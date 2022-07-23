“فيضانات إيران” قتلى وجرحى ومفقودون.. سيول فاجأت المارة وابتلعت السيارات

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وطن- لقي 20 إيرانياً مصرعهم جراء فيضانات عارمة اجتاحت محافظة فارس جنوبي إيران، فيما يزال ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي جرياناً غزيراً للمياه في أحد الأنهر، فيما بدت سيارة بيضاء اللون وهي تعوم فوق سطح المياه الجارية.

-مردی می گوید: ماشین رو آب برد!

-زن فریاد می زند: ماشین به درک، بیا بیرون!

پدربزرگم اهل شرق فارس بود و در سیل ۶۰ سال پیش در همین رودخانه رودبال استهبان، هزار گوسفندش را آب برد. در این ۶۰ سال هواشناسی و مدیریت بحران استان درجا زده است. حیف از جان ۲۱ هموطن نازنین💔#سیل_استهبان pic.twitter.com/8OEMOO5Eqe — Tahereh (@Tahereh1982) July 23, 2022

وأفاد نشطاء أن أغلب الضحايا هم أشخاص كانوا يقضون عطلة نهاية الأسبوع في زيارة منطقة “إمام زاده سلطان شهباز”، بالقرب من قرية “بغشاد” في مدينة إيج قبل أن تباغتهم السيول التي جرفت كل ما في طريقها.

“نهر رودبال”

ونقل موقع euronews بالفارسية عن مسؤولين محليين أن الأمطار الغزيرة تسببت في فيضانات بمنطقة نهر رودبال في مقاطعة فارس.

#شاهد| مصرع 20 شخصًا وفقدان 3 آخرين؛ جرّاء "فيضانات" إثر تساقط أمطار غزيرة في محافظة فارس جنوبي إيران

تعليق

الحمد الله رب العالمين اللهم انتقم لدماء أهل الشام#أخبار_مجاهدون #فريق_مجاهدون pic.twitter.com/QWif2HcL0y — Mohammad ALrntese (@Moohame34921486) July 23, 2022

وكانت إدارة أزمة محافظة فارس قد أعلنت في البداية عن عدد القتلى و13 مفقودًا ، لكن مع تقارير إضافية، اتضح أن عدد الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم بسبب هذا الفيضان الرهيب قد ارتفع 22 شخصًا.

وقال مدير الإدارة “خليل عبد الله” في تصريح لوكالة فارس الإيرانية، إن أمطاراً غزيرة في مدينة استهبان قرب سلطان شهباز تسببت في حدوث سيول من سد رودبال.

وأضاف المسئول الإيراني: فور وقوع السيول، توجهت فرق الإغاثة والإنقاذ إلى موقع الحادث لتقديم المعونة للمنكوبين.

شاهد | فيضانات تضرب إيران وتقتل 20 شخصًا.. وفقدان آخرين pic.twitter.com/wwsOAstMen — المواطن نيوز (@almwatinnews) July 23, 2022

وأكد عبد الله أن فرق الإغاثة والإنقاذ والقوات العسكرية قامت بإنقاذ 55 شخصًا تعرضوا لحوادث اثر السيول.

وأوضح بان مياه السيول غمرت 15 سيارة تم انتشال 12 منها.

وتقع “استهبان” على مسافة 174 كم من شيراز مركز محافظة فارس جنوب إيران.

ويشار إلى أن المناخ في جنوب إيران ووسطها جافًّا إلى حد كبير، إلا أن هذه المناطق شهدت فيضانات في أزمنة متعددة.

وفي يناير، الماضي لقي 8 أشخاص على الأقل، غالبيتهم في محافظة فارس، حتفهم جراء فيضانات في جنوب البلاد نتجت عن أمطار غزيرة.

وأدت فيضانات واسعة النطاق في إيران في مارس وأبريل 2019، إلى مقتل 76 شخصا على الأقل وأضرار قدرت قيمتها بحوالي ملياري دولار.