الخميس, يوليو 21, 2022
الرئيسيةالهدهدهل أصيب الملك سلمان بكورونا؟.. تحذيرات بعد مصافحته بايدن
الهدهد

هل أصيب الملك سلمان بكورونا؟.. تحذيرات بعد مصافحته بايدن

باسل النجار
كتب باسل النجار
الملك سلمان وبايدن watanserb.com
الملك سلمان وبايدن
- Advertisement -

وطن- حذرت حسابات بمواقع التواصل وناشطون، من إمكانية إصابة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بفيروس كورونا حيث صافح الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أيام في قمة جدة بالسعودية.

وأعلن البيت الأبيض، الخميس، إصابة “بايدن” بفيروس كوفيد19، موضحا أن أعراضه بعد اختبار كورونا الإيجابي معتدلة، وهو يعمل الآن عن بعد.

وكانت صور وفيديوهات وثقت يوم، 15 يوليو الجاري، لقاء بايدن بالملك سلمان في قصر السلام بمدينة جدة السعودية.

وظهر بايدن وهو يصافح الملك سلمان، يدا بيد، على عكس مصافحته لولي العهد التي كانت عبر “مصافحة القبضة” فقط وبشكل لحظي.

وفي هذا السياق نشر روعي كايس، مراسل هيئة البث الإسرائيلية، صورا للزعماء الذين اختلط بهم بايدن خلال الأيام الماضية، بعد إعلان إصابته بكورونا، الخميس.

وكانت أول صورة نشرها “كايس” تجمع بايدن بالملك سلمان، فيما اعتبر تحذيرا من إمكانية إصابة العاهل السعودي بكورونا.

كما نشر مراسل هيئة البث الإسرائيلية، صورا وثقت مصافحة وعناق بايدن لزعماء آخرين، بينهم ملك الأردن عبدالله الثاني، ونجله ولي العهد الأمير الحسين.

وكذلك نشر المراسل الإسرائيلي، صورة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وهو يصافح بايدن، في قمة جدة بالمملكة العربية السعودية.

فيما كتب ناشط آخر:”بايدن كان يحمل فايروس كورونا لهذا كان من المفترض على جميع القادة عدم مصافحته.”

ودون مغرد باسم “أبوخالد”:”الله يحفظ الملك سلمان ليكون نقل له كورونا من اسرائيل.. حسبي الله عليه.”

فيما دون ناشط باسم “بدران” ساخرا:”الملك اللي صافحه نستودعه الله، اما الامير اعطاه كوع بطرف يده ويخب عليه.”

فيما ذهب آخرون للإشارة إلى أن عدم مصافحة محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، كان أمرا جيدا بعد اتضاح إصابة بايدن بكورونا.

صحة الملك سلمان

ويشار إلى أن المجتمع الدولي يراقب، صحة الملك سلمان عن كثب، بسبب المشكلات الصحية التي يواجهها، لأن الملك يتمتع بالسلطة المطلقة في الدولة التي تعد أكبر مصدر للنفط في العالم.

ويشار إلى أنه في منتصف مايو الماضي، أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الملك سلمان غادر المستشفى بعد إجرائه منظارا للقولون.

وبات ظهور الملك سلمان نادرا جدا ولا يكاد يظهر إلا في المناسبات العامة، وسط تحكم كامل لولي العهد محمد بن سلمان، بكل أمور الحكم.

يعيش بجهاز لتنظيم ضربات القلب ورقابة مشددة عليه بأمر ولي العهد

ويبلغ الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من العمر (86) عاما، وبدأت علامات فقد التركيز وعدم الإدراك تظهر عليه منذ مدة، وكان ذلك واضحا في خطاباته الرسمية القليلة التي ظهر بها.

ويعاني الملك السعودي من مشاكل صحية عدة أخطرها مشاكل القلب، حيث يعيش على جهاز لتنظيم ضربات القلب، وقام بإجراء جراحة لتغيير بطارية له في مارس.

ولا تفصح السلطات السعودية بشكل دقيق عن الوضع الصحي للملك. وتكتفي بذكر أخباره العامة المتعلقة بصحته مثل دخوله للمستشفى وخروجه منها.

ويفرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ـ حاكم السعودية الفعلي ـ رقابة مشددة على والده الملك، ويحيطه بدائرة مقربة منه تبلغه بوضعه على مدار الساعة وتمنع أي مسؤول من الوصول له إلا بأمر من ابن سلمان.

هذا ما قاله بايدن بأول ظهور له بعد إصابته بكورونا (فيديو)

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

هذا ما قاله بايدن بأول ظهور له بعد إصابته بكورونا (فيديو)

الهدهد

هذا ما طلبه بوتين من محمد بن سلمان مباشرة بعد 6 أيام من زيارة بايدن

الهدهد

بايدن راكع أمام محمد بن سلمان.. حقيقة الصورة الرائجة بالسعودية

تقارير

بايدن يتحدث عن إصابته بالسرطان وتوضيح عاجل من البيت الأبيض

الهدهد

توماس نايدز يشكر المطربة اليهودية ويبلغها تقدير بايدن لها لتمسّكها بمعتقدها الديني

تقارير

تحليل: زيارة بايدن إلى الخليج .. أهداف استراتيجية ونتائج متواضعة

حياتنا

بعد تحصين نفسها لعامين ونصف.. “كورونا” يصل آخر دولة في العالم

الهدهد

الرسول أخرج اليهود من المدينة المنورة ومحمد بن سلمان أعادهم (شاهد)

الهدهد

حركات لا إرادية غريبة لمحمد بن سلمان أمام أمير قطر تثير جدلا (فيديو)

تقارير

تحليل: هل فشل “بايدن” في الحصول على التزامات نفطية من قادة الخليج!

الهدهد

البيت الأبيض يعدل تصريح بايدن بشأن مسؤولية محمد بن سلمان عن مقتل خاشقجي

الهدهد

زمن خطابات قمة جدة.. السيسي بالمقدمة وملك الأردن الأقصر وهذا ترتيب أمير قطر وابن سلمان

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

الكرملين يحسم الجدل بشأن وضع بوتين الصحي.. هل يغطي على إصابته بمرض خطير؟

هالاند مسلم!؟ .. “سجود وتغريدة” يفتحان باب الأسئلة عن ديانته (شاهد)

هل اختطف الموساد مسؤولاً بالحرس الثوري وحقق معه داخل إيران؟

هذا ما قاله بايدن بأول ظهور له بعد إصابته بكورونا (فيديو)

أول إصابة بجدري القرود في قطر والصحة توصي المواطنين بهذا الأمر

هذا ما طلبه بوتين من محمد بن سلمان مباشرة بعد 6 أيام من زيارة بايدن

“مغنون وفتيات عاريات يسبحن”.. حياة سيف الإسلام القذافي السرية

شركة طيران تعلن خصومات تصل الى 65% على رحلاتها .. اعرف أكثر عن العرض

جولة في قصر جينيفر لوبيز وبن أفليك المذهل .. سعره 60 مليون دولار (شاهد)

ارتفاع جماعي.. سعر الدولار والعملات الأخرى في السوق السوداء بالسودان

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC