ريال مدريد يتعثر ودياً أمام كلوب أمريكا بمشاركة بنزيما (فيديو)

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وطن – تعثر فريق ريال مدريد بطل الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، أمام منافسه كلوب أمريكا بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثليهما في المباراة الودية الثانية التي جمعت كلا الفريقين في إطار الاستعدادات للموسم الجديد.

وافتتح فريق كلوب أمريكا المباراة بهدف مبكر في الدقيقة ال5 عن طريق اللاعب هنري مارتن ميكس، لينجح ريال مدريد من تعديل النتيجة عند الدقيقة ال22 عن طريق الفرنسي كريم بنزيما.

مباراة ريال مدريد وكلوب أمريكا

كما وسجل البلجيكي إيدين هازارد الهدف الثاني في الدقيقة ال55 من ركلة جزاء لصالح الفريق الملكي، ليعود فريق كلوب أمريكا لتقليص الفارق وتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة ال82 عن طريق ألفارو فرنانديز.

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وشهدت مباراة ريال مدريد وكلوب أمريكا الودية، تفوق الفريق الملكي الإسباني على صعيد التسديدات والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 17 تسديدة والاستحواذ بنسبة 54%.

كما ووصل عدد تسديدات فريق كلوب أمريكا إلى 11 تسديدة، بينما وصل نسبة الاستحواذ على الكرة داخل أرضية الملعب إلى 46%.

تشكيلة ريال مدريد

ولعب المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي المباراة الودية الثانية على التوالي. أمام كلوب أمريكا المكسيكي، حيث جاء في حراسة المرمى أندري لونين.

وآتى في دفاع الفريق كلاً من اللاعبين، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فيرلاند ميندي، أنطونيو روديجر. كما وجاء في خط الوسط كلاً من: توني كروس، كاسيمرو، لوكا مودريتش.

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بينما جاء في مركز هجوم الفريق الملكي الثلاثي، كريم بنزيما، ماركو أسينسيو، فينيسيوس جونيور.

نهائي كأس السوبر الأوروبي

وكان ريال مدريد قد تلقى الخسارة أمام غريمه التقليدي برشلونة في مواجهة الكلاسيكو الودية بهدف نظيف دون رد، كان الهدف الصاروخي الجميل من توقيع الوافد الجديد رافينيا دياز. وسط تألق الحارس البلجيكي تيبوا كورتوا في المباراة.

كما ويستعد فريق الريال لمواجهة الودية القوية القادمة أمام يوفنتوس الإيطالي، الأحد، قبيل لقاء آينتراخيت فرانكفورت الألماني على كأس السوبر الأوروبي في ال10 من شهر أغسطس/ آب المقبل.

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