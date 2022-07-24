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أنثى قرد تنقذ صغيرها من الاختناق بهذه الطريقة في مشهد مذهل (فيديو)

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
أنثى قرد تنقذ صغيرها من الاختناق watanserb.com
أنثى قرد تنقذ صغيرها من الاختناق
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وطن- أنقذت أنثى قرد صغيراً لها من الاختناق بانسداد مجرى التنفس بطريقة معروفة بمناورة هيمليش “Heimlich Maneuver“، بضمه على صدرها ثم تحريكه بسرعة بالفطرة بدون تعليم أو تدريب.

ويظهر ذكاء القرود من خلال ما تقوم به من تصرفات وما تتبعه من سلوكيات تثير الدهشة في كثير من الأوقات.

وأظهر مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، القردة الأم وهي تقوم باحتضان طفلها. وترفعه عن الأرض ضاغطة على صدره بكلتي يديها ويُرى جسم غريب وهو يسقط من جوفه.

“عاطفة الأم هي الدافع الأكبر”

وانتشر المقطع بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى ردود فعل واسعة من قبل متابعي الفيديو، معتبرين أن عاطفة الأم هي الدافع الأكبر الذي دفع القردة إلى هذه الطريقة لإنقاذ حياة ابنها.

ويشار إلى أن ضغطات البطن أو مناورة هيمليك أو هيمليخ “النطق الألماني: haimlɪç ” هو إجراء في الإسعاف الأولي يستخدم لعلاج انسداد مجرى الهواء العلوي أو “الشرقة” بواسطة الأجسام الغريبة.

ومصطلح “مناورة هيمليخ” يأتي على اسم الدكتور هنري هيمليخ، الذي وصف الإجراء لأول مرة في عام 1974.

“تصرف فطري”

وبحسب موسوعات طبية فإن على المنفذ لأداء هذه المناورة، أن يقف وراء الشخص المصاب بالشرقة. وأن يشبك يديه حول خصره بشكل أفقي وتوجيه الإبهامين نحو الداخل.

ويجب تطبيق الضغط تحت النهاية الشرسوفية بإصبعين وتطبيق الضغط بقوة للداخل والأعلى عدة مرات. حتى خروج الجسم الأجنبي من الممر الهوائي، أو حتى وصول الرعاية الطبية المختصة.

أما القردة بطلة الفيديو فيبدو أنها تصرفت بالفطرة دون تعلم.

يذكر أن القردة حيوانات معروفة فيها شبه من الإنسان، ومخها يشبه مخ الانسان من حيث التركيب.

وتعيش في الغابات والجبال، وهي كثيرة الحركة والعبث، تجيد التقليد، وذكية وسريعة الفهم قابلة لتعلم الحرف والصناعات.

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المصدرفيسبوك ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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