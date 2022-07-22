أراد أن يثبت نظافته.. شاهد ما حدث لرئيس وزراء البنجاب بعد شربه من نهر مقدس!

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وطن – بعد يومين من شربه كوبًا من الماء مباشرة من نهر كالي بين “المقدس” في منطقة سلطانبور لودي في الهند، تم إدخال رئيس وزراء البنجاب بهاجوانت مان إلى مستشفى إندرابراثا أبولو في دلهي بسبب آلام في المعدة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

وقالت مصادر لصحيفة “ذا إنديان إكسبريس“، إنه خضع لفحوصات طبية ولا يزال داخل المستشفى.

ألم شديد في المعدة

وأكدت المصادر على أن “مان” أصيب بألم شديد في المعدة في مقر إقامته الرسمي في شانديغار مساء الثلاثاء. من هناك ، تم نقله جواً وإدخاله إلى المستشفى في دلهي، في حين أبقت الحكومة على مرضه سرا تحت حراسة مشددة حيث تم نقله إلى العاصمة بدون طاقم الأمن بأكمله.

ووفقا للصحيفة، فإنه على الرغم من أن مكتب رئيس الوزراء لم يؤكد دخوله إلى المستشفى حتى عندما قال أحد المسؤولين إنه كان سعيدًا من كل قلبه، ولديه يوم مزدحم يوم الخميس مع اجتماعات متتالية مجدولة، أشارت المصادر إلى أن مرضه كان مرتبطًا بشرب الماء مباشرة من النهر.

Chief Minister of Punjab, #India drinks water from a polluted holy river. He is now in hospital. https://t.co/VauGb9Kdb4 pic.twitter.com/SzDBp8UQJq — Abdu (@abdu) July 22, 2022

زيارة بهاجوانت مان إلى سلطانبور

ويوم الأحد، زار رئيس الوزراء سلطانبور لودي للاحتفال بالذكرى الثانية والعشرين لتنظيف نهر كالي بين المقدس بحسب اعتقادات الهندوس.

وكانت الحكومة قد نشرت صور “مان” وهو يشرب كأس من النهر، كما انتشر الفيديو الخاص بها أيضًا.

وكان بيان الحكومة قد قال إن رئيس مجلس الوزراء زرع شتلة على ضفاف نهر بين وشرب الماء من النهر.

وبحسب الصحيفة، فإنه وفي حوالي الساعة 8 مساءً الأربعاء ، غرد رئيس الوزراء عبر “تويتر” لتهنئة شرطة البنجاب وفرقة عمل مكافحة العصابات على التنفيذ الناجح لعملية ضد اثنين من الرماة يُزعم تورطهم في قتل المغني الذي تحول إلى سياسي سيدو موسيوالا .