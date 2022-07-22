الرئيسيةحياتناآبل تحذر مستخدميها من خطأ قاتل يتلف بطارية آيفون
حياتنا

آبل تحذر مستخدميها من خطأ قاتل يتلف بطارية آيفون

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
شركة آبل تحذر مستخدميها من خطأ قاتل يتلف بطارية آيفون watanserb.com
توجد في جهاز آيفون ميزة "الشحن المحسن للبطارية" والتي تم تصميمها للتقليل من تآكل البطارية
- Advertisement -

وطن– نعتمد على هواتفنا الذكية في كل شيء تقريبا، ولا يستطيع معظمنا قضاء يوم واحد دون شحنه بالكامل

لكن شركة آبل حذرت المستخدمين من خطأ “قاتل” ييرتكبونه أثناء الشحن قد يؤدي إلى تلف بطارية هاتف آيفون.

وأشارت الشركة إلى أن شحن جهاز iPhone بنسبة 100٪ من سعة بطاريته بصفة منتظمة قد يؤدي في الواقع إلى إتلافها.

لمعرفة ما إذا كان الشحن قد أتلف بطارية جهاز iPhone الخاص بك، يمكنك التوجه إلى ميزة صحة البطارية Battery Health الموجودة في تطبيق الإعدادات.

إذا انخفضت سعة شحن iPhone نتيجة لشحنه بالكامل، فهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للتخفيف من ذلك إلى جانب فصل جهاز iPhone الخاص بك عندما يصل إلى 80٪، وفقا لما أوردته صحيفة ديلي ستار البريطانية.

توجد في جهاز آيفون ميزة “الشحن المحسن للبطارية” والتي تم تصميمها للتقليل من تآكل البطارية وعند تمكين هذه الميزة، سيؤخر iPhone عملية الشحن بعد نسبة 80% في مواقف معينة.

كيف تجعل بطارية آيفون تدوم لفترة أطول؟

على موقعها الإلكتروني، توضح شركة آبل أن” عمر البطارية “هو مقدار الوقت الذي يعمل فيه جهازك قبل أن يحتاج إلى إعادة الشحن.

وبالإضافة إلى ضمان عدم شحن جهاز iPhone الخاص بك بانتظام بنسبة 100٪، هناك بعض الخطوات الأساسية التي يمكنك اتخاذها لزيادة عمر البطارية.

يعد تجنب درجات الحرارة المرتفعة، سواء كانت ساخنة أو باردة، خطوة أساسية لإطالة عمر البطارية. 

تعمل البطاريات القابلة لإعادة الشحن التي تستخدمها الهواتف الذكية بشكل أفضل بين 16 درجة مئوية و 22 درجة مئوية.

لذا، ابقِ هاتفك بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، وانزع الغطاء إذا كان مصنوعًا من مادة سميكة، ولا تشحنه أسفل الوسادة.

المصدرديلي ستار، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
اقرأ أيضاً
حياتنا

طريقة جديدة لزيادة عمر بطارية الآيفون .. آبل تكشفها

حياتنا

طرق فعالة لتسريع هواتف آيفون البطيئة.. تعرف عليها

حياتنا

خلال ثوانٍ .. حيل سهلة لزيادة عمر بطارية جهاز الآيفون

الهدهد

“خاتم ألماس فاخر” آخر ضحاياها.. ظاهرة سرقة أمتعة المسافرين في مطار تونس قرطاج “باقية وتتمدّد”

حياتنا

«صور» خبر مأساوي .. حاول شحن “الآيفون” فلقي حتفه!

أرشيف - المجلة

وداعاً لمعاناة نفاد شحن الآيفون .. حيلتان مُذهلتان لشحن البطارية بشكل أسرع

أرشيف - المجلة

صور| الكشف عن آيفون 7 مُطعّم بالذهب والألماس في دبي .. وهذا سعره الخيالي

أرشيف - المجلة

تعرّفوا على آخر تسريبات هاتف آبل المنتظر “آيفون7”

حياتنا

بسبب إدمان “الواتس أب”… يمني يبتكر طريقة لشحن هاتفه

حياتنا

صور| أسهل طريقة لمعرفة نسبة امتلاء بطارية هواتف iPhone 6s و iphone 6 plus

حياتنا

لمستخدمي “آيفون” .. تعرّفوا على آخر التحسينات التي يقدمها لك التحديث iOS 9.2

أرشيف - حياتنا

اشحن هاتفك المحمول خلال دقيقة واحدة فقط

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا