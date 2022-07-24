زوجة سلطان عُمان أجرت عملية طارئة وتفاصيل وضعها الصحي

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وطن- كان لافتا في الصور التي التقطت لها، بحفل تخرج نجلها ذي يزن بن هيثم، السبت، من أكاديمية “ساندهيرست” العسكرية، ظهور “الشاش” الطبي على اليد اليمنى لزوجة سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، السيدة عهد بنت عبدالله البوسعيدية.

عملية طارئة لزوجة سلطان عمان عهد البوسعيدية

الصور التي أثارت جدلا واسعا بالأمس ودفعت العديد من النشطاء للتساؤل عن طبيعة هذه الإصابة وسببها، حيث يحرص العمانيون على متابعة جميع أخبار أفراد الأسرة الحاكمة.

#عُمان 🇴🇲 لا بأس طهوره إن شاء الله تعالى والحمد لله على سلامة أم الوطن والحضن الحنون #السيده_الجليله عهد البوسعيدية حفظها الله ورعاها حرم مولانا السلطان #هيثم_بن_طارق فقد أجرت عملية قسطرة طارئة وتكللت بالنجاح ونسال الله لهم دوام الصحة والعافية والعمر المديد 🤲 ♥️ pic.twitter.com/gN3EpxBoQd — ‏ﺑصـﻣـβÃŞṂĤـةأمڷ🇴🇲 (@amal555535) July 24, 2022

والأحد، وبعد التداول الواسع لصور سيدة عمان الأولى، كشف ناشطون عن سبب ظهور “الشاش” الطبي على يد زوجة سلطان عمان.

وأفاد أكثر من حساب شهير على تويتر في سلطنة عمان، بالإضافة لنشطاء كثر بأن “السيدة الجليلة” كما يلقبها العمانيون، أجرت عملية “قسطرة” طارئة.

وعن تفاصيل وضعها الصحي، أفاد النشطاء بأن عملية السيدة عهد بنت عبدالله البوسعيدية، تكللت بالنجاح.

فيما لم تؤكد أي مصادر رسمية في سلطنة عمان، هذه المعلومات رغم تداولها على نطاق واسع.

الحمد لله على سلامة #السيدة_الجليلة حرم جلالة السلطان #هيثم_بن_طارق حفظهم الله التي أجرت عملية قسطرة طارئة تكللت بالنجاح فألف الحمد على سلامة سيدة عمان #السيدة_الجليلة #خريف_ظفار #خريف_ظفار2022 #سلطنة_عمان pic.twitter.com/IJIYVULveQ — عبدالله المقدم (@AbdullahAlmuqad) July 24, 2022

دعوات بتمام الشفاء لـ”السيدة الجليلة”

ودونت آلاف التغريدات من قبل النشطاء في سلطنة عمان، تدعوا لزوجة السلطان هيثم بن طارق، بالشفاء العاجل والتام.

وفي هذا السياق كتب ناشط عماني عبر وسم “السيدة الجليلة”:”لا بأس طهوره إن شاء الله تعالى.. والحمد لله على سلامة أم الوطن السيدة عهد البوسعيدية.. حفظها الله ورعاها.”

فيما دون مغرد آخر:”قامت السيدة الجليلة بعملية قسطرة طارئه تكللت ولله الحمد بالنجاح، نسأل الله أن يلبسها ثوب الصحة والعافيه يارب.”

حفل تخرج ذي يزن بن هيثم من “ساندهيرست”

وشهد السلطان هيثم بن طارق أمس، السبت، رفقة زوجته عهد البوسعيدية، حفل تخرج نجلهما ولي العهد ذي يزن بن هيثم، من الأكاديمية البريطانية العسكرية العريقة.

وكان لافتا ظهور السيدة عهد وهي تلف يدها بالشاش الطبي، ما دل على تعرضها لإصابة أو شيء من هذا القبيل، وفتح الجدل أمام النشطاء في هذا الأمر.

وبحسب محللين فإن ذي يزن، وبعد تخرجه من “ساندهيرست” صار مؤهلا، لتولي المناصب العسكرية.

وفي هذا السياق قال العميد ركن متقاعد سعود الحبسي، في تصريحات لإذاعة “الوصال”، إنه بتخرج ذي يزن بن هيثم آل سعيد، من أكاديمية “ساندهيرست”، فإنه أصبح “عسكري مهيأ لقيادة أي وحدة عسكرية.”