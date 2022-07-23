إصابة بيد “السيدة الجليلة” عهد البوسعيدية تثير الجدل بسلطنة عمان (شاهد)

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وطن- لفتت زوجة سلطان عمان عهد بنت عبدالله البوسعيدية، الأنظار إليها بإطلالتها في حفل تخرج نجلها، ولي عهد السلطنة ذي يزن بن هيثم طارق، من أكاديمية “ساندهيرست” البريطانية العسكرية.

“السيدة الجليلة” عهد بنت عبدالله البوسعيدية

وحضر، السبت، السلطان هيثم، وزوجته ونجله بلعرب وعدد من المسؤولين العمانيين، حفل تخرج ولي عهد السلطنة.

سلامات السيدة الجليلة اشوف يدك مربوطة بشاش #السيدة_الجليلة pic.twitter.com/CKUzj7Vu4i — Mary Sam (@maryambinwahabi) July 23, 2022

وكان لافتا أيضا في صور التقطت عن قرب لعهد البوسعيدية “السيدة الجليلة” ـ كما يلقبها العمانيون ـ، تواجد إصابة بيدها اليمنى.

وظهرت زوجة سلطان عمان، وهي تلف “الشاش” الطبي على يدها، ما أثار الجدل بين العمانيين، عن طبيعة هذه الإصابة.

ويحظى جميع أفراد الأسرة الحاكمة في سلطنة عمان، بمتابعة كبيرة من قبل العمانيين في السلطنة، وسط حرص على معرفة أخبارهم أول بأول.

وبينما لم يتضح سبب هذه الإصابة بيد سيدة عُمان الأولى، انهالت عليها الدعوات بالشفاء العاجل.

السلطان هيثم بن طارق وزوجته

ونشرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، صور حديثة من حفل تخرج ذي يزن بن هيثم، من أكاديمية “ساندهيرست” أظهرت السلطان هيثم رفقة زوجته، وصورة أخرى للسيدة عهد رفقة نجلها، ولي العهد.

وكان لافتا خلال حفل التخرج الذي يحظى بمراسيم ملكية أسطورية، حضور السيدة عهد بنت عبدالله البوسعيدية لحفل تخرج نجلها، ولي العهد ذي يزن بن هيثم بن طارق.

وظهرت “البوسعيدية” وهي تدخل مقر الاحتفال بالساحة العسكرية، ويرافقها ابنها الأصغر بلعرب بن هيثم بن طارق.

وكانت زوجة سلطان عمان ترتدي العباءة العمانية، وتضع غطاء رأس غير كامل، فيما ظهر نجلها بلعرب، وهو يرتدي بزة رسمية.

وظهرت علامات الفرح على وجه زوجة سلطان عمان، والتي أبدت سعادتها بنجاح ابنها وتخرجه من الأكاديمية البريطانية العسكرية الشهيرة.

ويشار أيضا إلى أنه لدى وصول سلطان عمان، إلى مقر أكاديمية “ساندهيرست” بلندن كان في استقباله آمر الأكاديمية اللواء الركن “دنكن كابس”.

وبعد ذلك اعتلى السلطان هيثم، المقصورة يرافقه آمر الأكاديمية، وأدّى طابور الخريجين التحيّة العسكريّة للسلطان.

ويشار إلى أن ذي يزن بن هيثم بن طارق، الذي تخرج في الدورة رقم 222، من “ساندهيرست”، هو ولي عهد سلطنة عمان، بموجب تعديل دستوري أصدره السلطان هيثم، عقب توليه الحكم، استحدث منصب ولي العهد في السلطنة.