إطلاق سراح الكاتب السعودي نذير الماجد بعد اعتقاله لأكثر من 5 سنوات

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وطن- أكد حساب “معتقلي الرأي” المعني بشؤون المعتقلين السياسيين في السعودية، أن السلطات السعودية أطلقت سراح الكاتب السعودي نذير الماجد والذي كان معتقلا في سجون محمد بن سلمان، منذ 5 سنوات.

وقال الحساب في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):” تأكد لنا إطلاق سراح الكاتب نذير الماجد، بعد اعتقال دام أكثر من 5 سنوات.”

🔴 تأكد لنا إطلاق سراح الكاتب #نذير_الماجد بعد اعتقال دام أكثر من 5 سنوات. pic.twitter.com/03lUefLIYJ — معتقلي الرأي (@m3takl) July 23, 2022

كما أوضح الحساب الحقوقي أن إطلاق سراح “الماجد”، جاء مقيداً بمنع السفر لمدة 7 سنوات.

هذا وأدان حساب “معتقلي الرأي”، أحكام منع السفر بحق المعتقلين السياسيين.

وأكد أنها “انتهاك صارخ للحقوق والحريات، لا سيما بعد قضاء المعتقل في السجن مدة حكمه كاملة.

مالك الدويش ومعتقلات ابن سلمان

ويشار إلى أنه قبل أيام وضعت قناة أمريكية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حاكم السعودية الفعلي، في أزمة وإحراج كبير بعد بثها من جدة فيديو مسرب لمالك الدويش، نجل الداعية السعودي المعتقل سليمان الدويش، سجله مالك قبل اعتقاله هو الآخر.

الابن والأب معتقليَن!

في حركة ذكية غير متوقعة نجل المعتقل سليمان الدويش "مالك" يسجل مقطعاً فيديوياً قبل اعتقاله من قبل نظام ابن سلمان، تحدث فيه عن قضية والده المعتقل ونشرته قناة PBS الأمريكية. pic.twitter.com/OXoWjc4Sca — خط البلدة 🚐 (@saudibus222) July 17, 2022

وفي هذا السياق نشرت قناة “PBS” الأمريكية المتواجدة في مدينة جدة، فيديو لمالك الدويش، الذي تم اعتقاله مؤخرا، يتحدث فيه عن قضية اختفاء والده الداعية سليمان الدويش.

قناة “الپبي بي إس” الأمريكية ـ تبثّ من جدّة ـ نشرت قصة المخفي قسريا من قبل نظام محمد بن سلمان، سليمان الدويش.

وجاء كلام مالك الدويش في فيديو له سجّله قبل اعتقاله الشهر الماضي، يتحدث فيه عن قضية والده.

تعذيب سليمان الدويش

وكانت وكالة “رويترز” قد أفادت في تقرير لها بأنه تم اعتقال مالك الدويش، الشهر الماضي بسبب دفاعه وسؤاله عن قضية والده سليمان الدويش المختفي قسريا منذ عام 2016.

وذكر التقرير أن سليمان الدويش اختطفته مليشيا فرقة النمر التابعة لمحمد بن سلمان ،وجرى إخفاؤه وتعذيبه في قبو إحدى قصوره.