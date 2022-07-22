تسلا في خطوة مفاجئة.. ماذا فعلت الشركة بممتلكاتها من عملة البتكوين؟

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وطن – باعت شركة تسلا، معظم ما تملكه من عملة “البتكوين“، وذلك بعدما كانت الشركة قد أثارت بلبلة العام الماضي عندما كشفت النقاب عن استثمار كبير في العملة الرقمية المشفرة.

وتخلصت الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية من 75 في المائة مما تملكه من “البتكوين”، والتي بلغت قيمتها حوالي 2 مليار دولار في نهاية 2021، وفق لموقع “BBC“.

جاءت هذه الخطوة مع هبوط في قيمة العملة الرقمية، حيث تراجعت بأكثر من 50 % هذا العام.

باعت شركة تيسلا ماقيمته 936 مليون دولار من البيتكوين — khaled barakat (@barakat539) July 21, 2022

وقالت شركة تسلا إنها اشترت عملات تقليدية بمبلغ الـ 936 مليون دولار الذي جنته من مبيعات البتكوين.

وكان رئيس إدارة شركة تسلا إيلون ماسك من بين أبرز المناصرين للعملة الرقمية المشفرة، حيث كانت تؤدي تصريحاته على وسائل التواصل الاجتماعي عادة إلى نشاط كبير في تداول العملة.

وأدى استثمار تسلا في البتكوين، الذي كشف النقاب عنه في 2021، إلى زيادة في الطلب على العملة.

رايكم بردة فعل السوق بعد اعلان شركة تيسلا ؟

تاثير قليل صراحة كانت هل ممكن التأثير الاكبر يكون بعد ٦ ايام مع اجتماع الفدرالي ؟

ونبدا موجة هبوط ، أو الأسواق تشبعت السلبية وبدأنا نشكل القاع؟ — مستثمر العملة الرقمية بيتكوين (@bitcoin10095828) July 21, 2022

وارتفع سعر العملة الرقمية المشهورة بتقلباتها العام الماضي ليصل إلى قرابة 70 ألف دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني قبل أن ينهار، والآن يتم تداول عملة البتكوين بسعر يقل عن 25,000 دولار.

والعام الماضي، توقفت شركة تسلا عن قبول البتكوين في دفع أثمان سياراتها، مستشهدة بالمخاوف حول التأثير المناخي لعمليات التعدين الخاصة بالبتكوين المستهلكة للطاقة بكثافة.

وحينها، قال إيلون ماسك، إن الشركة لن تبيع عملات البتكوين التي تملكها.

وكشفت تسلا عن مبيعات الأصول التي تملكها من العملة الرقمية في إطار تحديثها الربع سنوي المنتظم، وقالت إن البتكوين كانت أحد العوامل التي أثرت سلباً على أرباح الشركة.

أعلنت شركة تيسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية، عن انتهائها من بيع 75% مما تملكه من العملة الرقمية "بتكوين" والتي بلغت قيمتها نحو 2 مليار دولار في نهاية 2021.#ُTesla #BTC #Bitcoin pic.twitter.com/1AzyEIpCGS — الرَّجل (@ArrajolM) July 22, 2022

ومع ذلك، فإن الشركة كشفت عن أرباح أعلى من المتوقع خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو/ حزيران حيث أن الارتفاع في سعر سياراتها الأكثر مبيعاً ساعد في تعويض التحديات التي واجهتها، ومن بينها عمليات الإغلاق في الصين بسبب جائحة كورونا.

وقالت تسلا إن انتاج مصنعها في الصين ارتفع إلى رقم قياسي شهري مع رفع القيود المتعلقة بكوفيد-19.

وصرح ماسك بأن الإنتاج ارتفع أيضاً في المصانع الجديدة للشركة في كل من ألمانيا والولايات المتحدة.

خلال هذا الشهر

شركة BYD الصينية قفزت الى المرتبة الاولى عالميا كاكبر مصنع للسيارات الكهربائية في العالم متقدمة على شركة تيسلا الامريكية

الصين اكبر سوق واكبر منتج وأكبر مستثمر في المجال

حتى GM وVW جزء كبير من سيارتهم الكهربائية انتاج الصين!

القادم سيارات كهربائية وصينية 🙂 pic.twitter.com/04a0qWEnun — Abdullah Alalkami (@Alkami_Ab) July 20, 2022

بينما كان قد وصف المصنعين في برلين وأوستن بولاية تيكساس الأمريكية بأنهما “أفران عملاقة للأموال”.

يُذكر أن أسهم شركة تسلا انخفضت هذا العام بنسبة تقارب 40 في المائة.