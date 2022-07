بعد فضيحته الجنسية .. فينس مكمان يُعلن التنحي عن رئاسة ”WWE“

وطن – أعلن المصارع الأمريكي المعتزل فينس مكمان 77 عاماً، قرار التنحي عن رئاسة مجلس اتحاد المصارعة الحرة ”WWE“، على خلفية الفضيحة الجنسية مع أحد الموظفات العاملات تحرش بها أثناء العمل.

وقال مؤسس اتحاد المصارعة الحرة ”WWE“، الأمريكي فينس مكمان، في بيان نشرته وكالة أسوشييتد برس العالمية صادر عن شركة المصارعة الترفيهية، الجمعة، جاء فيه: ” مكمان سيتقاعد من منصب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للشركة، على الرغم من أنه لا يزال المساهم الأكبر فيها”.

وأردفت الوكالة الأمريكية، ” فينس مكمان استقال بشكل مؤقت منتصف الشهر الماضي، من منصبه كرئيس تنفيذي ورئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة الحرة ”WWE“، خلال التحقيق معه في سوء السلوك المزعوم”.

At 77, time for me to retire.

Thank you, WWE Universe.

Then. Now. Forever. Together. #WWE #thankful

— Vince McMahon (@VinceMcMahon) July 22, 2022