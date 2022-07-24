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ظهور لافت لوزير التسامح المتحرش نهيان بن مبارك صاحب الفضيحة الجنسية (شاهد)

باسل النجار
كتب باسل النجار
وزير التسامح المتحرش نهيان بن مبارك watanserb.com
وزير التسامح المتحرش نهيان بن مبارك
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وطن- ظهر وزير التسامح الإماراتي نهيان بن مبارك آل نهيان، صاحب فضيحة التحرش الشهيرة بموظفة بريطانية، الأحد، في مهرجان “ليوا للرطب”، والذي يحظى بدعم، رئيس الإمارات محمد بن زايد.

وزير التسامح المتحرش نهيان بن مبارك

وفي مقالة نشرت عبر صحيفة الغارديان، في مارس 2021، قالت الموظفة البريطانية “كيتلين ماكنمارا” التي صرحت بتعرضها لعنف جنسي على يد نهيان بن مبارك، والتي كانت قد عملت معه في ترتيب مهرجان “هاي الثقافي”، أنها حاولت معاقبة المعتدي، ولكن الشرطة البريطانية رفضت التحقيق في المزاعم التي تقدمت بها.

وفي أحدث ظهور له، أكد وزير التسامح الإماراتي الذي بات يلقب بـ”وزير التحرش”، أن المهرجان أصبح يمتاز بسمعة عالمية وساهم بشكل كبير في رفع إنتاج التمور وتعدد أصنافها.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، فقد أدلى “آل نهيان” بتصريحاته تلك خلال زيارته لمهرجان ليوا للرطب بدورته الـ18، الذي أقيم تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ونظمته لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.

وأشار وزير التسامح الإماراتي في تصريحاته كذلك، إلى الدور اذلي وصفه بالكبير للقائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وأكد أنه “كان له الفضل الكبير في تأسيس هذه التظاهرات التي تشجع المواطنين والمقيمين على بذل الجهد لرفع إنتاجية الزراعة، مضيفا أنه بسبب دعمه أصبحت الإمارات من أكبر منتجي التمور في العالم.

مهرجان ليوا للرطب في الإمارات

كما اطلع الشيخ نهيان بن مبارك خلال الزيارة على عدد من المشاركات في مسابقات “مزاينة رطب”، واستمع إلى شرح موجز من عبيد خلفان المزروعي مدير المهرجان عن المسابقات والفعاليات التي يتضمنها المهرجان.

وتفقد نهيان بن مبارك، كذلك أجنحة الجهات الراعية والداعمة والمشاركة في المهرجان، وأركان الحرفيات وتجول في أروقة السوق الشعبي الذي يضم نحو 132 محلاً تعرض منتجات تراثية ومشغولات يدوية.

ولفتت وكالة الأنباء الإماراتية إلى أن “مهرجان ليوا للرطب”، يهدف إلى ترسيخ المكانة التاريخية لشجرة النخيل والمحافظة عليها وصون الموروث الثقافي والتراثي العريق لأبناء الإمارات ونقله للأجيال المتعاقبة.

فضيحة التحرش الجنسي لنهيان بن مبارك

وكانت الموظفة البريطانية، قد كشفت عن تعرضها لاعتداءات جنسية متكررة واحتجاز باطل عانت منه، على يد الشيخ نهيان بن مبارك في 14 فبراير 2020 في مقر إقامته الخاص بأبو ظبي.

وقالت “كيتلين ماكنمارا” في تصريحات سابقة لها، إن الشيخ اعتدى عليها بعد فترة قصيرة من المهرجان الذي مولته وزارته.

وكانت تعتقد عندما ذهبت لمقابلته في سكنه الخاص أنها ذاهبة لاجتماع عمل مع الشيخ الذي ينكر الاتهامات.

الموظفة البريطانية تصعد ضد نهيان بن مبارك.. إجراء رسمي يخص فضيحة التحرش الشهيرة

المصدروكالة الأنباء الإماراتية (وام) ،رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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