بعد فضيحته الجنسية .. فينس مكمان يُعلن التنحي عن رئاسة ”WWE“

وطن – أعلن المصارع الأمريكي المعتزل فينس مكمان 77 عاماً، قرار التنحي عن رئاسة مجلس اتحاد المصارعة الحرة ”WWE“، على خلفية الفضيحة الجنسية مع أحد الموظفات العاملات تحرش بها أثناء العمل.

وقال مؤسس اتحاد المصارعة الحرة ”WWE“، الأمريكي فينس مكمان، في بيان نشرته وكالة أسوشييتد برس العالمية صادر عن شركة المصارعة الترفيهية، الجمعة، جاء فيه: ” مكمان سيتقاعد من منصب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للشركة، على الرغم من أنه لا يزال المساهم الأكبر فيها”.

فضيحة فينس مكمان الجنسية

وأردفت الوكالة الأمريكية، ” فينس مكمان استقال بشكل مؤقت منتصف الشهر الماضي، من منصبه كرئيس تنفيذي ورئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة الحرة ”WWE“، خلال التحقيق معه في سوء السلوك المزعوم”.

At 77, time for me to retire.

Thank you, WWE Universe.

Then. Now. Forever. Together. #WWE #thankful — Vince McMahon (@VinceMcMahon) July 22, 2022

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كما وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في تقرير نشرته بوقت سابق، بأن الأمريكي فينس مكمان وافق على دفع أكثر من 12 مليون دولار أمريكي، من أجل إخفاء مزاعم قيامه بالتحرش الجنسي والخيانة الزوجية على مدار 16 عاماً الماضية.

تقاعد فينس مكمان

من جهته، قال الأمريكي مكمان في بيان نشره اتحاد المصارعة الحرة ”WWE“، ” في السابعة والسبعين من العمر، حان وقت التعاقد. شكراً لكم جميعاً”.

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وأضاف المؤسس مكمان، ” ابنتي ستيفاني ستتولى بشكل مؤقت كمديرة تنفيذية ورئيسة للشركة الشهر الماضي، كما أنها ستتقاسم مهام الرئيس مع الرئيس التنفيذي مع نك خان. الذي انضم إلى شركة المصارعة الحرة عام 2020″.

التحرش الجنسي

وجاء تنحي مؤسس اتحاد المصارعة الحرة ”WWE“، الأمريكي مكمان، بعد تقارير نشرت في وقت سابق، زعمت أنه الأخير وافق دفع 3 ملايين دولار أمريكي بعد التحرش الجنسي مع أحد الموظفات العاملات في الشركة أثناء العمل.

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ولم تكن الموظفة هي الوحيد التي تحرش بها رئيس اتحاد المصارعة فينس مكمان، بل ذكرت تقارير آخرى أنه مارس الجنس مع أربع نساء يعملون في شركة المصارعة. حيث وقع جميعهم على اتفاق مع مكمان لمنع مناقشة علاقاتهن الجنسية معه.

خبر عاجل: أعلنت WWE عن قرار يسري بشكل فوري أن بول "تريبل اتش" ليفيسك سيستأنف منصبه التنفيذي كنائب الرئيس التنفيذي لقسم المواهب.@TripleH pic.twitter.com/B8nHksMNCV — WWE MENA (@WWEmena) July 22, 2022

ومن الجدير بالذكر، فإن شركة اتحاد المصارعة الحرة ”WWE“، التي يمتلك الأمريكي مكمان. الأسهم الكبيرة فيها، أرباح تقدر بمليار دولار أمريكي العام الماضي لأول مرة.

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