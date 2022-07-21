هل أصيب الملك سلمان بكورونا؟.. تحذيرات بعد مصافحته بايدن

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وطن- حذرت حسابات بمواقع التواصل وناشطون، من إمكانية إصابة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بفيروس كورونا حيث صافح الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أيام في قمة جدة بالسعودية.

وأعلن البيت الأبيض، الخميس، إصابة “بايدن” بفيروس كوفيد19، موضحا أن أعراضه بعد اختبار كورونا الإيجابي معتدلة، وهو يعمل الآن عن بعد.

وكانت صور وفيديوهات وثقت يوم، 15 يوليو الجاري، لقاء بايدن بالملك سلمان في قصر السلام بمدينة جدة السعودية.

وظهر بايدن وهو يصافح الملك سلمان، يدا بيد، على عكس مصافحته لولي العهد التي كانت عبر “مصافحة القبضة” فقط وبشكل لحظي.

وفي هذا السياق نشر روعي كايس، مراسل هيئة البث الإسرائيلية، صورا للزعماء الذين اختلط بهم بايدن خلال الأيام الماضية، بعد إعلان إصابته بكورونا، الخميس.

ביידן חיובי לקורונה. קצת תזכורת למי הוא לחץ יד לפני כמה ימים ולמי פחות pic.twitter.com/eEJ6zFcJD5 — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) July 21, 2022

وكانت أول صورة نشرها “كايس” تجمع بايدن بالملك سلمان، فيما اعتبر تحذيرا من إمكانية إصابة العاهل السعودي بكورونا.

كما نشر مراسل هيئة البث الإسرائيلية، صورا وثقت مصافحة وعناق بايدن لزعماء آخرين، بينهم ملك الأردن عبدالله الثاني، ونجله ولي العهد الأمير الحسين.

גם הם pic.twitter.com/pWFHBrCsRz — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) July 21, 2022

وكذلك نشر المراسل الإسرائيلي، صورة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وهو يصافح بايدن، في قمة جدة بالمملكة العربية السعودية.

فيما كتب ناشط آخر:”بايدن كان يحمل فايروس كورونا لهذا كان من المفترض على جميع القادة عدم مصافحته.”

ودون مغرد باسم “أبوخالد”:”الله يحفظ الملك سلمان ليكون نقل له كورونا من اسرائيل.. حسبي الله عليه.”

الله يحفظ الملك سلمان ليكون نقل له كورونا من اسرائيل حسبي الله عليه — ابو خالد (@YemeniYemeniWw) July 21, 2022

فيما دون ناشط باسم “بدران” ساخرا:”الملك اللي صافحه نستودعه الله، اما الامير اعطاه كوع بطرف يده ويخب عليه.”

فيما ذهب آخرون للإشارة إلى أن عدم مصافحة محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، كان أمرا جيدا بعد اتضاح إصابة بايدن بكورونا.

الحمدلله ما سلم عليه الله يحفظه pic.twitter.com/YjjmdDvG9q — ؟ (@happy___2020) July 21, 2022

صحة الملك سلمان

ويشار إلى أن المجتمع الدولي يراقب، صحة الملك سلمان عن كثب، بسبب المشكلات الصحية التي يواجهها، لأن الملك يتمتع بالسلطة المطلقة في الدولة التي تعد أكبر مصدر للنفط في العالم.

ويشار إلى أنه في منتصف مايو الماضي، أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الملك سلمان غادر المستشفى بعد إجرائه منظارا للقولون.

وبات ظهور الملك سلمان نادرا جدا ولا يكاد يظهر إلا في المناسبات العامة، وسط تحكم كامل لولي العهد محمد بن سلمان، بكل أمور الحكم.

يعيش بجهاز لتنظيم ضربات القلب ورقابة مشددة عليه بأمر ولي العهد

ويبلغ الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من العمر (86) عاما، وبدأت علامات فقد التركيز وعدم الإدراك تظهر عليه منذ مدة، وكان ذلك واضحا في خطاباته الرسمية القليلة التي ظهر بها.

ويعاني الملك السعودي من مشاكل صحية عدة أخطرها مشاكل القلب، حيث يعيش على جهاز لتنظيم ضربات القلب، وقام بإجراء جراحة لتغيير بطارية له في مارس.

ولا تفصح السلطات السعودية بشكل دقيق عن الوضع الصحي للملك. وتكتفي بذكر أخباره العامة المتعلقة بصحته مثل دخوله للمستشفى وخروجه منها.

ويفرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ـ حاكم السعودية الفعلي ـ رقابة مشددة على والده الملك، ويحيطه بدائرة مقربة منه تبلغه بوضعه على مدار الساعة وتمنع أي مسؤول من الوصول له إلا بأمر من ابن سلمان.