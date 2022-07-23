سلطنة عمان: مصرع 5 وإصابة 14 في حادث تدهور باص ينقل أيتاما بولاية الحمراء (شاهد)

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وطن- توفي 5 أشخاص وأصيب 14 آخرين بإصابات بين المتوسطة والخطيرة في حادث تدهور حافلة تقل 19 راكبًا في الجبل الشرقي بولاية الحمراء بسلطنة عمان.

وقالت شرطة عمان السلطانية في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” وقوع حادث تدهور حافلة تقل ١٩ راكبًا في الجبل الشرقي بولاية الحمراء نتج عنه وفاة ٥ أشخاص وإصابة ١٤ آخرين بإصابات بين المتوسطة والخطيرة.”

وقوع حادث تدهور حافلة تقل ١٩ راكبًا في الجبل الشرقي بولاية الحمراء نتج عنه وفاة ٥ أشخاص وإصابة ١٤ آخرين بإصابات بين المتوسطة والخطيرة.#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) July 23, 2022

وأفاد ناشطون بأن الباص الذي تعرض للحادث تابعا لوزارة التنمية الاجتماعية وكان ينقل أيتاما.

باص🚌

ايتام

تابع للتنميه الاجتماعيه — زعيم الاخدود (@AlakhdwdZ) July 23, 2022

وأظهرت صورة تداولها الناشطون للحادث، توضح سقوط الباص من مكان مرتفع نحو الوادي.

تدهور حافلة تقل ١٩ راكبًا في الجبل الشرقي بولاية الحمراء نتج عنه وفاة ٥ أشخاص وإصابة ١٤ آخرين بإصابات بين المتوسطة والخطيرة. pic.twitter.com/mVLgHggLmm — إبراهيم الجهضمي (@AboAlhajras1) July 23, 2022

حوادث سابقة

وكان 3معلمات مصريات قد لقين مصرعهن، في سلطنة عمان في أبريل الماضي. وجاء ذلك إثر حادث مروري كبير وقع في إحدى محافظات السلطنة.

في الصور يظهر الباص يسع 25 راكب pic.twitter.com/42GVJCsEVO — ASM.NSR99 (@AsimNasser2) July 23, 2022

بينما نعت سفارة سلطنة عمان في القاهرة، المعلمات المصريات الثلاث اللاتي لقين مصرعهن في حادث سير بالسلطنة.

وأعربت سفارة السلطنة في منشور على حسابها بموقع تويتر، عن تعازيها لأسر المعلمات الثلاث.

تتقدم سفارة #سلطنة_عُمان في القاهرة بخالص التعازي والمواساة إلى أسر وذوي كل من: الأستاذة هبة جاد عبدالحميد السيد، والأستاذة أميرة أحمد مؤمن أحمد، والأستاذة شروق محمد السيد محمد من جمهورية مصر العربية الشقيقة. يتبع// — سفارة سلطنة عُمان – القاهرة (@oman_cairo) April 4, 2022

وكتبت السفارة عبر تويتر: “تتقدم سفارة سلطنة عمان في القاهرة بخالص التعازي والمواساة إلى أسر وذوي كل من: الأستاذة هبة جاد عبدالحميد السيد، والأستاذة أميرة أحمد مؤمن أحمد، والأستاذة شروق محمد السيد محمد، من جمهورية مصر العربية الشقيقة، واللاتي انتقلن إلى جوار ربهن صباح اليوم في سلطنة عمان أثر حادث سير أليم. سائلين الله أن يتغمدهن بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهن الصبر والسلوان. إنا لله وأنا إليه راجعون”.

واللاتي انتقلن إلى جوار ربهن صباح اليوم في سلطنة عُمان أثر حادث سير أليم.

سائلين الله أن يتغمدهن بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهن الصبر والسلوان.

"إنا لله وأنا إليه راجعون" — سفارة سلطنة عُمان – القاهرة (@oman_cairo) April 4, 2022

كما شهد شهر أبريل/نيسان الماضي أيضا وفاة ثلاث طالبات وإصابة سبعة أشخاص آخرين بإصابات بين البليغة والمتوسطة نتيجة انحراف حافلة خارج مسار طريق الباطنة العام بعد جسر مخيليف بولاية صحم واصطدامها بأحد أفراد الشرطة خارج الطريق ومن ثم بشاحنة كانت على مسارها في طريق الخدمة.