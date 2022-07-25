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الهدهد

منخفض السيل الخصيب.. الأرصاد العمانية تصدر التنبيه رقم “1” وتحذر الجميع

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
منخفض السيل الخصيب watanserb.com
منخفض السيل الخصيب سيضرب سلطنة عمان خلال اليومين القادمين
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وطن – نشرت الأرصاد العمانية التنبيه رقم “1” حول الحالة المدارية المتوقعة على سلطنة عمان خلال اليومين القادمين بفعل المنخفض المداري القادم من الهند.

وقال الأرصاد العمانية في تنبيهها أنه “نظراً لغزارة الأمطار الرعدية المحتمل هطولها خلال يومي الثلاثاء والأربعاء والتي قد تتراوح غزارتها في بعض المناطق من ٢٠ إلى ١٠٠ مليمتر تهيب هيئة الطيران المدني الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الرعدية وعدم عبور الأودية وتجنب الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر”.

تدفق السحب على السلطنة يوم الثلاثاء ٢٦ يوليو

وفيما يتعلق بيوم الثلاثاء أفاد التنبيه بأنه سيشهد تدفق السحب على معظم محافظات سلطنة عمان مع فرص هطول أمطار متفاوتة الغزارة على محافظات جنوب الشرقية وشمال الشرقية ومسقط والداخلية و جنوب الباطنة، ثم تشتد تدريجيا لتشمل محافظات شمال الباطنة ومسندم والظاهرة والبريسي.

تدفق السحب على السلطنة يوم الأربعاء 27 يوليو

وعن تطورات الحالة المدارية يوم الأربعاء، أكد التنبيه على استمرار تدفق السحب على معظم محافظات سلطنة عمان مع تركز فرض هطول الأمطار الغزيرة على محافظات مسقط و جنوب الباطنة وشمال الباطنة ومسندم، وتشتد فرص هطول الأمطار على المناطق الجبلية لمحافظات جنوب الشرقية وشمال الشرقية والداخلية والظاهرة والبريسي.

التأثير المتوقع

وتوقعت الأرصاد هطول كميات عالية من الأمطار بشكل متفاوت الغزارة تتراوح ما بين ٢٠ إلى ١٠٠ مليمتر تؤدي لجريان الأودية والشعاب، بعضا منها يكون بشكل جارف، وتؤدي لتجمعات المياه في الأماكن المنخفضة.

كما توقعت الأرصاد العمانية هبوب رياح تتراوح سرعتها من 10 إلى 40 عقدة ( 40 – 80 كم/ساعة) قد تؤدي لتطاير المواد الغير ثابتة.

كما لفت التنبيه إلى انخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 500 متر أثناء هطول الأمطار الغزيرة، ويكون البحر هائج السوج على معظم سواحل سلطنة عمان ويصل أقصى إرتفاع له أربعة أمتار.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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