انفجار بيروت يثير الذعر بين اللبنانيين وما حدث كارثي (فيديو)

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وطن- اندلع حريق هائل في مستودع وقود إثر انفجار مولد كهربائي في منطقة الكفاءات بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، السبت.

انفجار بيروت

وتداول نشطاء لبنانيون فيديوهات للحادثة، وسط قلق من الأهالي والسكان المقيمين في المنطقة، شوهدت فيها السنة اللهب والنار تتصاعد من مكان الحادث في حين لم يُعلن رسميًا عن حجم الخسائر والإصابات.

شاهد| اندلاع حريق هائل بمستودع وقود إثر انفجار مولد كهربي في الضاحية الجنوبية بـ #بيروت.. والدفاع المدني يواصل محاولة إخماده#لبنان #العربية pic.twitter.com/qsBiDAWuQQ — العربية (@AlArabiya) July 23, 2022

وبحسب المعلومات الأولية التي تناقلتها وسائل إعلام محلية، فإن الحريق نجم عن انفجار خزانات المازوت لأحد المولدات الكهربائية في المنطقة، ولكن لم يتمّ التأكّد من صحة الأخبار المتداولة حتّى الآن.

خسائر مادية

وأشارت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، إلى أن الحريق الضم شب في ٣ مولدات للطاقة الكهربائية و٥ خزانات للمازوت. و١٠ سيارات و٤ دراجات نارية.

حريق هائل في الضاحية الجنوبية بـ #بيروت عقب انفجار خزانات وقود أحد مولدات الكهرباء#لبنان pic.twitter.com/yY71BF3Q8c — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 23, 2022

كما شب الحريق بورشتين لإصلاح السيارات وستائر شرفات مبنى سكني مؤلف من ٥ طبقات في الكفاءات بضاحية بيروت الجنوبية.

وامتدت النيران لتطال بعض السيارات المركونة في المحلّة.

انفجار مرفأ بيروت

ويأتي هذا الانفجار الجديد في الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت وفي وقت تواجه فيه السلطات اللبنانية عجزاً كبيراً في تأمين الطاقة الكهربائية منذ صيف عام 2021.

إذ وصلت ساعات التقنين إلى أكثر من 22 ساعة في اليوم. ويعتمد غالبية اللبنانيين على المولدات مصدراً للطاقة الكهربائية.

ويشار إلى أن انفجار مرفأ بيروت 2020، أُطلِق عليه مصطلح “بيروتشيما” تشبيهًا بما جرى لمدينة هيروشيما جراء الانفجار النووي.

وحدث هذا الانفجار المروع آنذاك على مرحلتين في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، يوم 4 أغسطس 2020، وتسبب بخسائر فادحة جدا بشرية ومادية.

كما نتجت عنه سحابة دخانية ضخمة على شاكلة سحابة الفطر ترافقت مع موجة صادمة هزّت العاصمة بيروت.

وسبق أن أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية بأن عدد الجرحى بهذا الانفجار كبير ولا يُحصى. وسجّلت وزارة الصحة اللبنانية تباعًا، مقتل أكثر من 218 شخصًا من بينهم المفقودون الذين لم يعثر لهم على أثر.

بالإضافة لإصابة أكثر من 7000 آخرين، وأُعلن عن تضرّر مباشر لنحو 50 ألف وحدة سكنية، وبات نحو 300 ألف شخص بلا مأوى.

كما قدر محافظ بيروت آنذاك الخسائر المادية الناجمة عن الانفجار ما بين 10 إلى 15 مليار دولار أمريكي.