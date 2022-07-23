السبت, يوليو 23, 2022
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إطلاق سراح الكاتب السعودي نذير الماجد بعد اعتقاله لأكثر من 5 سنوات

باسل النجار
كتب باسل النجار
إطلاق سراح نذير الماجد watanserb.com
إطلاق سراح نذير الماجد
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وطن- أكد حساب “معتقلي الرأي” المعني بشؤون المعتقلين السياسيين في السعودية، أن السلطات السعودية أطلقت سراح الكاتب السعودي نذير الماجد والذي كان معتقلا في سجون محمد بن سلمان، منذ 5 سنوات.

وقال الحساب في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):” تأكد لنا إطلاق سراح الكاتب نذير الماجد، بعد اعتقال دام أكثر من 5 سنوات.”

كما أوضح الحساب الحقوقي أن إطلاق سراح “الماجد”، جاء مقيداً بمنع السفر لمدة 7 سنوات.

هذا وأدان حساب “معتقلي الرأي”، أحكام منع السفر بحق المعتقلين السياسيين.

وأكد أنها “انتهاك صارخ للحقوق والحريات، لا سيما بعد قضاء المعتقل في السجن مدة حكمه كاملة.

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مالك الدويش ومعتقلات ابن سلمان

ويشار إلى أنه قبل أيام وضعت قناة أمريكية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حاكم السعودية الفعلي، في أزمة وإحراج كبير بعد بثها من جدة فيديو مسرب لمالك الدويش، نجل الداعية السعودي المعتقل سليمان الدويش، سجله مالك قبل اعتقاله هو الآخر.

وفي هذا السياق نشرت قناة “PBS” الأمريكية المتواجدة في مدينة جدة، فيديو لمالك الدويش، الذي تم اعتقاله مؤخرا، يتحدث فيه عن قضية اختفاء والده الداعية سليمان الدويش.

قناة “الپبي بي إس” الأمريكية ـ تبثّ من جدّة ـ نشرت قصة المخفي قسريا من قبل نظام محمد بن سلمان، سليمان الدويش.

وجاء كلام مالك الدويش في فيديو له سجّله قبل اعتقاله الشهر الماضي، يتحدث فيه عن قضية والده.

تعذيب سليمان الدويش

وكانت وكالة “رويترز” قد أفادت في تقرير لها بأنه تم اعتقال مالك الدويش، الشهر الماضي بسبب دفاعه وسؤاله عن قضية والده سليمان الدويش المختفي قسريا منذ عام 2016.

وذكر التقرير أن سليمان الدويش اختطفته مليشيا فرقة النمر التابعة لمحمد بن سلمان ،وجرى إخفاؤه وتعذيبه في قبو إحدى قصوره.

هل يُطلق محمد بن زايد سراح معتقلي الرأي بالإمارات بعد هذه الرسالة التي وصلته؟

المصدرتويتر، قناة “PBS” الأمريكية، وكالة رويترز، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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