى أن أداة قياس قوة قبضة اليد تعمل في ما يشبه قياس ضغط الدم، حيث أنه عندما يكون مستوى ضغط الدم خارج نطاق معين، يمكن للطبيب إما أن يقرر وصف دواء معين أو إرسال المريض إلى أخصائي لإجراء مزيد من الفحص”.

هل قبضة يدك ضعيفة؟

تعتمد قوة قبضة اليد على الجنس والعمر وطول الشخص.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن قوة القبضة الأقل بقليل من المتوسط ​​بالنسبة للسكان المشابهين (بالنظر إلى جنس الشخص وعمره وطوله)، يمكن أن تشير إلى الظروف الصحية التي تؤدي إلى الوفاة المبكرة.

وهذا يعني أنك إذا قارنت قبضة يدك بمجموعة كبيرة من الأشخاص من نفس العمر والجنس والوزن مثلك، وكانت درجاتك أقل، فقد يشير ذلك إلى وجود مشكلة.

ويمكن للجهاز الذي أصبح متاحا للبيع عبر الإنترنت، أن يقدم للشخص قراءة لقوة قبضة اليد وتقييم حالتها، إما ضعيفة أو عادية أو قوية وفقا لعمر الشخص وجنسه.

وفقًا لمقال نُشر في The Conversation، يتمتع الأشخاص في العشرينات من العمر بمتوسط ​​قوة قبضة تبلغ 46 كجم للرجال و 29 كجم للنساء.

وقال البروفيسور آدم تيلور، من جامعة لانكستر، إن هذا ينخفض ​​إلى 39 كغ و23.5 كغ بحلول الوقت الذي يبلغ فيه الشخص 60-69 عاما.

كيف تعتبر قوة قبضة اليد مؤشرًا على المرض؟

أضاف البروفيسور تايلور “أظهر الأبحاث أن وجود قوة قبضة أقل من المتوسط ​​مقارنة بالأشخاص من نفس الجنس والمدى العمري كان مرتبطا بخطر الإصابة بفشل القلب، حيث تشير القوة المنخفضة إلى تغيرات ضارة في بنية القلب ووظيفته.”

وأضاف “وبالمثل، أظهرت الأبحاث أن ضعف قوة القبضة هو مؤشر قوي على الموت القلبي، والوفاة من أي سبب، ودخول المستشفى بسبب قصور القلب.”

إن تشخيص سرطان القولون والمستقيم أو البروستات أو الرئة لدى الرجال وسرطان الثدي والرئة لدى النساء يرتبط جميعها بانخفاض قوة القبضة بمقدار 5 كغ لدى من تتراوح أعمارهم بين 60 و69 عاما.

وهذا الانخفاض في قوة القبضة كان مرتبطا أيضا بارتفاع احتمالية الوفاة من سرطان القولون والمستقيم لدى الرجال وسرطان الثدي لدى النساء.

أظهر الأشخاص المصابون بالسمنة ومرض السكري من النوع 2 أيضًا ضعف قبضة اليد.

وأوضح البروفيسور تايلور أنه مع أمراض مثل السكري والسرطان وأمراض القلب، تقل قدرة العضلات على العمل لعدد من الأسباب. في مرض السكري، على سبيل المثال، تؤدي الدهون الزائدة في العضلات إلى إضعافها.

دراسة أخرى

في وقت سابق من هذا العام، أظهر باحثون بقيادة جامعة بريستول أن أولئك الذين لديهم قيم أعلى لقوة قبضة اليد، لديهم مخاطر أقل للإصابة بالخرف (27 في المائة) ومرض الزهايمر (32 في المائة).

وشرح باحثو بريستول عدة أسباب محتملة لهذه النتائج في ورقتهم. واقترحوا أن فقدان العضلات الهيكلية مرتبط بالالتهاب، والذي قد يكون سببا أساسيا للخرف.

وكشفت الدكتورة سونيا سبيتزر، باحثة ما بعد الدكتوراه في جامعة فيينا، إنه من المهم الإشارة إلى أن الفريق لا يشير إلى أن الناس بحاجة إلى تقوية أيديهم لتقليل خطر الموت.

وقالت: “إذا قام شخص ما بتحسين قوة قبضته من خلال التمارين، فلن يكون هناك تأثير ضئيل على صحته العامة”.

وأضافت “لا يزال أسلوب الحياة الصحي وممارسة الرياضة هي أفضل الأساليب للحفاظ على صحة جيدة.”

المصدرذا صن البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
اقرأ أيضاً
حياتنا

البيض يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب .. اعتقاد شائع هذه حقيقته

حياتنا

مرض الزهايمر: هل يمكن أن يقي التوت البري من المرض؟

حياتنا

مشاهدة التلفاز بهذه الطريقة ستقتلك مبكراً

حياتنا

العمل عن بُعد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب .. تقرير بريطاني يحذر

حياتنا

علماء: أغلقوا الستائر وأطفئوا جميع الأنوار عند النوم إذا كنتم تريدون تجنب أمراض القلب والسكري

حياتنا

تحذير للنباتيين .. هذا ما توصّل إليه علماء صينيون عن ارتفاع ضغط الدم!

حياتنا

أعراض النوبات القلبية الشائعة عند النساء .. وفق الأطباء

حياتنا

كم عدد ساعات النوم التي تحتاجها للحفاظ على صحة عقلك؟

حياتنا

خطر الإصابة بالنوبة القلبية مرتفع إذا شعرت بهذا في قدميك

حياتنا

هل أكل البيض كل يوم مُفيد؟ الإجابة مفاجئة

حياتنا

مشروبات يعشقها الكثيرون يجب تجنبها للحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب!

حياتنا

دراسة تكشف علاقة النوم بين الـ10 والـ11 ليلاً بأمراض القلب والأوعية

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

هيفاء وهبي بفيديو رقص مثير في تونس يشعل ضجة واسعة! (شاهد)

لويس سواريز يُحدد وجهته المقبلة بعيداً عن أوروبا (فيديو)

ماذا قالت علا الفارس عن أزمة أحلام العجارمة!؟

سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 27 يوليو 2022

النجمة أريانا غراندي تصدم أكثر من 324 مليون متابع بهذه الصور (شاهد)

مدينة تستحوذ على أحد أكبر مناجم الذهب في العالم (صور)

استفتاء دستور تونس.. هيئة الانتخابات تعلن النتائج الأولية

إيلون ماسك وزوجة صديقه.. محامي “الزوجة الخائنة” يخرج عن صمته

طبيب كيم كارداشيان يكشف سر جمالها (شاهد)

موكيلي ثالث صفقات باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي (صور)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC