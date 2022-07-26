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الهدهد

فيديو مرعب لاعتداء شبان على عائلة تونسية على شاطئ البغدادي بولاية المنستير

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
حادثة شاطئ البغدادي watanserb.com
الاعتداء على عائلة تونسية على شاطئ البغدادي في تونس
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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعب لاعتداء لشبان على عائلة على أحد الشواطئ بولية المنستير في تونس.

ووفقا للفيديو المتداول فقد ظهر أحد الشبان ممسكا بآلة حادة “سكين طويل” ويقوم بتوجيه الضربات على لشاب آخر.

وبحسب الفيديو، فقد ظهر مع الشاب رفيقه الذي ظهر هو الآخر حاملا معه آلة حادة محاولا الاعتداء على العائلة.

وقالت الأجهزة الأمنية أن الاعتداء تم عقب نشوب عراك بين الشابين بسبب حادث سير بسيط.

من جهته أفاد كاتب عام النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بالمنستير مراد بن صالح في تصريح للجوهرة أف أم ، أن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحادثة الاعتداء بالعنف على العائلة حدث يوم 18 يوليو على شاطئ البغدادي.

وأوضح بن صالح أن الحادثة انطلقت عندما شب خلاف بين العائلة المعتدي عليها فى الفيديو وشاب أصيل الجهة أثناء ذهابهم لشاطئ البغدادي للسباحة مما اثار حفيظة عائلة الشاب الذي تحول للبحث عن العائلة على الشاطئ صحبة صديقه ووالده متسلحين باسلحة بيضاء للإعتداء عليهم.

وأضاف أن مركز الحرس بالبقالطة تدخل بسرعة وقام صحبة فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بطبلبة بتحديد المسؤوليات ، مشيرا إلى أنه تم إدراج 3 أشخاص تورطوا فى الاعتداء على العائلة بالتفتيش وهم الابن والأب وصديقه ولازالت الوحدات الأمنية تبحث عنهم.

واستغرب كاتب عام النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بالمنستير ترويج الفيديو من قبل العائلة المعتدي عليها بعد أسبوع من الواقعة رغم إتمام كل الإجراءات القانونية ضد المعتدين ، مؤكدا لكافة المصطافين والمواطنين ان الوحدات الامنية تقوم بواجبها بتأمين الشريط الساحلي.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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