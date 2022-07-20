لحظة القصف التركي للمصطافين بمنتجع زاخو في دهوك بالعراق (فيديو)

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وطن- وثق مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة استهداف سيّاح بقصف “تركي” شمالي العراق.

وبدا في المقطع عدد من الجثث ملقاة في الصندوق الخلفي لسيارة “بيك آب”، فيما يسمع صوت شخص يتكلم بالعربية وهو يطلب من الموجودين الابتعاد عن المكان.

قصف تركي لمصايف مدينة زاخو يؤدي الى مقتل وجرح العديد من السائحين العراقين العرب وضرب الباصات السياحية pic.twitter.com/GQMhhDryvh — سفيان السامرائي (@SufianSamarrai) July 20, 2022

ونقلت قناة “الحرة” الأمريكية على موقعها الإلكتروني عن قائم مقام قضاء زاخو “مشير بشير” قوله، إن “خمسة أشخاص بينهم سياح” من مناطق عراقية من خارج الإقليم قتلوا في القصف الذي طال منتجعا قرب قرية “باراخ” في زاخو الحدودية مع تركيا.

وأضاف أن “من بين القتلى طفل وامرأة”، وأشار إلى أن “تركيا قصفت قرية باراخي مرتين اليوم” مؤكداً أن “من بين القتلى طفل وامرأة”.

قتلى وجرحى من المدنيين جراء قصف تركي يستهدف أحد المصايف السياحية في قضاء #زاخو بمحافظة #دهوك شمال #العراق.. عندما يحكم ويتسيّد شذاذ الافاق وبائعي الأوطان وذيول دول الجوار

تذهب السيادة أدراج الرياح

وتُسفك دماء الابرياء

وتُستباح الحرمات هذه إحدى مخرجات قمة إيران تركيا روسيا pic.twitter.com/7RDsIY0aWy — العميد الركن خليل الطائي (@shvm_90) July 20, 2022

وتحدّث مسؤول في حكومة إقليم كردستان بدوره عن “مقتل خمسة أشخاص” على الأقلّ “وإصابة آخرين بجروح”.

ونشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق صورا للحظات القصف الأولى وإسعاف المصابين.

مخالفة للقوانين الدولية

وأدانت الحكومة العراقية القصف التركي على دهوك معتبرة إياه انتهاكا للسيادة.

الارهاب التركي مستمر وسط صمت من يريدون ان يحكمو البلد

بعد ان اعطى كبير الفساد الارعن الاذن بقصف شمال العراق في الاتفاقية مع تركيا الخبيثة #تركيا_تقصف_مصيف_سياحي pic.twitter.com/D0gGR3a6kD — ْ ‏﮼سلام (@SA_LM7) July 20, 2022

وجاء في بيان للحكومة: “نرفض بشكل قاطع الانتهاكات التركية التي تخالف القوانين الدولية” ، القصف الذي نتج عنه مقتل 5 سياح عراقيين وجرح أكثر من 20 سائح بينهم أطفال بعد استهداف منتجع سياحي في إقليم كردستان العراق.

من جهته شدد رئيس مجلس النواب العراقي “محمد الحلبوسي”، على وجوب أن لا يكون العراق «ساحةً مفتوحةً لتصفية الحسابات الإقليمية والصراعات الخارجية».

داعيا الحكومة العراقية إلى «اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق، واعتماد كلِّ السبل؛ لحفظ البلاد، وحماية أبناء الشعب».

حزب العمال الكردستاني

ويستخدم حزب العمال الكردستاني الذي أدرجته تركيا ودول أخرى على قائمة المنظمات الإرهابية منذ عقود، الجبال الشمالية في العراق نقطة انطلاق لعملياته في إطار التمرد المستمر منذ عقود ضد الدولة التركية وجيشها.

أقل رد على تركيا هو بطرد سفيرها من العراق وإغلاق سفارة الشر.#طرد_السفير_التركي pic.twitter.com/R97jUcpZg3 — محمد الكناني (@rSw4pb5f7IoGQnS) July 20, 2022

وفي أبريل الماضي، أطلقت تركيا عملية عسكرية ضد مسلحين أكراد في منطقة متينا شمالي العراق، شارك فيها نحو 5 آلاف جندي مدعومين بمروحيات وطائرات مسيرة وقوات خاصة نفذت عمليات إنزال.

وسبق أن طالب العراق تركيا بإنهاء أنشطتها العسكرية على أراضيه، لكن أنقرة تتهم بغداد بالتسامح مع وجود حزب العمال الكردستاني، وترفض إنهاء هجماتها عبر الحدود.

حكومة خانعة ومهزومة

وتفاعل عشرات المغردين على موقع “تويتر” مع حادثة الاستهداف وطالبوا عبر وسم بطرد السفير التركي في العراق.

وقال أحد المغردين إن الحكومة العراقية خانعة ومهزومة، بل هي الأسوأ على مر تاريخ العراق.

وأضاف أن “أقل ما يمكن أن تقوم به الحكومة ورئيسها الضعيف المهزوز ووزراء حكومته هو طرد السفير التركي حالًا!.

وأردف أنه “يجب أن يكون للشعب موقف جدي وصارم تجاه القصف التركي على الأراضي العراقية”.

الحكومة العراقية خانعة ومهزومة، بل هي الأسوأ على مر تاريخ العراق. أقل ما يمكن أن تقوم به الحكومة ورئيسها الضعيف "المهزوز ووزراء حكومته هو طرد السفير التركي حالًا!

يجب أن يكون للشعب موقف جدي وصارم تجاه القصف التركي على الأراضي العراقية

#تركيا_تقتل_العراقيين#طرد_السفير_التركي — ….. (@www198765432) July 20, 2022

وعلقت “فاطِمة سُليماني.” أن أساليب تركيا الاستعمارية القذرة تريد أن تفرض نفسها من خلال السيطرة على المياه وقتل الأبرياء.

اساليب تركيا الاستعمارية القذرة تريد ان تفرض نفسها من خلال السيطرة على المياه وقتل الابرياء#اغلقو_سفارة_القتله @ — فاطِمة سُليماني. (@QiesyAl) July 20, 2022

بينما ربط “حيدر” بين القصف واجتماع البارحة بين تركيا وإيران وروسيا مضيفاً أن العلاقة بين الأمرني واضحة جداً عبر عن اعتقاد بأن شمال العراق قد بيع من قبل ساسة العراق.

وهذا هو الربط الحاصل بين تسريباتك والقصف واجتماع البارحة بين تركيا وايران وروسيا والربط واضح جدآ

—–

موضوع الايام الجاية

القصف التركي 😉

ماكو تسريب منا منا يخص بيع شمال العراق من قبل ساسة العراق 💣 — Haider 9292. (@haider_9292) July 20, 2022

وقارن د. “حسين البغدادي” بين ما يحدث اليوم وما كان يمكن أن يحدث في عهد “فيصل الثاني” أو “عبد الكريم قاسم” أو في العهد العارفي أو البكر أو صدام، فهل سيسكت العراق؟.”

واستدرك أن “ما حدث ليس لقوة تركيا ولا لضعف العراق بل لآن من يحكم العراق هم طبقة قذرة لا يهتمون لأرواح العراقيين ولا لكرامتهم”.

وبحسب وسائل إعلام فقد قرر العراق، تقديم شكوى ضد تركيا في مجلس الامن الدولي بعد قصفها المدفعي الذي طال مصيف سياحي في دهوك أدى لمقتل مدنيين.