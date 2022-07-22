تطبيع أمني بين السعودية وإسرائيل.. كاميرات مراقبة بدل قوات حفظ السلام في مضيق تيران

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وطن – كشف مسؤولون، أن كاميرات يتم التحكم فيها عن بعد ستحل محل قوات حفظ السلام التي تقودها الولايات المتحدة لضمان استمرار حرية حركة الملاحة الدولية عبر خليج العقبة الذي تطل عليه إسرائيل وثلاث دول عربية.

وخليج العقبة، هو الفرع الشرقي للبحر الأحمر بين شرق شبه جزيرة سيناء وغرب شبه الجزيرة العربية.

وكانت السعودية قد تسلمت في 2017 جزيرة تيران، التي تقع في مدخل المضيق الذي يحمل نفس الاسم عند الطرف الجنوبي للخليج، من مصر إلى جانب جزيرة صنافير المجاورة.

ماذا قدمت اسرائيل لتستحق سلام مع 6 دول عربية وتحول مضيق تيران لممر دولي ؟ حد عاقل يرد . — Mamoun Fandy (@mamoun1234) July 15, 2022

وخلال زيارة لإسرائيل والسعودية الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن كتيبة حفظ السلام الصغيرة، والمعروفة باسم القوة متعددة الجنسيات والمراقبين، ستغادر الجزيرة.

وهذه القوة تراقب تنفيذ اتفاق سلام توسطت فيه الولايات المتحدة عام 1979 بين مصر وإسرائيل وتم بموجبه نشر قوات لحفظ السلام في أنحاء شبه جزيرة سيناء منزوعة السلاح من ضمن مهامها ضمان حرية الحركة داخل خليج العقبة وخارجه.

ومضيق تيران له تاريخ من الاضطرابات، فقد أغلقته مصر في مايو/آيار 1967 مما ساهم في اندلاع حربها مع إسرائيل في الشهر التالي، قبل الحرب الثانية في سيناء عام 1973.

وتتطلب إعادة نشر أفراد من القوة متعددة الجنسيات على الجزيرة الحصول على موافقة مصر والولايات المتحدة وإسرائيل.

عاجل:" لأول مرة في التاريخ مضيق تيران وصنافير المؤدي لخليج العقبة وام الرشراش المحتلة "إيلات" ممر مائي دولي ". — صلاح بديوي (@Salah_Bediwy) July 15, 2022

ولم تناقش أي من هذه الدول ولا القوة متعددة الجنسيات علنا متى ستغادر الكتيبة ولا ما قد يحل محلها، لكن مسؤولا من إحدى الدول الثلاث إنه سيتم استبدال قوات حفظ السلام بنظام قائم على الكاميرات.

وأوضح مسؤولان من دولة ثانية، أنه سيتم تحديث الكاميرات الموجودة بالفعل في قاعدة القوة المتعددة الجنسيات في منتجع شرم الشيخ المصري على بعد أربعة كيلومترات على الضفة الأخرى من مضيق تيران قبالة الجزيرتين اللتين تسيطر عليهما السعودية حاليا، وذلك لتولي المهمة.

وقال مصدر دبلوماسي زار تيران، إن القوة متعددة الجنسيات لديها كاميرات هناك أيضا.

تحويل مضيق تيران لممر! هذا نصر للسيادة السعودية ويوم عظيم في تاريخنا باستعادة جزرنا من الاحتلال المصري الاسرائيلي فاوضتم عليها مع بيغن وهي أمانة عندكم ورجعتم سيناء وتركتكم جزرنا تواجه مصيرها و جاء سلمان العز واعادها لحضن الوطن كنا ننتظر المباركة منك لكنك ارتضيت تصف مع المهزومين https://t.co/JuM4vlEzuv — ميكا (@al_genteel) July 16, 2022

وإذا تم الإبقاء على هذه الكاميرات وتشغيلها، فقد يستلزم ذلك تنسيقا أمنيا بين إسرائيل والسعودية اللتين لا تربطهما علاقات رسمية.

ونقلت “رويترز” عن شخص مطلع على الأمر في واشنطن إن الاتفاق ينص على وضع كاميرات في المنشآت الحالية للوحدة، مما يترك الباب مفتوحا أمام اختيار كل من شرم الشيخ وتيران كمواقع لوضع هذه الكاميرات.

بدوره، صرح مايكل هرتزوج السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة: “كان من المهم لإسرائيل، في إطار هذه العملية، ألا يكون هناك مساس بالالتزام الذي حصلت عليه إسرائيل من مصر في إطار اتفاق السلام، وخاصة فيما يتعلق بحرية الملاحة”.

وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية قد ذكرت أنّ الاتفاق، الذي أقرته إسرائيل قبل نحو أسبوع وتم التوصل إليه بوساطة أمريكية، يسمح باستبدال قوات حفظ السلام المتمركزة في الجزيرتين بكاميرات مراقبة، إلى جانب تعهد السعودية بضمان حرية الملاحة للسفن الإسرائيلية في معبر تيران.

وأضافت أن الولايات المتحدة قدمت ضمانات أمنية لإسرائيل، ساعدت على قبولها الطلب السعوي بالاستغناء عن وجود قوات حفظ السلام في الجزيرتين.