“الحاخام الأكبر” يفجر مفاجأة مدوية عن اليهود في الإمارات.. ماذا قال؟

وطن – كشف الحاخام الأكبر للمجلس اليهودي الإماراتي إيلي عبادي، عن توسع الجالية اليهودية في الإمارات العربية المتحدة لتصل إلى أكثر من 600 عضو منذ توقيع اتفاقيات إبراهيم.

وقال عبادي في تصريحات لموقع “i24NEWS“، إن الجالية اليهودية في الإمارات العربية المتحدة نمت بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين.

وأضاف أنه كان لاتفاقيات إبراهيم تأثير إيجابي على حياة الجالية اليهودية في الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح أنه عندما وصل إلى البلاد كان عدد أعضاء الجالية اليهودية أقل من 200 شخص، وتابع: “الآن لدينا ، كما أقول، 600 إن لم يكن أكثر من اليهود الذين يعيشون في الإمارات”.

وأشار إلى أن هناك أكثر من خمسة أو ستة مطاعم يهودية، وأن هناك العديد من أماكن العبادة والصلاة في جميع أنحاء البلاد، مشيدًا بالحكومة والسلطات المحلية في البلاد على ترحيبها بهذه التغييرات.

كما علق عبادي، على الجدل الذي أثاره صحفي إسرائيلي يصور تقريرًا في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية.

وقال: “هذا الحادث مؤسف”، داعيا إلى مزيد من الاحترام بين دول الجوار.

وصرح عبادي: “أفضل طريقة لمصادقة أشخاص لم نكن أصدقاء لهم من قبل لأي قضية وأسباب سياسية أو غيرها هي التعرف عليهم واحترام قوانينهم ودينهم، ومنح التبجيل المناسب لتقاليدهم”.

وكان العبادي قد تولى منصبه في الإمارات العربية المتحدة بعد توقيع اتفاقيات إبراهيم عام 2020.

وكان عبادي قد أعلن في أبريل الماضي، أن محادثات جارية لإنشاء أول حي يهودي في دول مجلس التعاون الخليجي، يضم كليات ومؤسسات لآلاف اليهود الذين اتخذوا من الإمارات مقرا لإقامتهم.

وآنذاك، قال عبادي في تصريح صحفي، نقلته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية: “الحي اليهودي المزمع إنشاؤه سيضم كنيسًا ومنازل ومدارس ومركزًا مجتمعيًا وفنادق، وسيكون الحي اليهودي، الأول من نوعه في دول الخليج، والأحدث في الدول العربية”.

The #UAE's senior-most rabbi has revealed plans to develop the Gulf Cooperation Council’s first dedicated #Jewish neighborhood.https://t.co/ncUjdAwt7i

