الرئيسيةحياتناأراد أن يثبت نظافته.. شاهد ما حدث لرئيس وزراء البنجاب بعد شربه...
حياتنا

أراد أن يثبت نظافته.. شاهد ما حدث لرئيس وزراء البنجاب بعد شربه من نهر مقدس!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
رئيس وزراء البنجاب watanserb.com
رئيس وزراء البنجاب بهاجوانت مان
- Advertisement -

وطن – بعد يومين من شربه كوبًا من الماء مباشرة من نهر كالي بين “المقدس” في منطقة سلطانبور لودي في الهند، تم إدخال رئيس وزراء البنجاب بهاجوانت مان إلى مستشفى إندرابراثا أبولو في دلهي بسبب آلام في المعدة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

وقالت مصادر لصحيفة “ذا إنديان إكسبريس“، إنه خضع لفحوصات طبية ولا يزال داخل المستشفى.

ألم شديد في المعدة

وأكدت المصادر على أن “مان” أصيب بألم شديد في المعدة في مقر إقامته الرسمي في شانديغار مساء الثلاثاء. من هناك ، تم نقله جواً وإدخاله إلى المستشفى في دلهي، في حين أبقت الحكومة على مرضه سرا تحت حراسة مشددة حيث تم نقله إلى العاصمة بدون طاقم الأمن بأكمله.

ووفقا للصحيفة، فإنه على الرغم من أن مكتب رئيس الوزراء لم يؤكد دخوله إلى المستشفى حتى عندما قال أحد المسؤولين إنه كان سعيدًا من كل قلبه، ولديه يوم مزدحم يوم الخميس مع اجتماعات متتالية مجدولة، أشارت المصادر إلى أن مرضه كان مرتبطًا بشرب الماء مباشرة من النهر.

زيارة بهاجوانت مان إلى سلطانبور

ويوم الأحد، زار رئيس الوزراء سلطانبور لودي للاحتفال بالذكرى الثانية والعشرين لتنظيف نهر كالي بين المقدس بحسب اعتقادات الهندوس.

وكانت الحكومة قد نشرت صور “مان” وهو يشرب كأس من النهر، كما انتشر الفيديو الخاص بها أيضًا.

وكان بيان الحكومة قد قال إن رئيس مجلس الوزراء زرع شتلة على ضفاف نهر بين وشرب الماء من النهر.

وبحسب الصحيفة، فإنه وفي حوالي الساعة 8 مساءً الأربعاء ، غرد رئيس الوزراء عبر “تويتر” لتهنئة شرطة البنجاب وفرقة عمل مكافحة العصابات على التنفيذ الناجح لعملية ضد اثنين من الرماة يُزعم تورطهم في قتل المغني الذي تحول إلى سياسي سيدو موسيوالا .

المصدرذا إنديان إكسبريس + تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
الهدهد

رغم الإساءة للرسول.. الإمارات تعلن دعمها للهند وتمول مشروعا ضخما هناك

الهدهد

“آلهة الهندوس تدخن السجائر”.. مخرجة هندية تتلقى تهديدات بالقتل بسبب “بوستر” فيلم (شاهد)

الهدهد

الأمطار الغزيرة بسلطنة عمان تتسبب بسقوط أعمدة الكهرباء (فيديو)

الهدهد

لسانها الطويل أشعل البلاد.. العليا الهندية تنتقد تصريحات “شارما” بشأن “النبي” وتطالبها بالاعتذار

الهدهد

لماذا حذفت حكومة “مودي” كل ماله علاقة بتاريخ المسلمين بالهند من المناهج؟

الهدهد

إنقاذ طاقم سفينة على متنها 15 بحاراً سورياً على السواحل الهندية

الهدهد

الهند.. ذبح إمام مسلم بالسكين في المسجد وهو نائم لدفاعه عن الرسول

الهدهد

مشاركة الإمارات في قمة مع الهند بعد إساءة حزبها الحاكم للرسول يفجر موجة غضب

الهدهد

“مات أسدا دفاعا عن الإسلام”.. مسلمة هندية تنعى طفلها الذي قتلته الشرطة الهندية بكلمات مؤثرة

الهدهد

على طريقة الإحتلال الإسرائيلي.. الهند تهدم منازل مسلمين احتجوا على الإساءة للرسول ﷺ (شاهد)

الهدهد

عمالة هندية بالسعودية تدهس الخبز وتبصق عليه.. وانتقادات لتجاهل السلطات

الهدهد

إساءة هندية جديدة.. راهبة هندوسية تطالب بهدم المساجد ومنع صلاة الجمعة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

فيديو مقزز.. الفئران تغزو مطاعم مطار تشارل ديغول في باريس

تونس: إنزال خطيب جمعة عن المنبر لخوضه في السياسة (شاهد)

رامي فهيم..أول ظهور لنجل وزيرة الهجرة داخل قفص الاتهام.. هذا ما قررته المحكمة! (فيديو)

جينيفر لوبيز وبن أفليك لا يتوقفان عن تبادل القبلات أمام ابنتيه المراهقتين! (صور)

الإعلامية الأردنية أحلام العجارمة تحتفل بلقاء ابنها وتكشف قصة اختطافه في تركيا (شاهد)

ساحرة المخواة في جامعة الباحة تثير رعب السعوديين وتشعل مواقع التواصل

إيكونوميست: قيس سعيد صاغ دستورا قذرا بشكل سري لتكريس استيلائه على الحكم

“دخيل الله على هالشعرات”.. فيديو مؤثر لأب سوري يرثي 5 من أطفاله قضوا بقصف روسي

محاولة فاشلة لاغتيال الدكتور ناصر الدين الشاعر في نابلس

“أمير المؤمنين” محمد السادس يسمح بإقامة مهرجان البيرة في المغرب ومواقع التواصل تستنكر

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا