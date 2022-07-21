خبيرة نفسية تكشف أشياء يمكن أن تقضي على العلاقة الزوجية

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وطن- في منشور لها على الإنستغرام، كشفت عالمة النفس الدكتورة لاليتا سوغلاني عن مجموعة من الأشياء يمكن أن تدمر العلاقة الزوجية، ابتداء من رفض تحمل المسؤولية إلى تجاهل الشريك.

وأوضحت الدكتورة في منشورها أن العلاقات الزوجية تتطلب في الواقع “مجهودًا من كلا الجانبين وقد يبدو الأمر مختلفًا لكل شخص.”

وأضافت لمتابعيها الذين يبلغ عدهم 100 ألف “لا توجد علاقة مثالية. يتطلب الأمر جهدًا من كلا الجانبين، حيث يبدو هذا مختلفًا لكل شخص بناءً على التجارب السابقة ولغة الحب الخاصة به/بها.”

الفشل في فهم الشريك

من بين الأشياء التي ذكرتها الدكتورة على أنها يمكن أن تدمر العلاقة الزوجية، كانت الفشل في بذل الجهد في فهم شريكك ومحاولة تغييره.



تقول الدكتورة لاليتا، إن محاولة تغيير شريك حياتك ليصبح كما تريده أنت هو أمر مضر بالعلاقة الزوجية.

عدم الاعتذار

كما أشارت أيضا إلى أن عدم الاعتذار من بين الأشياء التي يجب تفاديها في العلاقة الزوجية.



عدم وجود هوايات أو أصدقاء

وفقًا لعالمة النفس، من المهم أن تحتفظ بحيز لحياتك الخاصة بعيداً عن الشريك إذا كنت تريد أن تزدهر علاقتك به فعدم وجود هوايات أو أصدقاء ليس أمرا صحيا ويمكن أن يؤدي حتى إلى الممل من العلاقة.



وفي المنشور ، أشارت الدكتورة إلى أن كل العلاقات مختلفة تمامًا عن بعضها البعض، مؤكدة أنه من الضروري إستشارة الأطباء إذا كانت العلاقة تؤثر سلبا على الطرفين، وفقا لما أوردته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

