“كان مثيرا جدًا” .. اعتراف صادم من كيم كارداشيان عن جوني ديب!

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وطن – لا تزال نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان واحدة من أهم الأشخاص في صناعة الترفيه، ولكن حتى هي سرق قلبها على يد جوني ديب في شبابها.

كيم، لديها ملايين من المتابعين وقد بنت علامتها التجارية الخاصة التي تبلغ قيمتها مليار دولار.

ومع ذلك، نظرًا للضجة التي أحاطت بديب ودعوى التشهير التي رفعها ضد زوجته السابقة آمبر هيرد، فقد عادت مقابلة لكيم كارداشيان في عام 2020 إلى دائرة الضوء.

وقالت كارداشيان لصحيفة “أستراليا ديلي لايف”: “لقد كنت مهووسةً بجوني ديب عندما كنت مراهقة”.

“اعتقدت أنه كان مثيرا جدًا. كان رائعًا – خاصةً عندما كان مع وينونا رايدر (ممثلة أمريكية) ثم كيت موس (عارضة أزياء بريطانية). أحببت النظر إلى الأزواج وأتساءل عما يجذبهم لبعضهم البعض”.قالت كيم في مقابلتها

واعترفت:”انجذبت إلى جوني ديب جسديًا”.وفق مجلة “marca” الإسبانيّة

بينما كانت كارداشيان متزوجة من مغني الراب كاني ويست في ذلك الوقت، انفصل الزوجان منذ ذلك الحين.

كارداشيان الآن في علاقة مع الممثل الكوميدي بيت ديفيدسون.

عندما صدر تعليق كيم، في ذلك الوقت كان جوني يواعد أمبر هيرد.

تقدمت آمبر هيرد بطلب الطلاق من جوني في 23 مايو 2016، وحصلت على أمر تقييدي مؤقت ضده.

قالت “هيرد” إن جوني أساء إليها جسديًا أثناء علاقتهما، بينما اتهمته بتعاطي المخدرات أو الكحول.

في وقت لاحق، رفع جوني ديب قضية تشهير ضد آمبر هيرد وفاز بها الشهر الماضي.

تزوجت كيم من مغني الراب كاني ويست في عام 2014. ولديهما أربعة أطفال معًا.

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تقدمت كيم بطلب الطلاق في فبراير من العام الماضي متذرعة بخلافات لا يمكن التوفيق بينها.

تم الانتهاء من اجراءات طلاقهما في 2 مارس الماضي.