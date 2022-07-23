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“فيضانات إيران” قتلى وجرحى ومفقودون.. سيول فاجأت المارة وابتلعت السيارات

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
فيضانات إيران watanserb.com
فيضانات إيران
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وطن- لقي 20 إيرانياً مصرعهم جراء فيضانات عارمة اجتاحت محافظة فارس جنوبي إيران، فيما يزال ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي جرياناً غزيراً للمياه في أحد الأنهر، فيما بدت سيارة بيضاء اللون وهي تعوم فوق سطح المياه الجارية.

وأفاد نشطاء أن أغلب الضحايا هم أشخاص كانوا يقضون عطلة نهاية الأسبوع في زيارة منطقة “إمام زاده سلطان شهباز”، بالقرب من قرية “بغشاد” في مدينة إيج قبل أن تباغتهم السيول التي جرفت كل ما في طريقها.

“نهر رودبال”

ونقل موقع euronews بالفارسية عن مسؤولين محليين أن الأمطار الغزيرة تسببت في فيضانات بمنطقة نهر رودبال في مقاطعة فارس.

وكانت إدارة أزمة محافظة فارس قد أعلنت في البداية عن عدد القتلى و13 مفقودًا ، لكن مع تقارير إضافية، اتضح أن عدد الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم بسبب هذا الفيضان الرهيب قد ارتفع 22 شخصًا.

وقال مدير الإدارة “خليل عبد الله” في تصريح لوكالة فارس الإيرانية، إن أمطاراً غزيرة في مدينة استهبان قرب سلطان شهباز تسببت في حدوث سيول من سد رودبال.

وأضاف المسئول الإيراني: فور وقوع السيول، توجهت فرق الإغاثة والإنقاذ إلى موقع الحادث لتقديم المعونة للمنكوبين.

وأكد عبد الله أن فرق الإغاثة والإنقاذ والقوات العسكرية قامت بإنقاذ 55 شخصًا تعرضوا لحوادث اثر السيول.

وأوضح بان مياه السيول غمرت 15 سيارة تم انتشال 12 منها.

وتقع “استهبان” على مسافة 174 كم من شيراز مركز محافظة فارس جنوب إيران.

ويشار إلى أن المناخ في جنوب إيران ووسطها جافًّا إلى حد كبير، إلا أن هذه المناطق شهدت فيضانات في أزمنة متعددة.

وفي يناير، الماضي لقي 8 أشخاص على الأقل، غالبيتهم في محافظة فارس، حتفهم جراء فيضانات في جنوب البلاد نتجت عن أمطار غزيرة.

وأدت فيضانات واسعة النطاق في إيران في مارس وأبريل 2019، إلى مقتل 76 شخصا على الأقل وأضرار قدرت قيمتها بحوالي ملياري دولار.

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المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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