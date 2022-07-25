لن تتخيل حجم ثروة كاميل فاسكيز محامية جوني ديب

كم تكسب كاميل فاسكيز كمحامية؟

وفقا لموقع “showbizcorner‘، تبلغ ثروة فاسكيز حوالي 1.5 مليون دولار أمريكي وهي عضو في شركة براون رودنيك القانونية الدولية الكبرى”The Brown Rudnick”.

كما أنها مُقاضية ذو مهارات عالية وتعمل أيضًا كمحامٍ خاص أين تركز على قضايا ضد التشهير، لكنها تتمتع أيضًا بخبرة في قضايا تتعلق بالنزاعات المتعلقة بالعقود وبالشركات وبحقوق العمالة.