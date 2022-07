لاعب بالمنتخب القطري يوجه انتقادات لاذعة لـ يوسف بلايلي: أسوأ لاعب في تاريخ نادي قطر

وطن – وجه عوض حسن بوجلوف، لاعب المنتخب القطري ونادي قطر السابق، انتقادات لاذعة للاعب المنتخب الجزائري ونادي بريست الفرنسي يوسف بلايلي.

وتعليقًا على رحيل اللاعب الجزائري يوسف بلايلي عن نادي “قطر” قال “بوجلوف” في حوار مع صحيفة “الوطن” القطرية: “لا اختلاف على إمكانيات بلايلي الفنية فهو لاعب مهاري وهداف. لكن وبصراحة يوسف بلايلي يعتبر أسوأ لاعب مر على تاريخ الفريق خلال الفترة الأخيرة”.

وأضاف لاعب المنتخب القطري أن يوسف بلايلي “لاعب غير متعاون مع زملائه في الملعب.. لاعب أناني يركز على اللعب الشخصي أكثر من الجماعي”.

كما أوضح أن “بلايلي” لديه الكثير من المشاكل التي تؤكد “أنه لاعب لا يحسن التعامل الاحترافي داخل وخارج الملعب، لذلك يعتبر نموذجاً سيئا للاعب جيد فنيا”.

وكان يوسف بلايلي قد انتقل إلى نادي قطر من الأهلي السعودي مقابل 3 ملايين يورو في نوفمبر 2020. قبل أن يتمّ فسخ عقده بالتراضي، بعد مرور موسم واحد فقط، وتحديداً في ديسمبر 2021.

وفي منتصف شهر يونيو/حزيران الماضي تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لبلايلي، يُعبّر فيه عن اشتياقه لنادي قطر القطري بطريقة أثارت جدلًا واسعًا. بعد أن افصح بانه يشتاق لأموال قطر، بحسب تعبيره.

كما واستنكر المغردون الخليجيون والعرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي التصريح. الّذي أدلى به بلايلي، إذ اعتبروا أن اللاعب: “مهتم بالمال فقط”.

