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أول رد لـ إيلون ماسك على فضيحة علاقته بزوجة صديقه سيرجي برين

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
إيلون ماسك watanserb.com
إيلون ماسك أقام علاقة مع زوجة صديقه المؤسس المشارك لشركة جوجل سيرجي برين
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وطن – نفى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك والرئيس التنفيذي لشركة “Tesla” و”SpaceX” صحة ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال حول ارتباطه بعلاقة عاطفية مع نيكول شاناهان زوجة صديقه سيرجي برين المؤسس المشارك لشركة Google.

وقال إيلون ماسك في ساعة متأخرة من مساء الأحد على “تويتر” إنه وسيرجي برين المؤسس المشارك لشركة غوغل ما زالا صديقين نافيا ما أورده تقرير الصحيفة.

وفي رده على أحد المغردين، قال “ماسك”: “من المفترض أن تتمتع وول ستريت جورنال بمعايير عالية للصحافة ، وفي الوقت الحالي تعتبر صحيفة شعبية فرعية. يجب أن تنشر وول ستريت جورنال قصصًا تهم قرائها فعليًا ولها أساس واقعي متين ، وليس إشاعات عشوائية من طرف ثالث.”

ورفض ماسك التقرير وقال على تويتر: “أنا وسيرجي صديقان وكنا في حفلة معا الليلة الماضية. لقد رأيت نيكول مرتين فقط خلال ثلاث سنوات وفي المرتين مع العديد من الأشخاص الآخرين. ليس هناك علاقة رومانسية

علاقة إيلون ماسك مع زوجة صديقه

وذكر تقرير أن الملياردير إيلون ماسك أقام علاقة قصيرة في الخريف الماضي مع زوجة الملياردير، المؤسس المشارك لشركة Google، سيرجي برين، مما أنهى صداقتهما الطويلة.

بينما دفعت العلاقة المزعومة برين (48 عامًا)، إلى تقديم طلب الطلاق في وقت سابق من هذا العام. حسبما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال“، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.

سيرجي برين وزوجته نيكول شاناهان

وبحسب الصحيفة فقد تقدم “برين” بطلب الطلاق من “نيكول شاناهان” في يناير من هذا العام. مشيرًا إلى “خلافات لا يمكن التوفيق بينها”، وفقًا للسجلات المرفوعة في محكمة مقاطعة “سانتا كلارا” العليا. وفق ما نقلت “ذا صن” عن “وول ستريت”.

وأشارت إلى انه تم تقديم طلب الطلاق بعد عدة أسابيع من علم “برين” بالعلاقة القصيرة. حسبما أفادت تلك المصادر لصحيفة “وول ستريت جورنال”

وبحسب التقرير، قيل إن “برين” أمر مستشاريه الماليين ببيع استثماراته الشخصية في شركات “ماسك”.

ووفقًا للمصادر التي تحدثت إلى “وول ستريت جورنال” ، كان زواج برين وشاناهان يواجه بالفعل مشاكل في خريف عام 2021 ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى إغلاق جائحة كوفيد ورعاية ابنتهما البالغة من العمر ثلاث سنوات.

كما يقال إن العلاقة المزعومة مع إيلون ماسك حدثت في أوائل ديسمبر 2021، في معرض “آرت بازل Art Basel“، الدولي الربحي للفنون المعاصرة في ميامي، كما قال أشخاص مطلعون على الأمر لـلصحيفة.

بينما زعم التقرير أن ماسك جثا على ركبته أمام برين في حفل في وقت سابق من هذا العام. واعتذر بشدة عن ذلك وطلب الصفح، حسبما قال أشخاص مطلعون على الحادث .

وقال أن “برين” قَبِل بالاعتذار لكنه ما زال لا يتحدث بانتظام مع ماسك، كما زعم هؤلاء الأشخاص.

كما قيل إن العلاقة المزعومة حدثت بعد انفصال ماسك عن المغنية غرايمز، في سبتمبر.

المصدروطن - رصد تويتر + وول ستريت جورنال
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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