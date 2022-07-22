آبل تحذر مستخدميها من خطأ قاتل يتلف بطارية آيفون

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وطن– نعتمد على هواتفنا الذكية في كل شيء تقريبا، ولا يستطيع معظمنا قضاء يوم واحد دون شحنه بالكامل

لكن شركة آبل حذرت المستخدمين من خطأ “قاتل” ييرتكبونه أثناء الشحن قد يؤدي إلى تلف بطارية هاتف آيفون.

وأشارت الشركة إلى أن شحن جهاز iPhone بنسبة 100٪ من سعة بطاريته بصفة منتظمة قد يؤدي في الواقع إلى إتلافها.

لمعرفة ما إذا كان الشحن قد أتلف بطارية جهاز iPhone الخاص بك، يمكنك التوجه إلى ميزة صحة البطارية Battery Health الموجودة في تطبيق الإعدادات.

إذا انخفضت سعة شحن iPhone نتيجة لشحنه بالكامل، فهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للتخفيف من ذلك إلى جانب فصل جهاز iPhone الخاص بك عندما يصل إلى 80٪، وفقا لما أوردته صحيفة ديلي ستار البريطانية.



توجد في جهاز آيفون ميزة “الشحن المحسن للبطارية” والتي تم تصميمها للتقليل من تآكل البطارية وعند تمكين هذه الميزة، سيؤخر iPhone عملية الشحن بعد نسبة 80% في مواقف معينة.

كيف تجعل بطارية آيفون تدوم لفترة أطول؟

على موقعها الإلكتروني، توضح شركة آبل أن” عمر البطارية “هو مقدار الوقت الذي يعمل فيه جهازك قبل أن يحتاج إلى إعادة الشحن.

وبالإضافة إلى ضمان عدم شحن جهاز iPhone الخاص بك بانتظام بنسبة 100٪، هناك بعض الخطوات الأساسية التي يمكنك اتخاذها لزيادة عمر البطارية.

يعد تجنب درجات الحرارة المرتفعة، سواء كانت ساخنة أو باردة، خطوة أساسية لإطالة عمر البطارية.

تعمل البطاريات القابلة لإعادة الشحن التي تستخدمها الهواتف الذكية بشكل أفضل بين 16 درجة مئوية و 22 درجة مئوية.

لذا، ابقِ هاتفك بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، وانزع الغطاء إذا كان مصنوعًا من مادة سميكة، ولا تشحنه أسفل الوسادة.