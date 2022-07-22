لاعب بالمنتخب القطري يوجه انتقادات لاذعة لـ يوسف بلايلي: أسوأ لاعب في تاريخ نادي قطر

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وطن – وجه عوض حسن بوجلوف، لاعب المنتخب القطري ونادي قطر السابق، انتقادات لاذعة للاعب المنتخب الجزائري ونادي بريست الفرنسي يوسف بلايلي.

وتعليقًا على رحيل اللاعب الجزائري يوسف بلايلي عن نادي “قطر” قال “بوجلوف” في حوار مع صحيفة “الوطن” القطرية: “لا اختلاف على إمكانيات بلايلي الفنية فهو لاعب مهاري وهداف. لكن وبصراحة يوسف بلايلي يعتبر أسوأ لاعب مر على تاريخ الفريق خلال الفترة الأخيرة”.

يوسف بلايلي لاعب أناني

وأضاف لاعب المنتخب القطري أن يوسف بلايلي “لاعب غير متعاون مع زملائه في الملعب.. لاعب أناني يركز على اللعب الشخصي أكثر من الجماعي”.

دولي قطري سابق يهاجم لاعب المنتخب الوطني يوسف #بلايلي.. تابع التفاصيل pic.twitter.com/XEGfylrt8W — أوراس | Awras (@AwrasMedia) July 22, 2022

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كما أوضح أن “بلايلي” لديه الكثير من المشاكل التي تؤكد “أنه لاعب لا يحسن التعامل الاحترافي داخل وخارج الملعب، لذلك يعتبر نموذجاً سيئا للاعب جيد فنيا”.

وكان يوسف بلايلي قد انتقل إلى نادي قطر من الأهلي السعودي مقابل 3 ملايين يورو في نوفمبر 2020. قبل أن يتمّ فسخ عقده بالتراضي، بعد مرور موسم واحد فقط، وتحديداً في ديسمبر 2021.

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وفي منتصف شهر يونيو/حزيران الماضي تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لبلايلي، يُعبّر فيه عن اشتياقه لنادي قطر القطري بطريقة أثارت جدلًا واسعًا. بعد أن افصح بانه يشتاق لأموال قطر، بحسب تعبيره.

عوض حسن بوجلوف الدولي القطري السابق يفتح النار علي يوسف بلايلي عبر جريدة الوطن القطرية pic.twitter.com/werxVLSQ1h — football (@teamsdzz) July 22, 2022

كما واستنكر المغردون الخليجيون والعرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي التصريح. الّذي أدلى به بلايلي، إذ اعتبروا أن اللاعب: “مهتم بالمال فقط”.

يوسف بلايلي خلال التدريبات مع ناديه بريست :

"One.. Two.. Three.. Viva l'Algérie"

😂😂😂#الجزائر pic.twitter.com/TSnGRdCf0r — 𝑨𝒍𝒈𝒆́𝒓𝒊𝒆𝒏𝒏𝒆 ❤ 🇩🇿 (@AwaTef213Dz) July 18, 2022

انتقال “بلايلي” لنادي بريست الفرنسي

ويشار إلى أنه وبعقد يمتد لـ6 أشهر، انتقل النجم الجزائري إلى نادي ستاد بريست الفرنسي مطلع السنة الجارية، كما وقدم مستوى جيدا، جعلت العروض تهال عليه من أندية أخرى، الأوروبية والخليجية منها، إلا أنه فضل تجديد عقده لموسمين إضافيين.

💫 يوسف بلايلي 🇩🇿🇩🇿 الفنان سجل هدفا جميلا وبداية موفقة أظن أن هذا الموسم سيقدم أفضل ما لديه 👏🏼👏🏼👏🏼 @LesVerts pic.twitter.com/AgQkvgQbp0 — Bilal Guiza | بلال قيزة (@BilalGuiza) July 21, 2022

وكان “بلايلي” قد شارك في 13 مباراة مع ستاد بريست في الدوري الفرنسي الموسم الماضي 2021-22، مُسهمًا بـ5 أهداف (سجّل 3 أهداف، قدّم تمريرتين حاسمتين).

كما وقد نال الجزائري بلايلي هدفه الذي سجّله في شباك موناكو خلال مايو/ آيار الماضي. جائزة أفضل هدف في الدوري الفرنسي الممتاز “الليغ 1”.

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