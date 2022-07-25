أول رد لـ إيلون ماسك على فضيحة علاقته بزوجة صديقه سيرجي برين

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وطن – نفى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك والرئيس التنفيذي لشركة “Tesla” و”SpaceX” صحة ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال حول ارتباطه بعلاقة عاطفية مع نيكول شاناهان زوجة صديقه سيرجي برين المؤسس المشارك لشركة Google.

وقال إيلون ماسك في ساعة متأخرة من مساء الأحد على “تويتر” إنه وسيرجي برين المؤسس المشارك لشركة غوغل ما زالا صديقين نافيا ما أورده تقرير الصحيفة.

وفي رده على أحد المغردين، قال “ماسك”: “من المفترض أن تتمتع وول ستريت جورنال بمعايير عالية للصحافة ، وفي الوقت الحالي تعتبر صحيفة شعبية فرعية. يجب أن تنشر وول ستريت جورنال قصصًا تهم قرائها فعليًا ولها أساس واقعي متين ، وليس إشاعات عشوائية من طرف ثالث.”

Call them out on it, I guess. WSJ is supposed to have a high standard for journalism and, right now, they are way sub tabloid. WSJ should be running stories that actually matter to their readers and have solid factual basis, not third-party random hearsay. — Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2022

ورفض ماسك التقرير وقال على تويتر: “أنا وسيرجي صديقان وكنا في حفلة معا الليلة الماضية. لقد رأيت نيكول مرتين فقط خلال ثلاث سنوات وفي المرتين مع العديد من الأشخاص الآخرين. ليس هناك علاقة رومانسية

This is total bs. Sergey and I are friends and were at a party together last night! I’ve only seen Nicole twice in three years, both times with many other people around. Nothing romantic. — Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2022

علاقة إيلون ماسك مع زوجة صديقه

وذكر تقرير أن الملياردير إيلون ماسك أقام علاقة قصيرة في الخريف الماضي مع زوجة الملياردير، المؤسس المشارك لشركة Google، سيرجي برين، مما أنهى صداقتهما الطويلة.

بينما دفعت العلاقة المزعومة برين (48 عامًا)، إلى تقديم طلب الطلاق في وقت سابق من هذا العام. حسبما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال“، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.

وبحسب الصحيفة فقد تقدم “برين” بطلب الطلاق من “نيكول شاناهان” في يناير من هذا العام. مشيرًا إلى “خلافات لا يمكن التوفيق بينها”، وفقًا للسجلات المرفوعة في محكمة مقاطعة “سانتا كلارا” العليا. وفق ما نقلت “ذا صن” عن “وول ستريت”.

وأشارت إلى انه تم تقديم طلب الطلاق بعد عدة أسابيع من علم “برين” بالعلاقة القصيرة. حسبما أفادت تلك المصادر لصحيفة “وول ستريت جورنال”

وبحسب التقرير، قيل إن “برين” أمر مستشاريه الماليين ببيع استثماراته الشخصية في شركات “ماسك”.

ووفقًا للمصادر التي تحدثت إلى “وول ستريت جورنال” ، كان زواج برين وشاناهان يواجه بالفعل مشاكل في خريف عام 2021 ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى إغلاق جائحة كوفيد ورعاية ابنتهما البالغة من العمر ثلاث سنوات.

كما يقال إن العلاقة المزعومة مع إيلون ماسك حدثت في أوائل ديسمبر 2021، في معرض “آرت بازل Art Basel“، الدولي الربحي للفنون المعاصرة في ميامي، كما قال أشخاص مطلعون على الأمر لـلصحيفة.

بينما زعم التقرير أن ماسك جثا على ركبته أمام برين في حفل في وقت سابق من هذا العام. واعتذر بشدة عن ذلك وطلب الصفح، حسبما قال أشخاص مطلعون على الحادث .

وقال أن “برين” قَبِل بالاعتذار لكنه ما زال لا يتحدث بانتظام مع ماسك، كما زعم هؤلاء الأشخاص.

كما قيل إن العلاقة المزعومة حدثت بعد انفصال ماسك عن المغنية غرايمز، في سبتمبر.