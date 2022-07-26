فيديو مرعب لاعتداء شبان على عائلة تونسية على شاطئ البغدادي بولاية المنستير

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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعب لاعتداء لشبان على عائلة على أحد الشواطئ بولية المنستير في تونس.

ووفقا للفيديو المتداول فقد ظهر أحد الشبان ممسكا بآلة حادة “سكين طويل” ويقوم بتوجيه الضربات على لشاب آخر.

وبحسب الفيديو، فقد ظهر مع الشاب رفيقه الذي ظهر هو الآخر حاملا معه آلة حادة محاولا الاعتداء على العائلة.

وقالت الأجهزة الأمنية أن الاعتداء تم عقب نشوب عراك بين الشابين بسبب حادث سير بسيط.

لان الدولة و القوانين ساهمت في تفشي الجريمة بقوانين لينة و بسيطة على مثل هذه الجرائم

المفروض هؤلاء يعاقبون بالسجن 20 سنة على الاقل بدون خروج قبل نهاية المدة

منحرفون يعتدون على عائلة بالسكاكين والسيوف وسط بكاء وصراخ النساء بشاطئ البغدادي ولاية #المنستير #تونس pic.twitter.com/I6cgCJeRqj — درة السيد (@DorraEssayed) July 25, 2022

من جهته أفاد كاتب عام النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بالمنستير مراد بن صالح في تصريح للجوهرة أف أم ، أن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحادثة الاعتداء بالعنف على العائلة حدث يوم 18 يوليو على شاطئ البغدادي.

وأوضح بن صالح أن الحادثة انطلقت عندما شب خلاف بين العائلة المعتدي عليها فى الفيديو وشاب أصيل الجهة أثناء ذهابهم لشاطئ البغدادي للسباحة مما اثار حفيظة عائلة الشاب الذي تحول للبحث عن العائلة على الشاطئ صحبة صديقه ووالده متسلحين باسلحة بيضاء للإعتداء عليهم.

وأضاف أن مركز الحرس بالبقالطة تدخل بسرعة وقام صحبة فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بطبلبة بتحديد المسؤوليات ، مشيرا إلى أنه تم إدراج 3 أشخاص تورطوا فى الاعتداء على العائلة بالتفتيش وهم الابن والأب وصديقه ولازالت الوحدات الأمنية تبحث عنهم.

واستغرب كاتب عام النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بالمنستير ترويج الفيديو من قبل العائلة المعتدي عليها بعد أسبوع من الواقعة رغم إتمام كل الإجراءات القانونية ضد المعتدين ، مؤكدا لكافة المصطافين والمواطنين ان الوحدات الامنية تقوم بواجبها بتأمين الشريط الساحلي.