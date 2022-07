أول رد لـ إيلون ماسك على فضيحة علاقته بزوجة صديقه سيرجي برين

وطن – نفى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك والرئيس التنفيذي لشركة “Tesla” و”SpaceX” صحة ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال حول ارتباطه بعلاقة عاطفية مع نيكول شاناهان زوجة صديقه سيرجي برين المؤسس المشارك لشركة Google.

وقال إيلون ماسك في ساعة متأخرة من مساء الأحد على “تويتر” إنه وسيرجي برين المؤسس المشارك لشركة غوغل ما زالا صديقين نافيا ما أورده تقرير الصحيفة.

وفي رده على أحد المغردين، قال “ماسك”: “من المفترض أن تتمتع وول ستريت جورنال بمعايير عالية للصحافة ، وفي الوقت الحالي تعتبر صحيفة شعبية فرعية. يجب أن تنشر وول ستريت جورنال قصصًا تهم قرائها فعليًا ولها أساس واقعي متين ، وليس إشاعات عشوائية من طرف ثالث.”

Call them out on it, I guess. WSJ is supposed to have a high standard for journalism and, right now, they are way sub tabloid.

WSJ should be running stories that actually matter to their readers and have solid factual basis, not third-party random hearsay.

— Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2022