قُبلة بين امرأتين مثليتين تصيب راهبة مسيحية بصدمة وهذا ما فعلته بهما (فيديو)

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وطن- وثق مقطع فيديو متداول بوسائل الإعلام الأجنبية، صدمة راهبة مسيحية تفاجأت بامرأتين تقبلان بعضهما في الشارع بشكل فاضح.

قبلة مثلية تصيب راهبة مسيحية بالصدمة

وبحسب المقطع الذي رصدته (وطن) وانتشر على نطاق واسع، فقد ظهرت الراهبة وهي تمر في الشارع عندما تفاجأت بالمرأتين في الزاوية وهما يتبادلان القبلات الحميمية.

راهبة مسيحية تتدخل وتستنكر تقبيل امرأتين لبعضهما في إحدى شوارع إيطاليا قائلة "هذا من عمل الشيطان"

pic.twitter.com/yooZ13oVId — بريطانيا بالعربي🇬🇧 (@TheUKAr) July 26, 2022

وأصابت التصرفات بين المرأتين المثليتين في إيطاليا، الراهبة بصدمة كبيرة لتتدخل على الفور وتمنعمها من هذا الفعل.

وظهرت الراهبة وهي تفصل المرأتين عن بعضهما بيدها، وتخاطبهما بعنف الأمر الذي قابله المثليتين بالضحك والسخرية من الراهبة.

وكانت الراهبة المسيحية تقول بحسب ما يظهر في المقطع:” ماذا تفعلان.. إن هذا من عمل الشيطان ولا يجوز فعله.”

وقوبل حديث الراهبة بالضحك من قبل المتواجدين ومن كان يصور.

وعندما وجدت الراهبة أنه لا جدوى من حديثها وأن نصيحتها قوبلت بالسخرية والاستهزاء، همت بالمغادرة على الفور.

بابا الفاتيكان والانتهاكات الجنسية

وفي سياق آخر أصبحت رحلة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، إلى كندا للاعتذار عن انتهاكات الكنيسة وقساوستها ضد السكان الأصليين وأطفالهم. أحد أكثر الأمور تداولًا على الساحة العالمية.

وذلك بعدما وصف العديد من السياسيين خطوة البابا فرانسيس بالشجاعة، للاعتذار عما بدر من رجال الدين هناك. ولكن في نفس الوقت، تطرح على الساحة تساؤلات عديدة حول مصير باقي الدول الأوروبية التي يعاني أطفالهم من انتهاكات الكنيسة.

وتقدم بابا الفاتيكان، الاثنين، بالاعتذار عن جميع الأفعال التي بدرت عن رجال الكنيسة ضد السكان الأصليين بكندا.

وأشار البابا إلى أن تعاون رجال الدين في محاولات محو الثقافة الخاصة بالسكان الأصليين، تعتبر “أفعال شيطانية مخزية استعمارية” حسب وصفه.

وطالب فرانسيس الكنديين بالغفران معتذرًا من جميع الأفعال التي أقدم عليها المسيحيون ضد السكان الأصليين.