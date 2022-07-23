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انفجار بيروت يثير الذعر بين اللبنانيين وما حدث كارثي (فيديو)

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
انفجار في بيروت watanserb.com
انفجار في بيروت
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وطن- اندلع حريق هائل في مستودع وقود إثر انفجار مولد كهربائي في منطقة الكفاءات بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، السبت.

انفجار بيروت

وتداول نشطاء لبنانيون فيديوهات للحادثة، وسط قلق من الأهالي والسكان المقيمين في المنطقة، شوهدت فيها السنة اللهب والنار تتصاعد من مكان الحادث في حين لم يُعلن رسميًا عن حجم الخسائر والإصابات.

وبحسب المعلومات الأولية التي تناقلتها وسائل إعلام محلية، فإن الحريق نجم عن انفجار خزانات المازوت لأحد المولدات الكهربائية في المنطقة، ولكن لم يتمّ التأكّد من صحة الأخبار المتداولة حتّى الآن.

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خسائر مادية

وأشارت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، إلى أن الحريق الضم شب في ٣ مولدات للطاقة الكهربائية و٥ خزانات للمازوت. و١٠ سيارات و٤ دراجات نارية.

كما شب الحريق بورشتين لإصلاح السيارات وستائر شرفات مبنى سكني مؤلف من ٥ طبقات في الكفاءات بضاحية بيروت الجنوبية.

وامتدت النيران لتطال بعض السيارات المركونة في المحلّة.

انفجار مرفأ بيروت

ويأتي هذا الانفجار الجديد في الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت وفي وقت تواجه فيه السلطات اللبنانية عجزاً كبيراً في تأمين الطاقة الكهربائية منذ صيف عام 2021.

إذ وصلت ساعات التقنين إلى أكثر من 22 ساعة في اليوم. ويعتمد غالبية اللبنانيين على المولدات مصدراً للطاقة الكهربائية.

ويشار إلى أن انفجار مرفأ بيروت 2020، أُطلِق عليه مصطلح “بيروتشيما” تشبيهًا بما جرى لمدينة هيروشيما جراء الانفجار النووي.

وحدث هذا الانفجار المروع آنذاك على مرحلتين في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، يوم 4 أغسطس 2020، وتسبب بخسائر فادحة جدا بشرية ومادية.

كما نتجت عنه سحابة دخانية ضخمة على شاكلة سحابة الفطر ترافقت مع موجة صادمة هزّت العاصمة بيروت.

وسبق أن أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية بأن عدد الجرحى بهذا الانفجار كبير ولا يُحصى. وسجّلت وزارة الصحة اللبنانية تباعًا، مقتل أكثر من 218 شخصًا من بينهم المفقودون الذين لم يعثر لهم على أثر.

بالإضافة لإصابة أكثر من 7000 آخرين، وأُعلن عن تضرّر مباشر لنحو 50 ألف وحدة سكنية، وبات نحو 300 ألف شخص بلا مأوى.

كما قدر محافظ بيروت آنذاك الخسائر المادية الناجمة عن الانفجار ما بين 10 إلى 15 مليار دولار أمريكي.

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المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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