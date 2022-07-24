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زوجة سلطان عُمان أجرت عملية طارئة وتفاصيل وضعها الصحي

باسل النجار
كتب باسل النجار
عملية طارئة لزوجة سلطان عمان watanserb.com
عملية طارئة لزوجة سلطان عمان
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وطن- كان لافتا في الصور التي التقطت لها، بحفل تخرج نجلها ذي يزن بن هيثم، السبت، من أكاديمية “ساندهيرست” العسكرية، ظهور “الشاش” الطبي على اليد اليمنى لزوجة سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، السيدة عهد بنت عبدالله البوسعيدية.

عملية طارئة لزوجة سلطان عمان عهد البوسعيدية

الصور التي أثارت جدلا واسعا بالأمس ودفعت العديد من النشطاء للتساؤل عن طبيعة هذه الإصابة وسببها، حيث يحرص العمانيون على متابعة جميع أخبار أفراد الأسرة الحاكمة.

والأحد، وبعد التداول الواسع لصور سيدة عمان الأولى، كشف ناشطون عن سبب ظهور “الشاش” الطبي على يد زوجة سلطان عمان.

وأفاد أكثر من حساب شهير على تويتر في سلطنة عمان، بالإضافة لنشطاء كثر بأن “السيدة الجليلة” كما يلقبها العمانيون، أجرت عملية “قسطرة” طارئة.

وعن تفاصيل وضعها الصحي، أفاد النشطاء بأن عملية السيدة عهد بنت عبدالله البوسعيدية، تكللت بالنجاح.

فيما لم تؤكد أي مصادر رسمية في سلطنة عمان، هذه المعلومات رغم تداولها على نطاق واسع.

دعوات بتمام الشفاء لـ”السيدة الجليلة”

ودونت آلاف التغريدات من قبل النشطاء في سلطنة عمان، تدعوا لزوجة السلطان هيثم بن طارق، بالشفاء العاجل والتام.

وفي هذا السياق كتب ناشط عماني عبر وسم “السيدة الجليلة”:”لا بأس طهوره إن شاء الله تعالى.. والحمد لله على سلامة أم الوطن السيدة عهد البوسعيدية.. حفظها الله ورعاها.”

فيما دون مغرد آخر:”قامت السيدة الجليلة بعملية قسطرة طارئه تكللت ولله الحمد بالنجاح، نسأل الله أن يلبسها ثوب الصحة والعافيه يارب.”

حفل تخرج ذي يزن بن هيثم من “ساندهيرست”

وشهد السلطان هيثم بن طارق أمس، السبت، رفقة زوجته عهد البوسعيدية، حفل تخرج نجلهما ولي العهد ذي يزن بن هيثم، من الأكاديمية البريطانية العسكرية العريقة.

وكان لافتا ظهور السيدة عهد وهي تلف يدها بالشاش الطبي، ما دل على تعرضها لإصابة أو شيء من هذا القبيل، وفتح الجدل أمام النشطاء في هذا الأمر.

وبحسب محللين فإن ذي يزن، وبعد تخرجه من “ساندهيرست” صار مؤهلا، لتولي المناصب العسكرية.

وفي هذا السياق قال العميد ركن متقاعد سعود الحبسي، في تصريحات لإذاعة “الوصال”، إنه بتخرج ذي يزن بن هيثم آل سعيد، من أكاديمية “ساندهيرست”، فإنه أصبح “عسكري مهيأ لقيادة أي وحدة عسكرية.”

ما هو المنصب العسكري الذي ينتظر ذي يزن بن هيثم ولي عهد سلطنة عُمان؟

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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