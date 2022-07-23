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سلطنة عمان: مصرع 5 وإصابة 14 في حادث تدهور باص ينقل أيتاما بولاية الحمراء (شاهد)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
حادث في ولاية الحمراء watanserb.com
حادث في ولاية الحمراء
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وطن- توفي 5 أشخاص وأصيب 14 آخرين بإصابات بين المتوسطة والخطيرة في حادث تدهور حافلة تقل 19 راكبًا في الجبل الشرقي بولاية الحمراء بسلطنة عمان.

وقالت شرطة عمان السلطانية في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” وقوع حادث تدهور حافلة تقل ١٩ راكبًا في الجبل الشرقي بولاية الحمراء نتج عنه وفاة ٥ أشخاص وإصابة ١٤ آخرين بإصابات بين المتوسطة والخطيرة.”

وأفاد ناشطون بأن الباص الذي تعرض للحادث تابعا لوزارة التنمية الاجتماعية وكان ينقل أيتاما.

وأظهرت صورة تداولها الناشطون للحادث، توضح سقوط الباص من مكان مرتفع نحو الوادي.

حوادث سابقة

وكان 3معلمات مصريات قد لقين مصرعهن، في سلطنة عمان في أبريل الماضي. وجاء ذلك إثر حادث مروري كبير وقع في إحدى محافظات السلطنة.

بينما نعت سفارة سلطنة عمان في القاهرة، المعلمات المصريات الثلاث اللاتي لقين مصرعهن في حادث سير بالسلطنة.

وأعربت سفارة السلطنة في منشور على حسابها بموقع تويتر، عن تعازيها لأسر المعلمات الثلاث.

وكتبت السفارة عبر تويتر: “تتقدم سفارة سلطنة عمان في القاهرة بخالص التعازي والمواساة إلى أسر وذوي كل من: الأستاذة هبة جاد عبدالحميد السيد، والأستاذة أميرة أحمد مؤمن أحمد، والأستاذة شروق محمد السيد محمد، من جمهورية مصر العربية الشقيقة، واللاتي انتقلن إلى جوار ربهن صباح اليوم في سلطنة عمان أثر حادث سير أليم. سائلين الله أن يتغمدهن بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهن الصبر والسلوان. إنا لله وأنا إليه راجعون”.

كما شهد شهر أبريل/نيسان الماضي أيضا وفاة ثلاث طالبات وإصابة سبعة أشخاص آخرين بإصابات بين البليغة والمتوسطة نتيجة انحراف حافلة خارج مسار طريق الباطنة العام بعد جسر مخيليف بولاية صحم واصطدامها بأحد أفراد الشرطة خارج الطريق ومن ثم بشاحنة كانت على مسارها في طريق الخدمة.

حادث مروع في صحم بسلطنة عمان .. أول فيديو للحادث وسببه وعدد الضحايا (شاهد)

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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