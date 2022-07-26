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قُبلة بين امرأتين مثليتين تصيب راهبة مسيحية بصدمة وهذا ما فعلته بهما (فيديو)

باسل النجار
كتب باسل النجار
قبلة مثلية تصيب راهبة مسيحية بالصدمة watanserb.com
قبلة مثلية تصيب راهبة مسيحية بالصدمة
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وطن- وثق مقطع فيديو متداول بوسائل الإعلام الأجنبية، صدمة راهبة مسيحية تفاجأت بامرأتين تقبلان بعضهما في الشارع بشكل فاضح.

قبلة مثلية تصيب راهبة مسيحية بالصدمة

وبحسب المقطع الذي رصدته (وطن) وانتشر على نطاق واسع، فقد ظهرت الراهبة وهي تمر في الشارع عندما تفاجأت بالمرأتين في الزاوية وهما يتبادلان القبلات الحميمية.

وأصابت التصرفات بين المرأتين المثليتين في إيطاليا، الراهبة بصدمة كبيرة لتتدخل على الفور وتمنعمها من هذا الفعل.

وظهرت الراهبة وهي تفصل المرأتين عن بعضهما بيدها، وتخاطبهما بعنف الأمر الذي قابله المثليتين بالضحك والسخرية من الراهبة.

وكانت الراهبة المسيحية تقول بحسب ما يظهر في المقطع:” ماذا تفعلان.. إن هذا من عمل الشيطان ولا يجوز فعله.”

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وقوبل حديث الراهبة بالضحك من قبل المتواجدين ومن كان يصور.

وعندما وجدت الراهبة أنه لا جدوى من حديثها وأن نصيحتها قوبلت بالسخرية والاستهزاء، همت بالمغادرة على الفور.

بابا الفاتيكان والانتهاكات الجنسية

وفي سياق آخر أصبحت رحلة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، إلى كندا للاعتذار عن انتهاكات الكنيسة وقساوستها ضد السكان الأصليين وأطفالهم. أحد أكثر الأمور تداولًا على الساحة العالمية.

وذلك بعدما وصف العديد من السياسيين خطوة البابا فرانسيس بالشجاعة، للاعتذار عما بدر من رجال الدين هناك. ولكن في نفس الوقت، تطرح على الساحة تساؤلات عديدة حول مصير باقي الدول الأوروبية التي يعاني أطفالهم من انتهاكات الكنيسة.

وتقدم بابا الفاتيكان، الاثنين، بالاعتذار عن جميع الأفعال التي بدرت عن رجال الكنيسة ضد السكان الأصليين بكندا.

وأشار البابا إلى أن تعاون رجال الدين في محاولات محو الثقافة الخاصة بالسكان الأصليين، تعتبر “أفعال شيطانية مخزية استعمارية” حسب وصفه.

وطالب فرانسيس الكنديين بالغفران معتذرًا من جميع الأفعال التي أقدم عليها المسيحيون ضد السكان الأصليين.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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