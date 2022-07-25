لقطات مروعة.. سائق تحدى السيل فتسبب بموت 10 أشخاص في السودان

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وطن – انتشر مقطع فيديو يوثق كارثة غرق عشرة أشخاص في السودان ممكن كانوا على متن سيارة دفع رباعي جرفتها السيول أثناء عبور وادٍ بولاية جنوب كردفان.

#السودان : سيول تجرف سيارة محملة بعدد كبير من الركاب pic.twitter.com/1mjpFb5R96 — حضرموت (@Tareem77) July 24, 2022

وأظهر مقطع الفيديو، أن السائق أصرّ على خوض مغامرة بالغة الخطورة بعبور وادي ود المليسة، الواقع بين منطقتي كالوقي وأبو جبيهة، بولاية جنوب كردفان بعربته.

ولم يستطع السائق السيطرة على سيارته، حيث جرفتها المياه المندفعة بطريقة مُروِّعة لأسفل الوادي.

وتسببت الحادثة في مصرع عشرة أشخاص غرقاً، بينهم امرأتان، بينما نجا 13 بينهم السائق نفسه.

الحالة الجوية في السودان

وتشير بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجويّة في السودان، إلى هطول أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول، في ولايات القضارف، كسلا، الجزيرة، النيل الأبيض، سنار، جنوب كردفان، جنوب دارفور، غرب دارفور.

وكان السودان قد شهد في خريف العام الماضي كوارث وسيولا وفيضانات في العديد من ولايات البلاد.

وقتها، أعلن الناطق الرسمي باسم الدفاع المدني السوداني عبد الجليل عبد الرحيم، إن الفيضانات تسببت في وفاة أكثر من 84 شخصا، وأدت إلى تضرر آلاف المنازل وأكثر من 100 مرفق عام.

وأوضح أن الأضرار المادية شملت 8 آلاف و554 منزلا انهارت بشكل كلي، في حين أصيب نحو 27 ألفا و492 منزلا بانهيارات جزئية.

وبحسب الأمم المتحدة، بلغ عدد ضحايا السيول والفيضانات في السودان 138 شخصا العام الماضي.