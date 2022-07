أراد أن يثبت نظافته.. شاهد ما حدث لرئيس وزراء البنجاب بعد شربه من نهر مقدس!

وطن – بعد يومين من شربه كوبًا من الماء مباشرة من نهر كالي بين “المقدس” في منطقة سلطانبور لودي في الهند، تم إدخال رئيس وزراء البنجاب بهاجوانت مان إلى مستشفى إندرابراثا أبولو في دلهي بسبب آلام في المعدة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

وقالت مصادر لصحيفة “ذا إنديان إكسبريس“، إنه خضع لفحوصات طبية ولا يزال داخل المستشفى.

وأكدت المصادر على أن “مان” أصيب بألم شديد في المعدة في مقر إقامته الرسمي في شانديغار مساء الثلاثاء. من هناك ، تم نقله جواً وإدخاله إلى المستشفى في دلهي، في حين أبقت الحكومة على مرضه سرا تحت حراسة مشددة حيث تم نقله إلى العاصمة بدون طاقم الأمن بأكمله.

ووفقا للصحيفة، فإنه على الرغم من أن مكتب رئيس الوزراء لم يؤكد دخوله إلى المستشفى حتى عندما قال أحد المسؤولين إنه كان سعيدًا من كل قلبه، ولديه يوم مزدحم يوم الخميس مع اجتماعات متتالية مجدولة، أشارت المصادر إلى أن مرضه كان مرتبطًا بشرب الماء مباشرة من النهر.

Chief Minister of Punjab, #India drinks water from a polluted holy river. He is now in hospital. https://t.co/VauGb9Kdb4 pic.twitter.com/SzDBp8UQJq

— Abdu (@abdu) July 22, 2022