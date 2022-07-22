الجمعة, يوليو 22, 2022
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حياتنا

دراسة: شرب هذه الكمية من القهوة قد تضيف سنوات إلى حياتك

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
دراسة...شرب هذه الكمية من القهوة قد تضيف سنوات إلى حياتك watanserb.com
أشارت العديد من الدراسات إلى فوائد شرب القهوة
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وطنوجدت دراسة تحدثت عنها صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن شرب ما بين فنجان ونصف وثلاثة فناجين ونصف من القهوة يوميا يمكن أن يضيف سنوات إلى حياتك.

راقب الفريق 171000 شخصا لمدة سبع سنوات. ووجدوا أن أولئك الذين يشربون القهوة بانتظام كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة الثلث من أولئك الذين لم يشربوها.

وأضافوا أنه لا يهم ما إذا كانت القهوة سادة أو محلاة بالسكر.

فوائد القهوة لصحة الجسم

أشارت العديد من الدراسات إلى الفوائد الصحية المحتملة للقهوة من تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 إلى تقليل احتمالية الإصابة بالاكتئاب.

ويقترح العلماء أن هذا قد يكون بسبب احتواء البن على مضادات الأكسدة، ما يساعد على تقليل الالتهاب الداخلي وتلف الخلايا.

وفي الدراسة، قام فريق من جامعة جينان في قوانغتشو، بتحليل البيانات من البنك الحيوي في المملكة المتحدة – مجموعة من البيانات الطبية والجينية لأكثر من نصف مليون بريطاني – من 2009 إلى 2018.

وكان المشاركون يبلغون من العمر حوالي 56 عاما في المتوسط​​، ولم يكونوا مصابين بالسرطان أو أمراض القلب عندما بدأت الدراسة.

وتم قياس كمية القهوة التي يشربونها يوميا في بداية الدراسة.

نتائج الدراسة

وأظهرت النتائج أنه تم تسجيل ما مجموعه 3177 حالة وفاة خلال الدراسة، بما في ذلك 1725 من السرطان و628 من أمراض القلب.

وقال الباحثون إن نتائجهم أظهرت أن أولئك الذين تناولوا المشروبات الساخنة لديهم “مخاطر أقل للوفاة لجميع الأسباب” من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

وخلص الفريق بقيادة الدكتور دان ليو من الجامعة، إلى أن الاستهلاك المعتدل للقهوة غير المحلاة والمحلاة بالسكر يرتبط بانخفاض خطر الوفاة.

لكن الدراسة كانت قائمة على الملاحظة. ما يعني أنها لم تستطع تحديد ما إذا كان شرب القهوة تسبب في انخفاض عدد الوفيات.

وأشارت العديد من الدراسات إلى فوائد شرب القهوة، على الرغم من أن العديد من الدراسات الأخرى لم تكن حاسمة.

ويمكن أن يساعد الكافيين، الموجود في القهوة، في تقليل الالتهاب وفي إبقاء الناس أكثر يقظة.

ولكن على الرغم من هذه الفوائد، فقد ارتبط أيضا باضطراب أنماط النوم والمخاطر أثناء الحمل.

المصدرديلي ميل، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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