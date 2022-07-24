أنثى قرد تنقذ صغيرها من الاختناق بهذه الطريقة في مشهد مذهل (فيديو)

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وطن- أنقذت أنثى قرد صغيراً لها من الاختناق بانسداد مجرى التنفس بطريقة معروفة بمناورة هيمليش “Heimlich Maneuver“، بضمه على صدرها ثم تحريكه بسرعة بالفطرة بدون تعليم أو تدريب.

ويظهر ذكاء القرود من خلال ما تقوم به من تصرفات وما تتبعه من سلوكيات تثير الدهشة في كثير من الأوقات.

وأظهر مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، القردة الأم وهي تقوم باحتضان طفلها. وترفعه عن الأرض ضاغطة على صدره بكلتي يديها ويُرى جسم غريب وهو يسقط من جوفه.

“عاطفة الأم هي الدافع الأكبر”

وانتشر المقطع بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى ردود فعل واسعة من قبل متابعي الفيديو، معتبرين أن عاطفة الأم هي الدافع الأكبر الذي دفع القردة إلى هذه الطريقة لإنقاذ حياة ابنها.

ويشار إلى أن ضغطات البطن أو مناورة هيمليك أو هيمليخ “النطق الألماني: haimlɪç ” هو إجراء في الإسعاف الأولي يستخدم لعلاج انسداد مجرى الهواء العلوي أو “الشرقة” بواسطة الأجسام الغريبة.

ومصطلح “مناورة هيمليخ” يأتي على اسم الدكتور هنري هيمليخ، الذي وصف الإجراء لأول مرة في عام 1974.

“تصرف فطري”

وبحسب موسوعات طبية فإن على المنفذ لأداء هذه المناورة، أن يقف وراء الشخص المصاب بالشرقة. وأن يشبك يديه حول خصره بشكل أفقي وتوجيه الإبهامين نحو الداخل.

ويجب تطبيق الضغط تحت النهاية الشرسوفية بإصبعين وتطبيق الضغط بقوة للداخل والأعلى عدة مرات. حتى خروج الجسم الأجنبي من الممر الهوائي، أو حتى وصول الرعاية الطبية المختصة.

أما القردة بطلة الفيديو فيبدو أنها تصرفت بالفطرة دون تعلم.

يذكر أن القردة حيوانات معروفة فيها شبه من الإنسان، ومخها يشبه مخ الانسان من حيث التركيب.

وتعيش في الغابات والجبال، وهي كثيرة الحركة والعبث، تجيد التقليد، وذكية وسريعة الفهم قابلة لتعلم الحرف والصناعات.