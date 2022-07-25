فيديو صادم.. هل سرق “ابن سلمان” مشروع “ذا لاين” من الكويت؟!

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وطن – مع إعلان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن إطلاق مشروع “ذا لاين” في مدينة “نيوم“، زعم مقطع فيديو متداول بأن المشروع المعلن في السعودية تم سرقته من الكويت.

ووفقا للفيديو فإن “ذا لاين” هي مشروع سابق لمهندس كويتي يدعى فيصل جهيم الذي قام بتصميم مدينة ذكية خضراء في بيئة جاذبة حملت اسم “البرايح”.

وبحسب الفيديو فإن شروع “البرايح” يمتد على مساحة 35 مليون متر مربع تعمل وفق مبدأ خفض معدلات استهلاك الطاقة واستخدام بدائلها.

وقارن الفيديو بين تصريحات سابقة للمهندس الكويتي حول مشروعه “البرايح” الذي أعلنه عام 2016 ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن مشروعه “ذا لاين” في العام الحالي 2022، ليتضح أنها متطابقة بنسبة كبيرة.

صفر انبعاثات كربونية

حيث تحدث كليهما عن تقليل الانبعاثات الكربونية إلى نسبة “صفر”، بالإضافة إلى حديثهما بأن أكبر مسافة بين مكان السكن في المشروعين ونقطة الخروج هي 5 دقائق مشيا على الأقدام، حيث ستكون المدينة أو المشروع بدون سيارات.

كما تحدث كلا من “جهيم” و”ابن سلمان” عن فرص العمل الكبيرة التي سيوفرها المشروع.

ذا لاين المشروع المسروق من الكويت يستمر في إهدار مليارات الدولارات على الخيال! pic.twitter.com/orYPnWy9hD — قبل وبعد (@be4after) July 25, 2022

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد كشف، الإثنين عن تفاصيل تصميم مدينة “ذا لاين” في نيوم التي تبنى حديثاً.

بن سلمان يكشف عن تصاميم “ذا لاين”

وقال محمد بن سلمان إن: “ذا لاين تحقق مثالية العيش وتعالج التحديات الملحة التي تواجه البشرية، ولا يمكننا تجاهل أزمة البيئة وطريقة الحياة اللتين تواجهان مدن العالم”.

وأضاف أن: “البناء على شكل طبقات عمودية يتيح للناس إمكانية التحرك بالاتجاهات الثلاثة”.

وتابع: “ذا لاين تقدم نهجا جديدا في تصميم المدن المرتكز على مفهوم انعدام الجاذبية”.

ابن سلمان عازم على تنفيذ الفكرة

وأكد محمد بن سلمان: “عازمون على تنفيذ فكرة البناء إلى الأعلى في ذا لاين”.

وأوضح أن: “الأسطح الزجاجية على جانبي ذا لاين تسمح لتفاصيلها بالاندماج مع الطبيعة” مضيفاً أن “تصميم المساحات الداخلية في ذا لاين مبتكر لخلق تجارب غير عادية”.

ولفت ابن سلمان إلى أن: “ذا لاين سوف تبنى وفقا لأحدث تقنيات البناء وعمليات التصنيع، وهناك فريق من المعماريين والمهندسين المشهورين عالميا مع فريق نيوم في ذا لاين”.

وبحسب ما تم الإعلان عنه، فإن مدينة “نيوم” ستضم شواطئ مضيئة تتوهج في الظلام، ومليارات الأشجار في بلد تهيمن عليه الصحراء، وقطارات سككها معلقة في الهواء، وقمر مصنع، مدينة خالية من السيارات وخالية من الكربون مبنية على خط مستقيم يزيد طوله عن 100 ميل في الصحراء.