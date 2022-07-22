جريمة مروعة في فرنسا.. لاجئ سوداني مخمور يقتل 3 أشخاص ويصيب آخرين

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وطن – هزّت جريمة قتل وقعت نهاية الأسبوع الماضي وراح ضحيتها ثلاثة أشخاص مدينة “أنجيه” غرب فرنسا، ونفذها لاجئ سوداني.

ففي الواحدة والنصف من صباح السبت الماضي، تم استدعاء الشرطة إلى ساحة في وسط المدينة من قبل شابات زعمن تعرضهن لاعتداء جنسي من طرف شخص مخمور.

٣ قتلى بالسلاح الأبيض بينهم طفل قاصر ١٥ سنة في مدينة أنجاي ٤٩، في فرنسا.

والفاعل مهاجر سوداني ، قال أزعجته الموسيقى التي كانوا يسمعونها. — أبوالوليد (@Abouelwalid63) July 16, 2022

وقالت روايات الشهود أن الرجل كان يزعج رواد الساحة الساهرين وجاء مسلحاً بسكين جعل يضرب بها بشكل عشوائي، بحسب موقع “المشهد السوداني“.

وبعد أن أصاب ستة أشخاص، تغلب الحشد على الرجل وقاموا بضربه ثم اعتقلته الشرطة.

وحاول عناصر الإطفاء تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، لكن ثلاثة منهم فارقوا الحياة بينما جاءت إصابات الثلاثة الآخرين طفيفة.

مرتكب الجريمة يدعى “خواد”، كما ظهر اسمه في الوثائق الرسمية ونقلته الصحافة الفرنسية، يبلغ من العمر 32 عاما.

وهذا الشخص يحمل الجنسية السودانية، وصل إلى فرنسا كلاجئ سياسي وهو معروف من قبل الشرطة بسبب ارتكابه أعمال عنف دون أن يكون قد صدر بحقه أي حكم قضائي.

ووجهت إلى “خواد” لائحة اتهام بناء على طلب الادعاء بتهمة القتل العمد والشروع في القتل العمد والاعتداء الجنسي ووضع رهن الاعتقال، بحسب بيان صحفي من النيابة.

وقال مدعي الجمهورية في المدينة إريك بوييار: “خلال فترة احتجازه لدى الشرطة، لم يقدم أي تفسيرات لأفعاله بل قال ببساطة إنه لا يتذكر ما وقع بسبب إدمانه على الكحول”.

أما الضحايا فهم إسماعيل (16 عاماً) ومانوليتو (18 عاماً) وأتاما (20 عاماً) والثلاثة ينتمون إلى مجموعة الأصدقاء نفسها.

بدوره، عبر رئيس بلدية “أنجيه” ووزير الانتقال البيئي كريستوف بيشو، عن “رعبه وحزنه” من الجريمة وشكر موظفي البلدية والشرطة والاطفاء على جهودهم.

وفي اليوم التالي للجريمة، اجتمع أقارب وأصدقاء الضحايا في الساحة ثم تقدم شاب وقال: “دافع أصدقاؤنا وأبناء عمومتنا عن الفتيات المعتدى عليهن وماتوا بسبب ذلك”.

وأضاف: “من الآن فصاعداً، أطلب أن تتم حراستنا وتحذيرنا عندما نكون في خطر لأن المكان هنا يصبح أكثر فأكثر خطورة”.